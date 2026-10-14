Hallan bajo el mar un anillo con la imagen del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo

Arqueólogos subacuáticos hallaron en el puerto de Alejandría un anillo de sello con la primera imagen conocida del faro tallada en este tipo de pieza.

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Una pieza de bronce recuperada del fondo del Mediterráneo volvió a poner el foco sobre uno de los monumentos más famosos del mundo clásico. En el puerto oriental de Alejandría, arqueólogos encontraron un anillo-sello con una representación grabada del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo.

El objeto apareció en la isla real sumergida de Antírrodos, donde estuvieron los palacios del barrio real de la ciudad. La misión, integrada por el Instituto Europeo de Arqueología Subacuática (IEASM) y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, informó que se trata de la primera imagen conocida del faro tallada en un anillo de sello.

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La pieza es pequeña, pero puede aportar datos sobre el funcionamiento del complejo palaciego y su vínculo con la administración de uno de los puertos más importantes del Mediterráneo antiguo. La imagen grabada guarda semejanzas con las representaciones del faro presentes en monedas de Alejandría del siglo II después de Cristo.

Un anillo hallado en el antiguo barrio real de Alejandría

El descubrimiento fue comunicado por el equipo dirigido por el arqueólogo submarino Franck Goddio, presidente del IEASM. El anillo fue localizado durante los trabajos de excavación en el palacio de una isla que integró el área de poder de la Alejandría ptolemaica y romana.

El grabado del faro en la pieza de bronce presenta coincidencias visuales con las monedas alejandrinas del siglo II después de Cristo.

Con el paso de los siglos, partes de esa zona quedaron bajo las aguas del puerto oriental. Por eso, la investigación se realiza mediante campañas de arqueología submarina que buscan documentar construcciones, objetos cotidianos y restos vinculados a la vida política, religiosa y comercial de la antigua ciudad.

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El anillo es de bronce y funcionaba como sello. Este tipo de objetos podía emplearse para dejar una marca sobre cera o arcilla y validar comunicaciones, bienes o documentos. La presencia de la imagen del faro en una pieza de esas características abre interrogantes sobre quién la utilizó y para qué actividad concreta.

Las autoridades egipcias no establecieron una fecha definitiva para la fabricación del anillo. Sí precisaron que el diseño del relieve se parece a imágenes del Faro de Alejandría que aparecen en monedas acuñadas durante el siglo II después de Cristo. Esa coincidencia permite situar el objeto dentro de una tradición visual reconocible en la ciudad, aunque no basta para fecharlo de manera concluyente.

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La imagen de una maravilla perdida

El Faro de Alejandría, también conocido como Faro de Faros, fue construido durante el período ptolemaico en la isla de Faros, frente a la costa de la ciudad fundada por Alejandro Magno. Su función era orientar a los navegantes en la entrada al puerto, que concentraba buena parte del intercambio comercial entre Egipto y el Mediterráneo.

El Faro de Alejandría desapareció tras una sucesión de terremotos que afectaron a la ciudad durante la Edad Media. (Captura de video)

Además de su utilidad marítima, el edificio se convirtió en una referencia de la identidad alejandrina. Su figura circuló en monedas, relatos y representaciones que ayudaron a mantener vigente su imagen incluso siglos después de su construcción.

La estructura formó parte de la lista tradicional de las siete maravillas del mundo antiguo junto con la Gran Pirámide de Guiza, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Mausoleo de Halicarnaso y el Coloso de Rodas. De todas ellas, la pirámide es la única que permanece en pie.

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El faro desapareció después de una sucesión de terremotos que afectaron a Alejandría durante la Edad Media. Sus restos y los de otros edificios de la ciudad antigua quedaron repartidos entre la costa, el lecho marino y construcciones posteriores. Por eso, cada hallazgo asociado al monumento resulta relevante para reconstruir cómo se lo representaba y qué lugar ocupaba en la vida pública de la ciudad.

En este caso, el interés está en que la figura del faro no aparece sobre una moneda ni en un relieve monumental, sino en un objeto de uso personal o administrativo. Es la primera representación conocida del Faro de Alejandría en un anillo-sello, según el IEASM y el Consejo Supremo de Antigüedades.

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El palacio pudo tener funciones administrativas

El sitio donde apareció la pieza aporta otra dimensión al hallazgo. Antírrodos fue una de las islas del puerto de Alejandría y albergó un palacio que el geógrafo griego Estrabón describió tras su visita a Egipto, entre los años 29 y 25 antes de Cristo.

Franck Goddio señaló que el valor del anillo se relaciona también con el lugar de procedencia. “El descubrimiento del anillo-sello es todavía más importante porque fue excavado en el legendario palacio de la isla de Antírrodos, que en otro tiempo fue un centro de poder”, afirmó el arqueólogo.

A partir de esa ubicación y del motivo grabado, los investigadores plantearon que el palacio pudo haber mantenido oficinas con tareas administrativas en algún momento posterior a la visita de Estrabón. Entre las posibilidades aparece una relación con la gestión del propio faro.

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La hipótesis no implica que el anillo pruebe por sí solo la existencia de una oficina encargada del edificio. Sin embargo, ofrece una pista para estudiar cuánto tiempo siguió en actividad el complejo palaciego y qué funciones cumplió cuando Alejandría ya formaba parte del mundo romano.

Los trabajos en la isla están sacando a la luz estructuras arquitectónicas distribuidas en varios miles de metros cuadrados. La campaña actual abarca cuatro sectores del puerto oriental: el templo de Isis, el área del palacio y una plataforma occidental de Antírrodos, restos de un sarcófago monumental y el Timonio, un conjunto relacionado con Marco Antonio.

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Cerámicas y vidrios que recorren ocho siglos de historia

El anillo no fue el único material recuperado durante la temporada de excavación. Los arqueólogos también hallaron piezas de cerámica y objetos de vidrio que abarcan un período de cerca de ocho siglos, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo.

Ese conjunto permite seguir la transformación de Alejandría desde la época ptolemaica hasta la dominación romana. Los objetos recuperados bajo el mar se suman a un registro que ayuda a fechar ocupaciones, reconstruir circuitos comerciales y entender los cambios que atravesó el puerto.

Durante una visita a la misión, el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathy, destacó la importancia de documentar el patrimonio arqueológico que permanece bajo el Mediterráneo. También estuvieron presentes autoridades del Consejo Supremo de Antigüedades para observar las tareas de la campaña.

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Cuando concluyan los trabajos en el puerto oriental de Alejandría, la misión prevé continuar sus investigaciones en la bahía de Abu Qir, otro sector de la costa egipcia donde se conservan restos sumergidos de antiguas ciudades y santuarios.