Los 15 mil mdd que EEUU reclama a “El Mayo” Zambada: así es el ranking de las mayores multas a capos mexicanos

La composición editorial ilustra a figuras prominentes involucradas en sentencias millonarias y procesos judiciales, con una balanza de justicia y billetes de dólar como fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de julio, el juez federal Brian Cogan dictará sentencia a Ismael “El Mayo” Zambada en Brooklyn. Ese día quedará asentado formalmente el decomiso de 15,000 millones de dólares que la fiscalía de Estados Unidos reclama al cofundador del Cártel de Sinaloa, acordado desde su declaración de culpabilidad en agosto de 2025 y ratificado en el escrito de sentencia presentado el 13 de julio de 2026.

Es la cifra más alta reclamada jamás a un capo mexicano, y supera en 2,400 millones de dólares lo que se le ordenó pagar a su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Para dimensionar el monto: según el listado 2026 de Forbes México, esa cantidad ubicaría a Zambada entre las cuatro fortunas más grandes del país.

Carlos Slim Helú encabeza el ranking con 125,000 millones de dólares, seguido de Germán Larrea Mota Velasco con 67,100 millones y Alejandro Baillères Gual con 19,500 millones.

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Zambada, con 15,000 millones, quedaría por debajo de los tres primeros pero por encima de María Asunción Aramburuzabala, cuya fortuna se estima en 9,300 millones de dólares.

Cómo se calcula la cifra y por qué casi nunca se cobra

La multa de 15 mil millones de dólares es incluso superior a la fortuna de varios empresarios mexicanos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los 15,000 millones de dólares no corresponden a una cuenta bancaria ni a bienes confiscados. Son una estimación judicial construida a partir del volumen de drogas traficadas, el valor de mercado de esas sustancias, los bienes identificados, el flujo de dinero lavado y la información aportada durante la investigación.

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El escrito de sentencia de la fiscalía, firmado por el fiscal del Distrito Este de Nueva York Joseph Nocella Jr., explica que la cifra es mayor que la impuesta a El Chapo porque refleja dos períodos distintos: el liderazgo conjunto de Zambada y Guzmán, y el período adicional en que Zambada dirigió el cártel en solitario tras la captura de su exsocio en 2016.

Bajo su mando en solitario, el Cártel de Sinaloa distribuyó al menos 1,500,000 kilos de cocaína, además de heroína y fentanilo, generando miles de millones de dólares anuales en ganancias.

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Para entender la escala de esas operaciones: en su época de mayor expansión, el cártel llegó a recibir de noche hasta 15 o 20 aviones cargados cada uno con entre 1,000 y 1,500 kilos de cocaína procedentes de Colombia. Esas alianzas se construyeron primero con el Cártel de Medellín y posteriormente con otros cárteles colombianos. El cártel también fue pionero en el uso de trenes y túneles transfronterizos entre México y Estados Unidos para expandir el volumen y los tipos de droga distribuida, según el escrito de sentencia de la fiscalía.

Ismael Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa (Credit Image: Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)

La violencia fue el otro instrumento de esa expansión. Apenas meses antes de su arresto, en mayo de 2024, Zambada ordenó el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Antrax”, por cobrar deudas en su nombre sin autorización. Lo encontraron muerto en un auto a la orilla de la carretera en Culiacán, Sinaloa. En noviembre de 2023 había ordenado violencia en represalia por el robo de un cargamento de fentanilo, metanfetamina y cocaína en Tijuana, lo que resultó en al menos tres asesinatos, según el mismo documento.

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Especialistas en justicia financiera advierten que en la mayoría de los casos el gobierno estadounidense no logra recuperar más que una fracción de estos montos en efectivo o bienes. No existe fecha límite para cubrir la totalidad del decomiso y, en la práctica, funciona como una sanción simbólica que respalda acciones de confiscación de activos en todo el mundo.

El propio Zambada reconoció durante su declaración de culpabilidad en agosto de 2025 haber traficado al menos 1,500,000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos y haber mantenido durante décadas una estructura de corrupción que incluyó sobornos a autoridades policiacas, militares y políticas en México.

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El ranking de las mayores multas a capos mexicanos

La cifra reclamada a Zambada, de confirmarse, encabezará una lista de sanciones económicas que las cortes estadounidenses han impuesto a líderes del narcotráfico mexicano en los últimos años.

FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Joaquín “El Chapo” Guzmán ocupa el segundo lugar. En julio de 2019, fue condenado a cadena perpetua más 30 años y recibió una orden de decomiso de 12,600 millones de dólares por la Corte del Distrito Este de Nueva York. El monto reflejaba las ganancias del cártel bajo su liderazgo conjunto con Zambada.

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El Chapo figuró en la lista de multimillonarios de Forbes durante cuatro años consecutivos, de 2009 a 2012, con una fortuna estimada en 1,000 millones de dólares en su mejor posición, en 2009. La revista lo retiró de la lista en 2013 por falta de certeza sobre la procedencia y destino de su riqueza.

Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue condenado en marzo de 2025 en la Corte del Distrito de Columbia a cadena perpetua más 30 años adicionales, con un decomiso y multa superior a los 6,000 millones de dólares por concepto de reparación de daños.

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El hijo de “El Mencho” fue trasladado a la prisión de alta seguridad USP Florence High, ubicada en el mismo complejo donde está recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque en unidades distintas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado en octubre de 2024 a 38 años de prisión en Nueva York con una multa de 2,000,000 de dólares tras ser encontrado culpable de narcotráfico y corrupción vinculada al Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, se declaró culpable en julio de 2025 ante una corte federal de Chicago y aceptó el decomiso de 80,000,000 de dólares, la cifra más baja del ranking pero la que llegó acompañada de un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses.

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y quien habría orquestado la captura de Zambada, acordó en diciembre de 2025 el pago de 80,000,000 de dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad ante una corte federal. El Departamento de Justicia explicó que el monto “representa ganancias atribuibles a sus delitos”.

Los hermanos Guzmán López deberán comparecer personalmente ante la Corte Federal de Chicago en próximos meses. (Jovani Pérez | Infobae México)

Guzmán López también reconoció haber traficado al menos 36 kilos de fentanilo, 90 de heroína, 450 de cocaína, 45 de metanfetamina y 90,000 de mariguana. Su sentencia está programada para el 31 de agosto de 2026.

Lo que la cifra no puede recuperar

El decomiso de 15,000 millones de dólares que enfrentará Zambada el 20 de julio no tiene equivalente en bienes localizados. Las autoridades estadounidenses han identificado propiedades, cuentas y activos vinculados al capo a lo largo de décadas de investigación, pero la brecha entre lo reclamado y lo recuperable es, en todos los casos de esta lista, enorme.

En el ranking global actualizado de Forbes, la cifra de 15,000 millones de dólares coloca a Zambada a la altura de James Dyson y Shahid Khan, ambos en la posición 193 del listado mundial.

Dyson construyó su fortuna fabricando aspiradoras en el Reino Unido; Khan, con equipos deportivos y autopartes en Estados Unidos. Los tres comparten, en el papel, el mismo orden de magnitud de riqueza.

La sentencia formal del juez Cogan está programada para el 20 de julio de 2026.