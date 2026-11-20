La Ciudad de México conmemoró el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico-militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presenció el recorrido de cerca de 3 mil elementos del Ejército, la Guardia Nacional y agrupamientos de charros.
La ceremonia, que partió del Zócalo rumbo al Monumento a la Revolución, incluyó vehículos históricos, carros alegóricos y un sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que dibujaron los colores de la bandera nacional en el cielo capitalino.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Tigres vs América, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2026
El conjunto azulcrema visita a los felinos en la última jornada del Apertura 2026, en un partido que podrá verse por televisión abierta
¿Pasas muchas horas sentado? Hacer 15 sentadillas cada hora podría beneficiar tu salud metabólica
Incorporar pausas activas cada 45 minutos o una hora podría favorecer el control de la glucosa, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los efectos del sedentarismo
Poncho de Nigris, Marcela y Aldo lanzan canción para apoyar a Doña Alegría en la Mansión VIP 2: letra completa
La familia salió en el video musical y los hijos del regiomontano también participaron
Caro Quintero negocia declararse culpable en NY para evitar el juicio por narcotráfico y asesinato de agente de la DEA
En una estrategia para librar la pena de muerte el apodado “Narco de narcos” aceptaría culpabilidad de algunos cargos y evitar un juicio más largo
Trump lanzó reclamo a Sheinbaum por diferencia de superávit con EEUU y le reafirmó acusación de que los cárteles controlan México
El presidente reiteró que su gobierno está cerca de lograr un acuerdo comercial bilateral
MÁS NOTICIAS