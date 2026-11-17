El moho negro se acumula en la junta de silicona que bordea la esquina de una tina de baño con azulejos húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mancha oscura en el baño o detrás de un mueble no siempre significa un peligro grave, aunque tampoco conviene ignorarla. El término moho negro no corresponde a una especie científica concreta, sino que describe el color que comparten decenas de hongos distintos. El más mencionado en estudios y alertas sanitarias es el Stachybotrys chartarum, que crece sobre materiales con celulosa, como el papel, el yeso o los paneles de madera, cuando permanecen húmedos de forma constante por filtraciones, fugas o condensación.

Las esporas de los hongos están presentes en el aire de cualquier vivienda. Lo que las activa no es la falta de limpieza, sino la humedad. Si una pared se moja y tarda más de 48 horas en secarse, las probabilidades de que aparezca moho aumentan de forma considerable. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan mantener la humedad relativa del hogar por debajo del 60%, idealmente entre el 40% y el 50%, para dificultar su desarrollo.

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¿Es peligroso o no?

La respuesta corta es que depende de la cantidad y del estado de salud de quien convive con ella. Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, publicado en 2020 en la revista American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, expuso a ratones a Stachybotrys durante varias semanas y registró inflamación pulmonar y cambios en las arterias del pulmón. Sin embargo, esas dosis experimentales no equivalen a lo que respira una persona en su casa.

Una revisión publicada en Clinical Microbiology Reviews analizó décadas de estudios en humanos y concluyó algo distinto: no existe evidencia sólida de que el moho doméstico provoque intoxicaciones graves en la vida cotidiana. Los autores señalaron que muchas investigaciones previas tenían fallas metodológicas y que, incluso en edificios con antecedentes de humedad, el aire suele contener solo trazas del hongo.

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Una acumulación de moho negro y grietas por humedad cubre la esquina de una pared blanca junto al marco de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto de Medicina de Estados Unidos, citado en un informe oficial de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC), sí encontró pruebas suficientes de que vivir en ambientes húmedos y con moho se asocia a síntomas respiratorios, como tos y silbidos al respirar. En cambio, consideró que faltan datos para vincularlo de forma directa con afecciones más graves, como la hemorragia pulmonar.

Quién debe tener más cuidado

Las personas alérgicas, asmáticas, con enfermedades pulmonares crónicas o con las defensas bajas son las más expuestas a complicaciones. En ellas, el moho puede agravar síntomas existentes o, en casos poco frecuentes, derivar en infecciones respiratorias. Si aparece tos persistente, falta de aire o silbidos al respirar que mejoran al salir de la habitación afectada, conviene consultar al médico de cabecera.

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Las juntas de azulejos blancos de un baño muestran moho negro, mientras la luz natural ilumina la superficie de las baldosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si encuentro una mancha

Buscar el origen de la humedad : una filtración, condensación en una pared fría o falta de ventilación. Sin corregir esa causa, el moho siempre vuelve.

Medir la superficie afectada : si la mancha supera aproximadamente un metro cuadrado, conviene llamar a un profesional, porque limpiarla puede dispersar esporas por toda la vivienda.

Si es pequeña y está sobre una superficie dura y lavable : usar guantes, gafas y mascarilla FFP2, y limpiar con lejía diluida o un producto específico, sin mezclarla con otros químicos.

No rascar, cepillar ni pasar la aspiradora convencional sobre el moho seco, porque esparce esporas en el aire.

No usar secador ni ventilador sobre la zona húmeda antes de eliminar el hongo.

Secar bien la superficie después de limpiarla y recién entonces pintar, nunca antes.

Según los CDC, el término “moho tóxico” no es preciso: algunos hongos pueden producir sustancias llamadas micotoxinas en ciertas condiciones, pero eso no convierte al hongo en veneno por sí mismo. La recomendación que se mantiene en todos los organismos consultados es la misma, eliminar el moho y, sobre todo, resolver la humedad que le permite crecer.