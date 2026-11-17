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ARTÍCULO DE INFOBAE
Alfabetizador, lector voraz y jardinero: así fueron 37 años de Miguel Ángel Félix Gallardo en prisión
Entre talleres y lecturas de Voltaire y García Márquez, así transcurrió la reclusión del narcotraficante sinaloense, quien murió el domingo en Guadalajara
Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, pasó poco más de 37 años en prisión, donde trabajó como jefe de talleres, alfabetizador certificado y jardinero, además de ser un lector voraz dentro del penal de Puente Grande. Murió el domingo 15 de noviembre a los 80 años, tras una falla orgánica múltiple, en el Hospital Country 2000 de Guadalajara.
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Creman restos de Miguel Ángel Félix Gallardo: ¿a dónde serán trasladadas sus cenizas?
En la madrugada del lunes, familiares del capo retiraron sus cenizas de una funeraria en Guadalajara
Los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como ‘Jefe de Jefes’, fueron cremados durante la madrugada del lunes 16 de noviembre en una funeraria sobre avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara.