Colombia

Denuncian “piques” de ciclistas sobre calzadas de Transmilenio y corredores viales de Bogotá: “Enfermos de ‘likes’”

Los concejales Juan David Quintero y Diana Diago cuestionaron presuntas carreras de bicicletas en la calle 26 y pidieron controles y sanciones ante los riesgos para otros usuarios de las vías

Así se ven las carreras entre usuarios de bicicletas en vías de Bogotá - crédito @chibcholandia/X

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Luego de que se viralizara en redes sociales un registro de una carrera de ciclistas por la calle 26 de Bogotá, usuarios y funcionarios públicos reaccionaron al hecho y pidieron la intervención de las autoridades. Además, se cuestionó el riesgo que estas prácticas representan para los participantes y otros actores viales de la capital del país.

El concejal Juan David Quintero rechazó que creadores de contenido o personas que, al parecer, buscan visibilidad en redes sociales utilicen las vías de la ciudad como escenarios para carreras.

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Estos ENFERMOS DE LIKES no pueden seguir haciendo lo que se les da la gana en las vías y más en @TransMilenio. No podemos permitir que influencers conviertan las vías de Bogotá en una pista de carreras por conseguir visitas. Quien ponga en riesgo la vida de otros debe recibir una sanción ejemplar (sic)”, dijo sobre el clip de 1:37 minutos que registró en ese tiempo el recorrido de los ciclistas desde la carrera 7 con calle 26 hasta la estación Centro Memoria de un solo impulso, sin considerar, incluso, semáforos.

Esta fue la reacción del Juan David Quintero sobre los participantes de este tipo de carreras - crédito @JD_Quinteror/X
Esta fue la reacción del Juan David Quintero sobre los participantes de este tipo de carreras - crédito @JD_Quinteror/X

Quintero además pidió abrir una discusión para modificar el Código Nacional de Tránsito y establecer comparendos más severos para quienes, según su planteamiento, expongan a otros ciudadanos a riesgos en la vía. El cabildante solicitó que el debate se lleve al Gobierno nacional.

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Con otro video sobre el mismo episodio, el funcionario extendió su mensaje contra uno de los ciclistas:

Este sujeto desadaptado merece una verdadera multa millonaria, no solo un pequeño comparendo. Es un peligro para todos y más cuando decide cada día invadir el carril de @transmilenio. No podemos tener más gente con los delirios del Spark azul, hay que modificar el código de tránsito para tener verdaderas multas. Otro que piensa igual en burlarse la ley”.

Concejales advirtieron que estas prácticas pondrían en riesgo a los participantes, peatones, conductores y usuarios del transporte público - crédito captura de pantalla @JD_Quinteror/X
Concejales advirtieron que estas prácticas pondrían en riesgo a los participantes, peatones, conductores y usuarios del transporte público - crédito captura de pantalla @JD_Quinteror/X

“Los likes no pueden estar por encima de la vida”, agregó Quintero en el mensaje publicado en sus redes.

De la misma manera, la cabildante Diana Diago dirigió un mensaje al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría Distrital de Movilidad.

La funcionaria afirmó que este tipo de competencias ya no involucran únicamente a vehículos motorizados y reclamó controles en la ciudad. “Ahora los piques ya no son solamente de carros, también de ciclistas”, escribió.

La concejal sostuvo que los ciclistas se habrían apropiado de la calle 26 y cuestionó si las cámaras de fotodetección podrían aplicarse también a quienes usan bicicleta. En su publicación, señaló que la situación pondría en peligro la integridad de quienes participan en las competencias y de los demás usuarios de la vía.

La concejal aseguró que las carreras de ciclistas en calzada de Transmilenio es una imprudencia - crédito @dianadiago/X
La concejal aseguró que las carreras de ciclistas en calzada de Transmilenio es una imprudencia - crédito @dianadiago/X

“Alcalde @CarlosFGalan, la @SectorMovilidad en descontrol total en Bogotá! ¿Será que las cámaras de fotomulta también serán para los ciclistas?”, planteó Diana Diago, quien calificó como descontrolada la situación de la movilidad en la capital.

Juan David Quintero arremetió contra las bicicletas eléctricas

De la misma manera, el concejal bogotano secundó al presidente de la corporación, Humberto “Papo” Amín, que el 31 de septiembre de 2026, denunció a un grupo una ciudadana y tres menores de edad que estaban usando la ciclorruta en una motocicleta eléctrica.

¿Usted qué opina de esta BARBARIDAD? Cuatro personas en moto eléctrica en la calle 13, sin casco y 3 de los ocupantes son menores de edad. Increíble al grado al que llega la irresponsabilidad (sic)“, cuestionó el servidor.

Al respecto, Quintero aseguró que más allá de la comisión de varias infracciones a las normas de tránsito, “lo peor es que algunos dicen que esas motos son bicicletas, les quitaron el soat, la placa y además pretenden que rueden en las Ciclorrutas”.

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