Por qué la genética descarta la idea de romances entre neandertales y mujeres sapiens

Los estudios genéticos descartan una preferencia sentimental de los neandertales por las mujeres sapiens, según The Conversation (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente debate internacional sobre una posible inclinación sentimental de los neandertales hacia las mujeres sapiens ganó notoriedad por la interpretación mediática de ciertos datos genéticos. La comunidad científica advierte que estas teorías simplifican de forma excesiva los hallazgos, subraya Ludovic Slimak, arqueólogo e investigador en el CNRS y en la Universidad de Toulouse, en un artículo publicado en The Conversation.

No hay evidencia científica que demuestre una preferencia sexual o afectiva de los neandertales por las mujeres sapiens. Lo que muestran los estudios genéticos y cromosómicos son procesos antiguos de intercambio biológico y social, cuya interpretación sentimental carece de fundamento.

El papel del ADN neandertal en los humanos modernos

Las investigaciones recientes destacan que el ADN neandertal en el ser humano actual está menos presente en el cromosoma X, fenómeno interpretado por algunos medios como una preferencia masculina neandertal por mujeres sapiens, según Slimak. El estudio citado por la revista científica Science explora explicaciones como la selección natural, diferencias demográficas por sexo y la hipotética “preferencia de pareja”.

El ADN neandertal en humanos modernos está menos presente en el cromosoma X, sin pruebas de inclinaciones afectivas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos señalan que ninguna de estas hipótesis constituye una prueba directa de atracción o preferencia individual. Los modelos matemáticos empleados permiten especular, pero no certifican elecciones motivadas por afecto entre ambos grupos. La distribución del ADN neandertal podría explicarse, en parte, por la biología de los cromosomas sexuales: estos eliminan ADN ajeno con mayor rapidez que otros cromosomas.

El análisis académico recuerda que los genes solo reflejan lo que perduró y no pueden relatar vínculos afectivos, alianzas o realidades sociales concretas. Como sintetiza Slimak en The Conversation: cualquier conclusión sobre sentimientos o preferencias personales sobrepasa lo que estos datos permiten afirmar.

Un patrón genético no basta para reconstruir la organización social del Paleolítico o deducir las motivaciones de los individuos en esos intercambios.

Estructura social y prácticas entre grupos neandertales

Científicos advierten que los genes reflejan procesos evolutivos antiguos y no narran vínculos emocionales o sociales entre neandertales y sapiens (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura social de las poblaciones prehistóricas requiere interpretaciones arqueológicas detalladas. El yacimiento de El Sidrón, en el norte de España, reveló que tres hombres neandertales compartían linaje materno, mientras que las mujeres tenían linajes diferentes. Este hallazgo indica que la patrilocalidad era dominante: los hombres permanecían en su comunidad original y las mujeres cambiaban de grupo.

Este comportamiento —la movilidad femenina— aparece también en otras especies de primates y en sociedades humanas, facilitando el intercambio biológico y relaciones sociales entre colectivos.

En otros escenarios, como Goyet (Bélgica), los restos de seis neandertales (cuatro mujeres y dos individuos jóvenes) muestran marcas interpretadas como indicios de canibalismo vinculado a conflictos entre grupos. Estas prácticas reflejan relaciones complejas, en las que la integración de mujeres de otros grupos podía estar asociada tanto a alianzas como a violencia.

Restos hallados en Goyet, Bélgica, sugieren prácticas como canibalismo y alianzas complejas entre grupos neandertales relacionados con conflictos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muestra reducida y la antigüedad de las excavaciones obligan a tomar estas conclusiones con prudencia, advierten los científicos.

Genes, sociedad y normas más allá de la interpretación sentimental

Reducir la relación entre neandertales y sapiens a preferencias personales responde más a proyecciones culturales actuales que a evidencias científicas, sostiene Slimak. Los datos genéticos recogen un flujo de genes de neandertales a sapiens, pero no al contrario. Esto sugiere estructuras sociales desiguales y contactos no necesariamente recíprocos, más allá de interpretaciones afectivas.

Si la movilidad femenina hubiera originado un intercambio equilibrado entre ambos grupos, habría señales genéticas recientes de sapiens en neandertales. La falta de estas pruebas apunta a relaciones marcadas por la asimetría, alianzas unilaterales y normas sociales que regulaban estos intercambios, muchas veces en ausencia de consentimiento o motivación sentimental.

La asimetría en el flujo de genes entre neandertales y sapiens sugiere relaciones desiguales y normas sociales más allá de preferencias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enfoques exclusivamente genéticos no resuelven las preguntas sobre el contexto social y cultural de tales encuentros. La paleoantropología y la etnología ofrecen perspectivas clave para entender la complejidad de estas relaciones, imposibles de reducir a historias sentimentales o guerras trasladadas desde nuestra imaginación moderna.

Slimak destaca que es necesario evitar leer emociones o normas sociales desaparecidas en los genes y huesos de los antiguos colectivos humanos.

Marcadores genéticos: pertenencia, diferenciación y diversidad humana

Los marcadores genéticos y los hallazgos arqueológicos abren el debate sobre cómo las poblaciones del pasado distinguían pertenencia, estatus y extranjería. Más allá de cualquier mito, la evidencia señala una humanidad diversa y compleja, difícil de reconstruir solo a partir de fragmentos genéticos y restos óseos.

Los marcadores genéticos y hallazgos arqueológicos revelan la diversidad humana ancestral, imposible de explicar únicamente con datos biológicos y restos óseos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Slimak, los cromosomas plantean preguntas fundamentales sobre los criterios de pertenencia, las reglas sociales y la profunda complejidad de la vida colectiva, imposibles de abarcar únicamente con datos biológicos o materiales.