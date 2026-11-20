La actriz compartió una grabación en redes sociales que comenzó con un tono de molestia y despertó dudas entre quienes siguen a las dos figuras (@lozanoalina/ Instagram)

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Alina Lozano publicó un video dirigido a Lorna Cepeda con un reclamo que inicialmente pareció una confrontación, aunque terminó como una felicitación por su cumpleaños. La actriz pidió que su colega le avisara con anticipación la fecha de la celebración y expresó su molestia en tono humorístico ante sus seguidores.

La grabación fue publicada en la cuenta de Instagram de Alina Lozano, donde la actriz apareció dentro de un vehículo y anunció que haría pública una situación que, según dijo, se había repetido durante años con Lorna Cepeda. El planteamiento inicial generó dudas entre los usuarios, pues la intérprete habló de una conducta que consideraba inapropiada en su relación de amistad.

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“¡Lo que me hace Lorna todos los años, que lo sepa Colombia y Latinoamérica!”, escribió Lozano en la descripción del video. La frase abrió paso a especulaciones sobre una posible diferencia entre ambas actrices, conocidas por sus trabajos en televisión y por la interacción que mantienen con sus seguidores en plataformas digitales.

Sin embargo, la explicación llegó pocos segundos después. La protagonista del video señaló que Cepeda no suele avisarle cuándo cumple años, una situación que convirtió en el eje de su mensaje público.

“Respétame”, el reclamo de Alina Lozano a Lorna Cepeda (@lozanoalina/Instagram - Desnúdate con Eva Rey/Instagram)

Alina Lozano reclamó que Lorna Cepeda no le avisa la fecha de su cumpleaños

“Nunca me avisa cuándo es su cumpleaños”, afirmó Alina Lozano al referirse a su compañera. La actriz planteó que la falta de aviso le impedía organizarse para celebrar la fecha y, entre bromas, pidió que esa conducta cambiara en próximos años.

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“Eso no es de una amiga, Lorna. Respéteme, que yo soy un poquita mayorcita, así que a mí me tiene que avisar y con suficiente tiempo”, agregó Lozano en la grabación. Luego reveló que el motivo del reclamo era felicitar a Cepeda por una nueva vuelta al sol.

El mensaje fue publicado con motivo del cumpleaños de Lorna Cepeda, que se celebra el 18 de noviembre. Tras el tono inicial de supuesto desacuerdo, Lozano expresó afecto por la actriz y le deseó bienestar en su nueva etapa personal.

La frase de Alina Lozano generó dudas sobre una posible diferencia con Lorna Cepeda (lozanoalina / Instagram)

La publicación recibió comentarios de seguidores de ambas figuras, quienes enviaron felicitaciones a la intérprete de Patricia Fernández en Yo soy Betty, la fea. Varios usuarios también celebraron la forma en que Lozano construyó el mensaje y plantearon la posibilidad de que las actrices realicen juntas algún contenido para redes sociales.

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Lorna Cepeda reveló las señales que la llevaron a detectar un melanoma en la espalda

Lorna Cepeda también fue noticia recientemente luego de recordar el diagnóstico de melanoma que recibió en 2016. La actriz relató que detectó la enfermedad a partir de un lunar en la espalda que sangraba de forma recurrente, aunque durante varios meses creyó que se trataba de una picadura o de una lesión menor.

La primera advertencia surgió durante una jornada de grabación en Cartagena, cuando un integrante del equipo técnico le señaló que tenía una mancha con sangrado en esa zona. “Oye, algo te está sangrando en la espalda”, recordó que le dijo el compañero. Cepeda aseguró que no sintió molestias y que, por eso, no consultó de inmediato a un especialista.

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Cinco meses después, la niñera de sus hijos tomó una fotografía de su espalda y le mostró el lunar, que para entonces tenía un aspecto irregular y prominente. “Era una cosa asquerosa, era como un lunar ya muy hacia afuera y sangraba, sangraba y sangraba”, relató la actriz al recordar ese momento.

Lorna Cepeda recordó cómo detectó un melanoma en la espalda en 2016 (@lornacepeda/Instagram)

Tras acudir a dermatología, el médico ordenó una biopsia de urgencia que confirmó que se trataba de cáncer de piel. Cepeda fue remitida a oncología y posteriormente se sometió a una cirugía para retirar el melanoma. Los controles posteriores no detectaron metástasis ni células cancerígenas activas.

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La intérprete explicó que le extrajeron el lunar principal y otros de la espalda como medida preventiva. Conserva más de 25 cicatrices en esa parte del cuerpo, a las que atribuye un valor personal. “Las amo porque me recuerdan que sigo viva”, afirmó.

Luego de la intervención, Cepeda modificó sus hábitos debido a la recomendación médica de evitar la exposición solar. “Ya no puedo tomar sol nunca más, ni siquiera un poquito”, señaló. Actualmente mantiene controles dermatológicos anuales y ha insistido en la importancia de prestar atención a cambios en lunares, manchas o lesiones en la piel.