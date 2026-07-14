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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy martes 14 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:25 hsHoy

¿Cómo estará el clima en México este 14 de julio?

Termómetro Celsius con mercurio en 25 grados, cielo tormentoso con relámpagos y lluvia, atardecer con nubes, y cielo azul con nubes blancas y sol radiante
Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana hoy 1 de julio de 2026 (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero eleva al 80% su probabilidad de convertirse en ciclón tropical antes del martes, mientras el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias muy fuertes en más de diez estados para este 14 de julio.

El sistema se localiza a 440 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste. La onda tropical número 18 será absorbida por esta zona de baja presión, que podría alcanzar categoría de ciclón tropical en el transcurso del martes.

La zona de baja presión eleva al 80% su probabilidad ciclónica en 48 horas

Las lluvias muy fuertes —de 50 a 75 mm— afectarán este martes a Sonora sureste, Chihuahua centro, sur y suroeste, Coahuila norte, Durango noroeste, Sinaloa norte y centro, Jalisco oeste y sur, Colima, Michoacán suroeste, Oaxaca noreste, Chiapas este y sur y Veracruz sur. Nayarit norte y sur y Guerrero sureste tendrán lluvias fuertes, de 25 a 50 mm.

Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos de 5 a 25 mm. Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos tendrán lluvias aisladas.

Oleaje de hasta 3 metros en costas del Pacífico

Las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y el golfo de Tehuantepec registrarán oleaje de 2 a 3 metros de altura. La costa occidental de Baja California Sur, el sur de Veracruz y las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán olas de 1 a 2 metros.

El SMN prevé vientos con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo de Tehuantepec de Oaxaca, y rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas recibirán viento de componente sur con la misma intensidad.

Temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California

El ambiente caluroso persiste en el noroeste y norte del país. El noreste de Baja California superará los 45 grados Celsius. Baja California Sur centro y sur, Sonora, Sinaloa norte y sur y el sur de Oaxaca registrarán entre 40 y 45 grados.

Temperaturas de 35 a 40 grados se esperan en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Veracruz centro y sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La Conagua exhorta a la población a mantenerse hidratada, usar ropa de manga larga de colores claros y evitar exposición prolongada al sol, con atención especial a niñas, niños y adultos mayores.

06:24 hsHoy

¿Cómo estará el clima en Ciudad de México?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes 14 de julio?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.

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