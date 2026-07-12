Prueban con éxito un cohete reutilizable y analizan su potencial para futuras misiones espaciales

Japón valida un vuelo reutilizable del RV-X con despegue vertical, traslado lateral y aterrizaje controlado en 40 segundos (REUTERS)

El sábado 11 de julio, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) realizó el primer vuelo de prueba de su cohete experimental reutilizable RV-X, un avance que busca posicionar al país en la carrera global por el liderazgo en tecnologías de lanzamiento.

El ensayo, ejecutado en el Centro de Pruebas Noshiro, en la prefectura de Akita, fue seguido en directo por entusiastas y técnicos.

El vehículo logró ascender hasta 11 metros, desplazarse 16 metros horizontalmente y aterrizar de manera controlada en un lapso de 40 segundos.

Este logro representa un paso clave en la estrategia japonesa de reducir el costo de acceso al espacio, en un contexto internacional marcado por la competencia.

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El RV-X: tecnología japonesa para la reutilización

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón recopila datos clave sobre estabilidad y precisión de control durante el descenso del prototipo (REUTERS)

El RV-X incorpora un fuselaje cónico de 7,3 metros de largo y 1,8 metros de diámetro, equipado con un motor especialmente diseñado para resistir múltiples ciclos de encendido y aterrizaje.

Según explicó Takashi Ito, jefe del programa de cohetes reutilizables de JAXA, el motor del RV-X ya superó 165 pruebas de combustión, lo que refuerza la viabilidad del proyecto a largo plazo.

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“La agencia ha dedicado mucho tiempo al proyecto y esperamos que los datos recopilados contribuyan al éxito del próximo vehículo experimental”, indicó Ito.

El diseño contempla cuatro patas de aterrizaje con absorción de impactos y sistemas avanzados de control que permiten mantener la posición vertical durante el vuelo y el descenso.

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El Centro de Pruebas Noshiro en Akita concentra el ensayo que marca un avance japonés en tecnologías de recuperación de cohetes (AP)

El éxito de este primer ensayo permitirá a los ingenieros analizar datos críticos sobre la estabilidad, la precisión de los controles y la resistencia de los materiales, aspectos fundamentales para el desarrollo de futuros prototipos capaces de alcanzar altitudes más elevadas y soportar cargas útiles.

Estrategia nacional y cooperación internacional

La apuesta japonesa por la reutilización de cohetes responde a una doble necesidad: garantizar una capacidad de acceso seguro y económico al espacio y mantener la competitividad en el mercado internacional de lanzamientos.

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El gobierno de Japón considera que el dominio de estas tecnologías resulta central para su programa espacial y para la seguridad nacional.

La reutilización, ya consolidada por empresas estadounidenses como SpaceX, ha demostrado que la recuperación de etapas permite reducir de forma significativa el costo por lanzamiento y aumentar la frecuencia de operaciones comerciales.

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El RV-X integra un fuselaje cónico y un motor diseñado para múltiples encendidos y ciclos de aterrizaje sin degradación crítica (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

El desarrollo del RV-X se lleva adelante en colaboración con instituciones de Francia y Alemania, un enfoque que busca acelerar la innovación mediante el intercambio de conocimientos y la coordinación de ensayos.

Los próximos pasos incluirán vuelos a mayor altitud, con el objetivo de alcanzar hasta 100 metros, lo que permitirá probar los sistemas bajo condiciones más exigentes y validar la robustez de los componentes en escenarios cercanos a los de operatividad real.

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El contexto internacional en el que se produce el avance japonés añade urgencia a la carrera tecnológica.

Apenas un día antes del ensayo del RV-X, medios estatales chinos anunciaron la primera recuperación exitosa de la etapa inicial de un cohete, lo que confirma la aceleración de los desarrollos en el sector aeroespacial asiático.

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Este logro chino subraya la presión sobre Japón para consolidar rápidamente su propio sistema de reutilización y no perder terreno frente a sus principales competidores regionales.

Takashi Ito destaca que el motor del RV-X supera 165 pruebas de combustión y sostiene la viabilidad del programa a largo plazo (REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo)

El actual lanzador H3 de JAXA ya fue concebido para ser más económico que su predecesor, el H-2A, que acumuló un historial de lanzamientos casi perfecto.

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Sin embargo, las autoridades espaciales japonesas consideran que será necesario avanzar hacia vehículos totalmente reutilizables para competir en el mercado comercial global, donde los clientes demandan cada vez mayor eficiencia y costos reducidos.

Análisis y perspectivas del programa RV-X

Tras el éxito del primer vuelo, los ingenieros de JAXA procederán a analizar los datos obtenidos para perfeccionar los sistemas de navegación, propulsión y aterrizaje.

“Esperamos que los resultados contribuyan a futuras investigaciones y permitan optimizar el diseño de los próximos prototipos”, afirmó Ito.

El diseño incorpora cuatro patas con absorción de impactos y sistemas de guiado que mantienen la verticalidad en vuelo y bajada (REUTERS)

La agencia ha subrayado que los resultados serán compartidos con sus socios internacionales y utilizados para orientar el desarrollo de pruebas de mayor alcance, incluyendo vuelos con cargas útiles y pruebas de resistencia estructural bajo condiciones dinámicas.

Próximos retos para la tecnología espacial japonesa

Los próximos ensayos del RV-X incluirán vuelos más largos y el desarrollo de sistemas de guiado y control para operaciones en condiciones más adversas.

El objetivo a largo plazo es aplicar los aprendizajes del programa experimental al desarrollo de un nuevo lanzador reutilizable que reemplace al actual H3 y permita a JAXA y sus socios comerciales acceder a un mercado dominado hasta ahora por iniciativas privadas estadounidenses.

La evolución del RV-X será observada de cerca por la comunidad internacional, que reconoce en el desarrollo de cohetes reutilizables uno de los factores clave para el futuro de la industria espacial.