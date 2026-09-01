Adrián Marcelo confesó que se manda mensajes con Gala Montes pese a su pelea en La Casa de los Famosos México

El creador de contenido reveló en su podcast que comparten mensajes con la actriz. (YT: @hermanosdelechemx)

Guardar

Adrián Marcelo reveló en su podcast Hermanos de leche que se manda mensajes de vez en cuando con Gala Montes a través de WhatsApp.

Esta información surge dos años después de la enemistad que ambos protagonizaron en La Casa de los Famosos México y que derivó en una fuga de marcas dentro del reality.

PUBLICIDAD

“Con Gala hablo a veces, aquí lo digo en exclusiva, en WhatsApp”, comentó el conductor regiomontano.

Adrián Marcelo señaló que la enemistad surgida en el reality quedó atrás, al menos para él, y que le desea suerte en sus proyectos futuros.

“No hay pedo, y le digo ‘Dale, síguela rompiendo’, anda ahí volviendo locos a todos”, declaró en el programa.

En su participación en Hermanos de leche, el conductor reconoció que tanto él como Gala Montes se beneficiaron mediáticamente de aquel conflicto.

“En su momento lo aprovechamos ambos pa’ hacer ruidito. Yo ya ese tema no. Hay cosas que hay que irlas madurando”, explicó.

La declaración marca un giro respecto a julio de 2026, cuando Adrián Marcelo había descartado cualquier posibilidad de reconciliación con la actriz.

En esa ocasión, tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026, el conductor afirmó que “la enemistad va a continuar” entre ambos.

Gala Montes no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Adrián Marcelo ni ha confirmado que exista comunicación entre ambos por WhatsApp.

El conductor reconoció que tanto él como Gala Montes se beneficiaron mediáticamente de aquel conflicto. (Captura de pantalla: YouTube: @hermanosdelechemx)

El origen de la enemistad entre Adrián Marcelo y Gala Montes

La rivalidad entre ambos se gestó durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, transmitida en 2024.

Adrián Marcelo cuestionó públicamente el diagnóstico de depresión de Gala Montes y sugirió que la actriz “entra y sale del estado de ánimo como un botón”.

PUBLICIDAD

Gala respondió al calificarlo de “narcisista, misógino y machista” y expresó temor por la seguridad de sus compañeras dentro de la casa.

El conflicto escaló cuando Marcelo dijo “una mujer menos para maltratar” tras la eliminación de la concursante Gomita.

La frase generó el retiro de al menos ocho marcas patrocinadoras del programa, entre ellas Unilever, Nestlé, Nutrioli y Domino’s.

La madre de Gala Montes, Crista Montes, denunció legalmente al conductor por discriminación y violencia de género.

Adrián Marcelo abandonó el reality de forma abrupta la madrugada del 4 de septiembre de 2024, sin despedirse de sus compañeros ni recoger sus pertenencias.

PUBLICIDAD

La rivalidad entre ambos se gestó durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Los efectos posteriores en la vida de Adrián Marcelo

El conductor reconoció en mayo de 2026 que su paso por el reality le costó su matrimonio con Karina Puente, “Me costó hasta mi matrimonio”, admitió en aquella ocasión, cuando ofreció disculpas públicas por su comportamiento durante su estancia en la competencia.

Adrián Marcelo también relató que capitalizó profesionalmente la controversia, “Sigo vigente”, afirmó al referirse a la venta de boletos para sus presentaciones de stand up, dos años después de su salida del programa.

En 2025, ambos volvieron a ser noticia cuando el conductor entrevistó a Crista Montes, madre de la actriz, luego de que trascendiera que ella habría recibido una cantidad económica por participar en la conversación.

PUBLICIDAD

El conductor entrevistó a Crista Montes, madre de la actriz. (Captura de pantalla)

El video de IA que reavivó el interés por la relación entre ambos

Semanas antes de esta confesión, un video generado con inteligencia artificial que enfrentaba a Adrián Marcelo y Gala Montes en una “batalla de aura” se viralizó en redes sociales.

La pieza retomaba momentos de su rivalidad en el reality y culminaba con ambos personajes abrazados y con un beso, escena que generó molestia en la actriz.

Un video de ambos durante una "batalla para farmear aura" reavivó la relación entre ambos. (Instagram (Gala Montes/Historias @raulbarrazamx/video))

En la misma conversación de Hermanos de leche, Adrián Marcelo mencionó que finalmente no se concretó la pelea que se había especulado con Poncho de Nigris, otro de los personajes con quienes ha mantenido tensiones públicas tras su salida del reality en 2024.

PUBLICIDAD