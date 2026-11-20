La presidenta Claudia Sheinbaum llegó al desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. (Presidencia)

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La Ciudad de México conmemoró el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico-militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presenció el recorrido de cerca de 3 mil elementos del Ejército, la Guardia Nacional y agrupamientos de charros.

La ceremonia, que partió del Zócalo rumbo al Monumento a la Revolución, incluyó vehículos históricos, carros alegóricos y un sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que dibujaron los colores de la bandera nacional en el cielo capitalino.

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La presidenta Claudia Sheinbaum arribó en un vehículo militar al desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, celebrado en la Ciudad de México. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el discurso de apertura del desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en la Ciudad de México. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum observa el sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana durante el desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. (Presidencia)

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, pronunció un discurso durante la ceremonia conmemorativa por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. (Presidencia)

Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevuelan el cielo de la Ciudad de México durante el desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. (Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el discurso de apertura del desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en la Ciudad de México. (Presidencia)

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