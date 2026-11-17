Los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como ‘Jefe de Jefes’, fueron cremados durante la madrugada del lunes 16 de noviembre en una funeraria sobre avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara , pasó poco más de 37 años en prisión, donde trabajó como jefe de talleres, alfabetizador certificado y jardinero , además de ser un lector voraz dentro del penal de Puente Grande. Murió el domingo 15 de noviembre a los 80 años, tras una falla orgánica múltiple, en el Hospital Country 2000 de Guadalajara.

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