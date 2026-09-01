Ciencia

Hito en Suiza: un campo reveló más de 2.200 fragmentos de un meteorito caído hace 175.000 años

Su composición química, con niveles inusuales de níquel y fósforo, lo convierte en el único ejemplar de su clase registrado en el continente europeo, y apenas existen otros pocos casos similares documentados en el resto del mundo

Una persona de espaldas con mochila recorre una ladera rocosa con un detector de metales ante un paisaje montañoso.
La zona del Jura bernés, junto al lago de Biel, concentra restos de un objeto de hierro que estalló en el aire hace 175.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un campo en el Jura bernés, la zona francófona del cantón de Berna junto al lago de Biel, en el noroeste de Suiza, guarda uno de los tesoros científicos más singulares de Europa: más de 2.200 fragmentos del meteorito de Twannberg, un cuerpo celeste de hierro que explotó en la atmósfera hace 175.000 años y dispersó sus restos en una franja de seis kilómetros entre el Twannberg y el Mont Sujet.

El número de piezas identificadas supera ampliamente lo que los investigadores esperaban encontrar, según informó Euronews.

PUBLICIDAD

Antes del impacto, el cuerpo celeste medía entre 4 y 20 metros y pesaba al menos 250 toneladas. Al entrar en la atmósfera, se fragmentó y sus restos quedaron esparcidos por el cantón de Berna. Durante décadas, el campo de dispersión pasó casi inadvertido. Solo la búsqueda sistemática con detectores de metales, impulsada en los últimos años, reveló la verdadera magnitud del hallazgo.

De 400 a más de 2.200 fragmentos en diez años

Infografía con ilustraciones de montañas, meteoritos y recuadros explicativos con datos sobre un hallazgo en Suiza.
Una infografía de Infobae detalla la recolección de más de 2.200 fragmentos del meteorito de Twannberg en la región del Jura bernés, en Suiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento en el número de piezas catalogadas ilustra el alcance de las exploraciones recientes. “Hace diez años eran 400 fragmentos, ahora son más de 2.200”, señaló el geólogo Beda Hofmann, del Museo de Historia Natural de Berna, en declaraciones con el medio suizo SRF. La búsqueda con detectores de metales permitió cubrir zonas que antes quedaban fuera del radar de los investigadores.

PUBLICIDAD

La historia del sitio arranca el 9 de mayo de 1984, cuando una agricultora suiza encontró en un campo un bloque extraño de unos 15 kilogramos. En un principio nadie supo qué era. Los análisis posteriores confirmaron que la pieza estaba compuesta de hierro y procedía del espacio exterior, lo que desató el interés científico por la zona.

El único meteorito de hierro de tipo IIG registrado en Europa

Mano con guante azul que sostiene una roca metálica rugosa sobre una superficie graduada en milímetros dentro de un laboratorio.
En una década, el recuento pasó de 400 a más de 2.200 piezas, según el geólogo Beda Hofmann del Museo de Historia Natural de Berna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Twannberg pertenece a la clase IIG, una de las categorías más raras dentro de los meteoritos de hierro. Es el único ejemplar de ese tipo registrado en toda Europa, y en todo el mundo apenas se conocen unos pocos casos. Su singularidad química es notable: un contenido de níquel inusualmente bajo y una concentración de fósforo especialmente alta, lo que lo distingue de la mayoría de los meteoritos de su grupo.

Dentro de la comunidad científica, cada uno de los fragmentos que logran ser recuperados constituye una fuente de información valiosa acerca de la composición y evolución de los distintos cuerpos celestes presentes en el universo. Estos restos hacen posible que los investigadores puedan estudiar cómo fue la historia temprana del sistema solar, situación que transforma al campo del Jura bernés en un laboratorio natural de primer orden.

Los glaciares desplazaron fragmentos y dejaron pistas sobre la última gran glaciación

Los especialistas vinculan la nueva distribución con el arrastre de enormes masas de hielo de hace 175.000 años, cuando la meseta suiza estaba cubierta por capas
Los especialistas vinculan la nueva distribución con el arrastre de enormes masas de hielo de hace 175.000 años, cuando la meseta suiza estaba cubierta por capas

Varios de los restos encontrados recientemente aparecieron a mayor altitud que los hallados en exploraciones anteriores. Los expertos atribuyen esa distribución al movimiento de los glaciares: hace 175.000 años, enormes masas de hielo cubrían amplias zonas de la meseta suiza, con capas que en algunos puntos superaban el kilómetro de espesor. Esas masas arrastraron fragmentos del meteorito y los depositaron en nuevas posiciones.

