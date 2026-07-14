EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy martes 14 de julio

06:25 hs

¿Cómo estará el clima en México este 14 de julio?

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana hoy 1 de julio de 2026 (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero eleva al 80% su probabilidad de convertirse en ciclón tropical antes del martes, mientras el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias muy fuertes en más de diez estados para este 14 de julio.

El sistema se localiza a 440 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste. La onda tropical número 18 será absorbida por esta zona de baja presión, que podría alcanzar categoría de ciclón tropical en el transcurso del martes.

La zona de baja presión eleva al 80% su probabilidad ciclónica en 48 horas

Las lluvias muy fuertes —de 50 a 75 mm— afectarán este martes a Sonora sureste, Chihuahua centro, sur y suroeste, Coahuila norte, Durango noroeste, Sinaloa norte y centro, Jalisco oeste y sur, Colima, Michoacán suroeste, Oaxaca noreste, Chiapas este y sur y Veracruz sur. Nayarit norte y sur y Guerrero sureste tendrán lluvias fuertes, de 25 a 50 mm.

Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos de 5 a 25 mm. Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos tendrán lluvias aisladas.

Oleaje de hasta 3 metros en costas del Pacífico

Las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y el golfo de Tehuantepec registrarán oleaje de 2 a 3 metros de altura. La costa occidental de Baja California Sur, el sur de Veracruz y las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán olas de 1 a 2 metros.

El SMN prevé vientos con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo de Tehuantepec de Oaxaca, y rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas recibirán viento de componente sur con la misma intensidad.

Temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California

El ambiente caluroso persiste en el noroeste y norte del país. El noreste de Baja California superará los 45 grados Celsius. Baja California Sur centro y sur, Sonora, Sinaloa norte y sur y el sur de Oaxaca registrarán entre 40 y 45 grados.