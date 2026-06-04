CDMX y más de 20 estados bajo alerta por fuertes lluvias este jueves 3 de julio

El temporal de lluvias continuará afectando gran parte del país con tormentas intensas y granizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temporal de lluvias continuará afectando a gran parte del territorio nacional durante este jueves 4 de junio, de acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La combinación de canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad desde ambos litorales mantendrá condiciones para precipitaciones de diversa intensidad en la mayor parte de México.

PUBLICIDAD

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo, además de provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

Estados con pronóstico de lluvias intensas este 4 de junio

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en ocho entidades, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros:

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Michoacán

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Las lluvias continuarán afectando gran parte del país durante los próximos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estas regiones existe mayor riesgo de afectaciones por inundaciones repentinas, desbordamiento de cuerpos de agua y daños en vialidades.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en:

Chihuahua

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Colima

Tabasco

Mientras que Campeche, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo también registrarán lluvias, aunque de menor intensidad.

Clima en CDMX y Estado de México: se esperan tormentas y granizo

Para el Valle de México se pronostica una jornada con cielo mayormente nublado y ambiente fresco durante la mañana.

Por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias muy fuertes tanto en la Ciudad de México como en diversas zonas del Estado de México.

PUBLICIDAD

La Ciudad de México registrará lluvias fuertes por la tarde con posible actividad eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Las temperaturas previstas para la capital del país serán:

Mínima : entre 14 y 16 grados Celsius.

Máxima: entre 23 y 25 grados Celsius.

Asimismo, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría provocar caída de ramas, árboles o anuncios espectaculares en algunas zonas.

PUBLICIDAD

Persisten las altas temperaturas y la onda de calor

A pesar del temporal lluvioso, gran parte del país continuará registrando temperaturas elevadas durante las horas de la tarde.

Las temperaturas más extremas, de entre 40 y 45 grados Celsius, se presentarán en:

Sonora

Sinaloa

Baja California

Chihuahua

Durango

Nayarit

Por otra parte, estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y la Península de Yucatán alcanzarán valores de entre 35 y 40 grados.

PUBLICIDAD

La onda de calor continúa afectando a varias regiones del país con temperaturas extremas. Foto: Cuartoscuro

El SMN informó que la onda de calor seguirá afectando principalmente regiones del noroeste, occidente y sur del país.

Riesgos por lluvias, viento y oleaje

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada debido a que las condiciones meteorológicas podrían generar diversos riesgos.

Entre las posibles afectaciones destacan:

Inundaciones en zonas urbanas y bajas.

Crecida de ríos y arroyos .

Deslaves en regiones montañosas.

Reducción de visibilidad por bancos de niebla.

Caída de árboles y anuncios por fuertes rachas de viento.

Retrasos en carreteras y caminos.

En las costas del Pacífico también continuará el evento de mar de fondo, con oleaje de hasta 2.5 metros de altura desde Sinaloa hasta Chiapas, mientras que en Baja California el oleaje podría alcanzar hasta tres metros.

PUBLICIDAD

Vigilan posible zona de baja presión frente al Pacífico mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una posible zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la cual podría evolucionar en los próximos días.

Aunque por el momento no representa una amenaza directa para territorio nacional, las autoridades continúan monitoreando su desarrollo debido a que podría favorecer más lluvias sobre el sur y sureste del país.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, Protección Civil recomienda extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse atento a los avisos oficiales y planificar traslados con anticipación, especialmente en las regiones donde se esperan las precipitaciones más intensas.