Esa particularidad convierte a las piezas en testigos de dos procesos a la vez: su origen es espacial, pero su trayectoria posterior pertenece a la historia geológica terrestre. La ubicación de los nuevos fragmentos puede ofrecer claves sobre la dinámica de la penúltima glaciación en los Alpes suizos.

La búsqueda continúa activa, aunque enfrenta obstáculos concretos. En el subsuelo conviven restos metálicos sin relación con el meteorito —papel de aluminio, clavos, chatarra— que dificultan la detección. Además, cualquier exploración requiere autorización del servicio arqueológico competente. Pese a esas limitaciones, los investigadores siguen rastreando la zona, convencidos de que el campo todavía guarda más fragmentos por descubrir.

Temas Relacionados

SuizaGlaciaresasteroideNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el secreto de las ballenas azules para localizar alimento en el océano

Un nuevo estudio detalla cómo estos mamíferos marinos utilizan gradientes físicos en la superficie para optimizar su forrajeo en la Corriente de California

Cuál es el secreto de las ballenas azules para localizar alimento en el océano

Un estudio reconstruyó 10.000 años de incendios en la Amazonía: concluyó que casi nunca ocurren sin intervención humana

La investigación internacional analizó 1.361 muestras de carbón vegetal y restos arqueológicos de 303 sitios de la cuenca amazónica. Qué cambios registró

Un estudio reconstruyó 10.000 años de incendios en la Amazonía: concluyó que casi nunca ocurren sin intervención humana

Luna llena de septiembre 2026: cuándo es

El calendario astronómico prepara una cita que iluminará el cielo nocturno, coincidirá con otros eventos de interés y tendrá una denominación ligada al cambio de estación en el hemisferio norte

Luna llena de septiembre 2026: cuándo es

Qué reveló el hallazgo de una extraña red de polígonos en Marte sobre la presencia de agua antigua y las condiciones para la vida

Fotografías enviadas por el explorador Curiosity mostraron un sector del monte Aeolis Mons cubierto por grietas geométricas con aspecto de panal. El equipo de la NASA evalúa si estas marcas surgieron tras la desecación de sedimentos húmedos, lo cual confirmaría que existieron fluidos subterráneos

Qué reveló el hallazgo de una extraña red de polígonos en Marte sobre la presencia de agua antigua y las condiciones para la vida

Una misión espacial busca revelar cómo es por dentro Mercurio, el planeta más cercano al Sol

Una nave conjunta de Europa y Japón se encamina hacia una maniobra clave tras casi ocho años de travesía, en el inicio de la fase que definirá si logra dejar dos orbitadores operando desde 2027

Una misión espacial busca revelar cómo es por dentro Mercurio, el planeta más cercano al Sol
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ponyo llega a la Cineteca Nacional: fechas, sedes y precio de los boletos

Ponyo llega a la Cineteca Nacional: fechas, sedes y precio de los boletos

Santiago Giménez se despide del AC Milan y comparte emotivo mensaje: “Los llevaré siempre en mi corazón”

Crisis de desaparecidos, deuda pública y Rocha Moya: los temas que quedaron fuera del Segundo Informe de Sheinbaum

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: controlaron dos incendios en Bello pero se generaron nuevas conflagraciones en Tolima y Cundinamarca

General Víctor Revoredo se ríe y da insólita respuesta sobre estatura de detenidos en Trujillo: “¡Que viva el Perú!”

DEPORTES

La sentida carta con la que Enzo Fernández confirmó su pase al Manchester City: “No han sido días fáciles”

La sentida carta con la que Enzo Fernández confirmó su pase al Manchester City: “No han sido días fáciles”

Se oficializó la llegada de Germán Pezzella a un gigante de Sudamérica: el histórico antecedente que alcanzó el campeón del mundo

Las primeras imágenes de Lionel Messi tras anunciar su retiro en la selección argentina: cuándo volverá a jugar el Inter Miami

Tras la fallida experiencia con Jorge Sampaoli, Talleres hizo oficial la llegada de su nuevo director técnico

El vestido y las joyas de USD 400.000 de Aryna Sabalenka en el US Open que desataron la polémica: “Amo ser audaz”

ENTRETENIMIENTO

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Miley Cyrus eliminó su apellido: el cambio que acompaña a su nuevo álbum, ‘Bass Persuades’

El mensaje de Lupita Nyong’o a seis años de la muerte de Chadwick Boseman: “Aférrate a quienes amas”

Taylor Swift dona 50 mil dólares a una madre de que fue gravemente herida en un accidente

Arrestan a un hombre de 77 años en una escuela tras pelear con un niño por cartas de Pokémon