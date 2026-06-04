Se come tu carne y causar dolor extremo: los daños que podrías sufrir si contraes gusano barrenador

La miasis por gusano barrenador afecta a humanos, sobre todo en zonas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gusano barrenador, una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, ha reaparecido en México tras más de dos décadas de haber sido erradicado en la región.

Originalmente asociado con graves daños en el ganado, este parásito también puede afectar a los humanos, especialmente en zonas rurales y entre personas con heridas abiertas o condiciones de salud vulnerables.

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Este 2026 ya se han reportado casos humanos de miasis, la enfermedad causada por la infestación de estas larvas, principalmente en estados del sur y sureste del país.

El repunte de casos ha encendido las alertas sanitarias, subrayando la importancia de la vigilancia epidemiológica y el manejo adecuado de heridas para reducir el riesgo de contagio en la población.

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Desde 2024, México registró decenas de casos humanos de miasis por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax en estados del sur y sureste.

Cuáles son los daños y complicaciones de salud que podrías tener si contraes gusano barrenador

La infestación por gusano barrenador en humanos produce una enfermedad llamada miasis, causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Es así que, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, esta condición puede desencadenar una serie de daños y complicaciones de salud entre las que se encuentran las siguientes:

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Destrucción de tejido vivo: Las larvas se alimentan de piel, músculo y otros tejidos, lo que puede provocar necrosis (muerte de tejido), dolor intenso, inflamación y mal olor en la zona afectada.

Retraso en la cicatrización: Las heridas infestadas presentan supuración persistente y no cierran normalmente, lo que facilita la colonización bacteriana.

Infecciones secundarias: Es común que las zonas infectadas desarrollen infecciones bacterianas adicionales, aumentando el riesgo de septicemia (infección generalizada).

Fiebre y síntomas sistémicos: La presencia de las larvas puede desencadenar fiebre, inflamación generalizada y, en casos graves, afectar el estado general de salud.

Daño profundo: En ausencia de tratamiento, las larvas pueden destruir tejidos profundos y, en casos extremos, llegar a órganos internos o mucosas (nasal, oral, ocular, genital).

Complicaciones graves en personas vulnerables: Adultos mayores, personas con enfermedades crónicas (diabetes, inmunosupresión) o heridas no tratadas pueden presentar complicaciones graves e incluso fallecer por choque séptico o insuficiencia orgánica.

Hospitalización: En México, la gran mayoría de pacientes con miasis por gusano barrenador requiere hospitalización para extracción de larvas, limpieza quirúrgica y manejo con antibióticos.

La presencia de larvas puede provocar fiebre, síntomas sistémicos y daño profundo en mucosas u órganos internos si no hay tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miasis por gusano barrenador puede ser potencialmente letal si no se atiende a tiempo, aunque la mortandad directa es baja; la mayoría de los fallecimientos ocurren en personas con otras enfermedades graves.

Qué hacer si sospecho de tener gusano barrenador

Si sospechas que tienes gusano barrenador (miasis), es fundamental actuar de inmediato para evitar daños graves en tu salud. Estos son los pasos recomendados:

No intentes extraer las larvas por tu cuenta. Manipular la herida sin material estéril puede agravar la infección y dejar restos de larvas en el tejido.

Cubre la herida o lesión afectada con una gasa limpia y evita exponerla al aire libre.

Busca atención médica urgente. Acude lo antes posible a un centro de salud, clínica u hospital para recibir tratamiento profesional.

No apliques remedios caseros ni sustancias químicas sobre la herida, ya que pueden irritar el área y empeorar la situación.

Sigue las indicaciones del personal médico. El tratamiento suele implicar la extracción cuidadosa de las larvas, limpieza profunda de la herida y uso de antibióticos o antiparasitarios para prevenir infecciones secundarias.

Mantén la zona limpia y seca mientras recibes atención médica, y vigila si aparecen fiebre, dolor intenso, mal olor o secreción.

La detección y atención temprana son clave para prevenir complicaciones graves.

Si tienes heridas abiertas y notas dolor intenso, secreción anormal, sensación de movimiento o ves larvas, no demores en buscar ayuda profesional.