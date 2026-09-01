Colombia

“Te amaré toda la vida”: mujer que se ‘casó’ con la ruta A/F60 de TransMilenio sorprendió con tatuaje dedicado a su “amor”

Yeline Lizbeth Patiño, conocida en redes sociales como “Yeliths de Milenio 60”, volvió a llamar la atención por una dedicatoria en su piel a esa ‘relación’ que ya cumplió más de un año

Yeline Lizbeth Patiño muestra con orgullo su nuevo y detallado tatuaje en las costillas sobre el "amor" de su vida - crédito @yelithsofficial/TikTok

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La mujer bogotana que se volvió viral por haber celebrado una boda simbólica con una ruta del sistema TransMilenio en Bogotá volvió a captar la atención en las plataformas digitales tras mostrar su nuevo tatuaje en homenaje al servicio de transporte que considera el gran amor de su vida.

Se trata de Yeline Lizbeth Patiño, conocida en redes sociales con el usuario de “Yeliths de Milenio 60”, que desde 2025 ha hecho público su vínculo afectivo con la ruta F60. Este trayecto conecta la estación Calle 76-San Felipe con el Portal Américas en la capital del país.

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En la grabación compartida desde su cuenta personal, la joven mostró el diseño que decidió plasmarse en uno de los costados de su cuerpo. En la imagen en primer plano se observa un bus articulado marcado con la leyenda “F60 Portal Américas”, acompañado por el detalle de la Catedral Primada en el fondo.

Yeline Lizbeth Patiño, conocida en redes como “Yeliths de Milenio 60”, volvió a llamar la atención por un tatuaje dedicado a la ruta A/F60 de TransMilenio - crédito @yeliths_official/Instagram
Yeline Lizbeth Patiño, conocida en redes como “Yeliths de Milenio 60”, volvió a llamar la atención por un tatuaje dedicado a la ruta A/F60 de TransMilenio - crédito @yeliths_official/Instagram

El video publicado en su red social incluyó una frase corta dirigida directamente al trayecto del sistema masivo de transporte para ratificar su compromiso. La joven acompañó las imágenes con el texto: “Tatuaje, te amaré toda la vida”.

El tatuaje que provocó todo tipo de comentarios

Lo que más llamó la atención fueron los comentarios que recibió el joven por este particular gesto hacia una ruta de TransMilenio. La situación, que de por sí ya parecía insólita, terminó generando una ola de reacciones por su tatuaje, con comentarios que incluso llevaron a muchos usuarios a tomarse la situación con humor.

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Muchos usuarios comentaron: “Es la relación más bonita y estable que emos visto es estos tiempos”; “Ey amiga pero el otro día vi al F 60 con una chiva muy contentó, no lo merece 😓“; ”Mi pregunta es que pensara el tatuador cuando le dijo que quería una foto de la pareja y saca un Transmilenio 👁️👄👁️“; ”Si no me van a querer como el F60, mejor no quiero nada 🥺“.

La publicación generó numerosos comentarios de usuarios que reaccionaron con humor y sorpresa ante la decisión de la joven - crédito @yelithsofficiaL/TikTok
La publicación generó numerosos comentarios de usuarios que reaccionaron con humor y sorpresa ante la decisión de la joven - crédito @yelithsofficiaL/TikTok

Así se conoció sobre el “amor” entre Yeline Patiño y el A/F60

La historia de esta joven comenzó a circular en las redes durante 2025, momento en que se difundieron las imágenes de la ceremonia simbólica realizada en una vía pública de la ciudad. En su momento, la mujer aclaró que su afinidad no se limita a un único vehículo físico.

Según explicó Patiño en distintas declaraciones concedidas a medios de comunicación, su afecto abarca a todos los buses biarticulados que prestan el servicio bajo la denominación de la ruta. Para ella, cualquier vehículo que transite con la tabla indicadora A/F60 representa exactamente el mismo lazo emocional.

No obstante, después de tomar la decisión, aseguró haber encontrado una felicidad que hasta entonces no había experimentado. Para conmemorar sus “bodas de papel”, realizó dos ceremonias en compañía de amigos y familiares, mientras que, de manera simbólica, el alimentador 8-3 Banderas-Castilla asumió el papel de padrino de bodas.

Mujer se enamoró de un Transmilenio - A/F60 - Relaciones de pareja
En un intento por aclarar los rumores sobre su estilo de vida, reveló los secretos sobre su amor "incomprendido" - crédito Yeliths Byliths/Facebook

La primera ceremonia se realizó cerca de un semáforo en Mandalay. Allí, Yeliths Liths aguardó el paso de uno de los buses de la ruta A/F60 y, cuando finalmente apareció, le expresó su cariño de una manera muy particular.

Tuve una de las oportunidades que más espero cada día y fue poder besar al bus de frente en su carrocería. Eso solo lo hago en ocasiones especiales como esta, puesto que los besos no son algo necesario en nuestra relación. No hacen falta; la relación se trata de contacto, energía y sentimientos”, afirmó la joven en su momento a Noticias RCN.

Después de ese momento, levantó una copa de ron para brindar, rompió el vaso plástico sobre la vía y luego recogió los restos, dando inicio a la segunda parte de la particular celebración.

La renovación de votos tuvo lugar dentro de uno de los buses de la ruta A/F60, durante el recorrido entre las estaciones Banderas y Calle 45. Allí, Yeliths Liths volvió a expresar su compromiso con la ruta y aseguró que sus sentimientos por ella permanecen intactos.

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