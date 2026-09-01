Ciencia

Qué reveló el hallazgo de una extraña red de polígonos en Marte sobre la presencia de agua antigua y las condiciones para la vida

Fotografías enviadas por el explorador Curiosity mostraron un sector del monte Aeolis Mons cubierto por grietas geométricas con aspecto de panal. El equipo de la NASA evalúa si estas marcas surgieron tras la desecación de sedimentos húmedos, lo cual confirmaría que existieron fluidos subterráneos

La misión de Curiosity en el cráter Gale busca pruebas de antiguos ambientes habitables con agua líquida, nutrientes y fuentes de energía para la vida. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)
La misión de Curiosity en el cráter Gale busca pruebas de antiguos ambientes habitables con agua líquida, nutrientes y fuentes de energía para la vida. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)
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En el Centro de Operaciones del Rover de la NASA, el equipo de Curiosity dispone de siete horas cada mañana para revisar los datos llegados desde Marte, decidir las próximas observaciones y convertir ese plan en instrucciones antes de que el vehículo vuelva a mirar hacia la Tierra en espera de nuevos comandos.

La secuencia diaria está medida al minuto. Las luces se encienden a las 7:30 en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en Pasadena, California, y el turno operativo comienza a las 8:15. Desde ese momento, varias docenas de ingenieros y científicos tienen tres horas para verificar el estado del rover, estudiar imágenes y mediciones recientes y acordar qué hará al día siguiente; después emplean otras cuatro horas en traducir esas decisiones en órdenes seguras y compatibles con el tiempo y la energía disponibles.

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El trabajo se sostiene sobre una rutina que el equipo ha repetido más de mil veces desde el aterrizaje de Curiosity en 2012. Durante la noche en la Tierra, el rover completa su jornada en Marte, envía su último paquete de datos a un orbitador marciano y ese satélite retransmite la información a la Tierra, donde queda almacenada en servidores locales y de instituciones asociadas en distintos puntos del mundo.

Según el relato publicado en The Conversation por un científico del proyecto, la presión de ese margen temporal responde a un objetivo mayor: cada decisión diaria debe producir mediciones útiles para mantener la misión alineada con lo que el equipo prometió a la NASA y al público.

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Ilustración en acuarela de un explorador robótico gris y blanco en la superficie de Marte, rodeado de rocas y montañas bajo un cielo rojizo con nubes.
Un campo de pequeños polígonos en Aeolis Mons alteró el plan de Curiosity y obligó al equipo a redefinir imágenes, mediciones químicas y la ruta del rover. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Curiosity investiga si un cráter reunió condiciones para la vida

La agencia espacial diseñó Curiosity para buscar pruebas de antiguos ambientes habitables, en especial lugares con agua líquida y con los compuestos químicos, nutrientes y fuentes de energía necesarios para la vida. Esa tarea exigía una nave móvil y duradera capaz de explorar un área local de Marte, recoger muestras de roca y analizarlas con laboratorios a bordo.

El vehículo, del tamaño de un automóvil y equipado con un taladro, fue enviado al cráter Gale para ascender el monte Aeolis Mons. Esa montaña conserva en sus capas sedimentarias de 5 kilómetros (3 millas) un registro de las condiciones ambientales de hace unos 3.500 millones de años, cuando una atmósfera más densa habría protegido arroyos y lagos de aguas claras.

Hasta ahora, el rover ha subido un kilómetro vertical a través de estratos rocosos. En ese trayecto encontró lutitas ricas en arcilla que, a mayor altura, dejan paso a areniscas más jóvenes con abundantes minerales salinos.

El equipo concluyó que los lagos del lugar persistieron durante millones de años antes de que el clima se volviera árido y las dunas cubrieran la zona. Incluso después de ese cambio, el agua subterránea habría emergido en ocasiones y formado arroyos que serpenteaban entre las dunas.

La misión ESCAPADE de NASA: dos satélites explorarán cómo Marte perdió su atmósfera
El equipo de Curiosity en el Centro de Operaciones del Rover de NASA dispone de siete horas cada mañana para revisar datos de Marte y enviar nuevos comandos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muestras extraídas de esos sedimentos lacustres contienen pequeñas moléculas orgánicas basadas en carbono. La combinación de ambientes húmedos, materia orgánica y sustancias químicas parecidas a las que usan los microbios en la Tierra para obtener energía llevó al equipo a concluir que las condiciones en Gale pudieron sostener vida.

El punto que sigue abierto es otro: determinar si la vida llegó a desarrollarse allí. Para responderlo de forma concluyente, esas rocas tendrán que ser llevadas a laboratorios terrestres.

Un campo de polígonos alteró el plan del día en Marte

En la jornada descrita por The Conversation, las imágenes más recientes mostraban a Curiosity en los estratos más altos y secos de Aeolis Mons, aunque las rocas todavía exhibían sales, marcas de erosión y otros indicios de agua antigua. Esas señales sugieren que incluso el periodo seco de Marte pudo ofrecer hábitats para la vida.

El turno anterior, el equipo había pedido a los ingenieros de ruta que llevaran el rover hacia una zona que desde la órbita parecía lisa y plana. Tras años de conducción sobre terreno accidentado, la posibilidad de avanzar 37 metros (120 pies) por ese supuesto “estacionamiento” marciano prometía una marcha relativamente larga para el vehículo.

La escena real resultó muy distinta. En vez de una superficie uniforme, el entorno de Curiosity apareció cubierto por pequeños polígonos de apenas unos centímetros de diámetro, con aspecto de panal de abeja.

Los geólogos del equipo sospechan que esos polígonos marcan fracturas generadas por secado, como las grietas del barro, o por ciclos térmicos o compresión. En la pantalla de trabajo, la zona frente al rover quedó sembrada de puntos, cada uno asociado a un posible objetivo para cámaras, espectrómetro láser o sensores del brazo robótico.

VisualesIA - Marte, Órbita, Espacio, Primer plano
La rutina diaria de Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro divide tres horas para evaluar el rover y cuatro para convertir el plan en órdenes seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Había tantos objetivos que un integrante del equipo científico debió moderar la discusión y recortar la lista. Profesores, investigadores posdoctorales y estudiantes de distintos países fueron defendiendo qué observaciones podían ayudar mejor a establecer cómo se formaron esas estructuras.

El debate se concentró en elegir el conjunto de imágenes y mediciones químicas más útil para responder esa pregunta. El científico del proyecto tiene voto de desempate si no surge consenso con rapidez, aunque explicó que rara vez hace falta intervenir.

Ese día además era viernes. Por eso, las tres jornadas de actividades planificadas se ejecutarían durante el fin de semana y los resultados llegarían para el siguiente turno, previsto para el lunes: Curiosity también trabaja sábados y domingos.

Cuando el bloque científico termina cerca del mediodía, la tarea no concluye. En una sala contigua, un ingeniero de robótica reconstruye en 3D cómo el brazo articulado de cinco puntos alcanzará las rocas seleccionadas, mientras otra ingeniera simula la próxima conducción y confirma que el suelo no se parece a un estacionamiento, sino a un recorrido lleno de bordillos de roca.

Con esa evaluación, el equipo discute cómo maniobrar para esquivar obstáculos y alcanzar el siguiente punto de interés. Después, los operadores del rover y de sus instrumentos transforman las solicitudes científicas del día en cientos de órdenes que deben enviarse en pocas horas a la Red del Espacio Profundo de la NASA.

Solo entonces la jornada entra en su tramo final. Mientras en Marte empieza a dibujarse el horizonte, Curiosity queda a la espera de la siguiente transmisión desde la Tierra.

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