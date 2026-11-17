Erik Lira recibió el reconocimiento de Jude Bellingham después del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 (REUTERS)

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Erik Lira recibió el reconocimiento de Jude Bellingham después del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. La actuación antecedió a su fallido pase al AS Mónaco, según relató el mediocampista de Cruz Azul en el podcast Creativo.

Lira contó que Bellingham se acercó al terminar el encuentro, le dio la mano y lo abrazó. El jugador mexicano le deseó el título mundial a Inglaterra, mientras el mediocampista del Real Madrid le respondió que era un gran jugador y que esperaba verlo en un club importante.

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El futbolista de Cruz Azul aseguró que desde que conoció el cruce contra los Tres Leones supo que tendría la tarea de marcar a Bellingham. Sin embargo, el inglés anotó dos goles durante el partido.

“Al final del partido va Bellingham, me da la mano y me abraza. Le digo: ‘éxito, wey, ojalá sean Campeones del Mundo’. Él me dijo: ‘eres un gran jugador, ojalá juegues en un equipo grande’”, afirmó Lira.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham in action with Mexico's Erik Lira and Luis Romo REUTERS/Henry Romero

Lira rechazó la versión de que anuló a Bellingham en el Estadio Azteca. El mexicano sostuvo que los goles no recayeron en una sola marca y los presentó como muestra de la calidad que tenía el jugador inglés.

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El mediocampista señaló que la actuación con México le permitió competir ante uno de los futbolistas de mayor exposición en Europa. Bellingham, por su parte, reconoció el desempeño del jugador celeste al final del encuentro.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham in action with Mexico's Erik Lira REUTERS/Eloisa Sanchez

El fichaje caído con el Mónaco

Erik Lira estuvo cerca de llegar al Mónaco durante el mercado previo, en una operación que habría representado su primera experiencia en el futbol europeo. Cruz Azul y el club francés habrían alcanzado un acuerdo verbal por 8,000,000 de euros, además de 3,000,000 en variables y 20% de una futura venta.

La negociación no llegó a la etapa de firmas. El principal obstáculo fue que el Mónaco necesitaba liberar una plaza dentro de su plantel antes de registrar al mediocampista mexicano, una condición que no se resolvió durante la ventana de transferencias.

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El acuerdo frustrado mantuvo a Lira en Cruz Azul, donde recuperó protagonismo en la zona media y asumió la capitanía del equipo. Su continuidad permitió a La Máquina conservar a uno de sus jugadores con mayor regularidad, aunque el futbolista no abandona la intención de competir fuera de México.

El futbolista mexicano lleva la capitanía en el Club de Futbol Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cara al mercado invernal de 2027, el entorno de Lira habría retomado contactos con clubes europeos. Cruz Azul estaría dispuesto a escuchar propuestas, siempre que una eventual venta resulte conveniente para el club y permita al jugador concretar su objetivo de emigrar.

La propuesta del Atlas

Por otra parte, Atlas prepara una oferta de 11,000,000 de dólares por Erik Lira, de acuerdo con información difundida por Adrián Esparza Oteo. El club rojinegro busca incorporar al mediocampista de Cruz Azul durante la próxima ventana de transferencias.

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Erik Lira llegará al Mónaco (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La propuesta aparece mientras Lira mantiene como prioridad una oportunidad en Europa. Una llegada al Atlas le ofrecería una mejora económica y la posibilidad de convertirse en uno de los jugadores mejor pagados del campeonato, aunque implicaría mantenerse en el futbol mexicano.