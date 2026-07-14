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Juan Manuel Liquindoli, veterinario, explica cómo educar a tu perro: “Su cerebro está más permeable”

La exposición temprana a estímulos urbanos ayuda a formar perros adultos más equilibrados

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El veterinario recomienda aprovechar esta etapa para reforzar el vínculo entre el cachorro y su tutor, favoreciendo un desarrollo equilibrado
Pasear a los cachorros en brazos o mochilas permite que se adapten al entorno sin riesgo sanitario, según el especialista (TikTok)

La socialización temprana es un momento decisivo en la vida de los perros y suele generar dudas entre quienes adoptan un cachorro. Durante las primeras semanas, el desarrollo conductual y emocional del animal depende en gran medida del tipo de estímulos a los que se expone.

Sin embargo, existe una limitación importante: el riesgo sanitario que implica el contacto directo con el suelo y otros perros antes de completar el calendario de vacunación, tal como aconsejan los veterinarios.

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En este escenario, surge la alternativa de sacar a los cachorros en brazos o transportados en mochilas especialmente diseñadas para animales, bolsos adaptados o carritos, permitiendo que observen el mundo sin exponerse a peligros.

Socialización segura antes de las vacunas

Esta práctica, cada vez más extendida entre tutores responsables, busca equilibrar la necesidad de proteger la salud de los animales y el objetivo de favorecer un desarrollo emocional equilibrado. Además, ayuda a que los propietarios se involucren activamente en el proceso de socialización, reforzando el vínculo y la confianza mutua.

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Para los cachorros que todavía no pueden caminar por la calle por indicación del veterinario, salir a pasear en brazos puede ser una herramienta clave durante la socialización temprana. “Esto que está haciendo es buenísimo para perros que están en el período sensible de socialización, que todavía no pueden pisar el suelo, el veterinario no les deja, las vacunas, etcétera”, explica el veterinario Juan Manuel Liquindoli en su TikTok (@filosofia.animal).

La socialización controlada en las primeras semanas ayuda a prevenir futuros problemas de miedo y estrés, indica Liquindoli (Freepik)
La socialización controlada en las primeras semanas ayuda a prevenir futuros problemas de miedo y estrés, indica Liquindoli (Freepik)

Al trasladar al animal de esta manera, el cachorro permanece seguro y protegido de agentes patógenos, pero al mismo tiempo se expone a una variedad de estímulos visuales, sonoros y olfativos propios de la vida urbana.

El especialista remarca que ese tipo de salidas permite que el perro se acostumbre desde temprano a estímulos cotidianos del entorno urbano. “Salir así, ir acostumbrándose a los sonidos del colectivo, de las motos, etcétera, es el momento ideal”, señala.

Esto incluye también la presencia de personas, otros animales, automóviles y diferentes superficies, aun cuando el cachorro no llegue a tocarlas directamente. Incluso, observar la actividad de otros perros o el movimiento de bicicletas puede enriquecer la experiencia de aprendizaje.

Ventana clave para el aprendizaje y la adaptación

Liquindoli vincula esa recomendación con una etapa específica del desarrollo del cachorro, en la que el aprendizaje se vuelve más efectivo. “El cerebro del perro está más permeable para asimilar todos los estímulos”, dice.

Los expertos en comportamiento animal consideran que durante esta ventana de sensibilidad, que suele extenderse hasta las 12 o 14 semanas de vida, el animal incorpora con mayor facilidad experiencias que luego repercutirán en su comportamiento adulto.

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De este modo, la exposición controlada a nuevos estímulos favorece la adaptación al entorno y ayuda a prevenir problemas de miedo o estrés en el futuro. Además, se recomienda variar los recorridos, horarios y tipos de estímulos para enriquecer la adaptación del cachorro, siempre bajo condiciones seguras.

En ese contexto, el veterinario resume el objetivo de la práctica como una exposición gradual antes de que el animal complete su esquema de vacunas y pueda apoyar las patas en el suelo. “Entonces es el momento para hacer esto”, afirma. Facilitar la habituación temprana a la ciudad, sin descuidar el bienestar físico del cachorro, contribuye a formar perros adultos más seguros y sociables. Esta etapa inicial es fundamental para sentar las bases de una convivencia armónica en el futuro, tanto en el hogar como en los espacios públicos.

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