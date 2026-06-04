Abelardo de la Espriella aseguró que el salario mínimo no puede reducirse y Petro respondió: “El problema no es que baje”

Abelardo de la Espriella aseguró que bajar el salario mínimo implicaría una decepción para la población - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Ante los medios de comunicación, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) aseguró que el salario mínimo que actualmente tienen los colombianos no puede reducirse. El Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció un importante incremento en el salario mínimo, ubicándolo en $1.750.000, al que se le añaden $250.000 por concepto de auxilio de transporte, lo que quiere decir que el ingreso total básico es de $2.000.000.

La medida fue muy criticada en su momento, sobre todo por el sector empresarial y por algunos expertos, que advirtieron serias consecuencias para los empresarios y emprendedores, que no podrían responder a ese incremento salarial.

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Al respecto, el aspirante presidencial de la derecha indicó que no es posible reducir el salario mínimo actual, debido a que la población que recibe ese ingreso por su trabajo ya cuenta con ese monto para sus gastos. “El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente, no podemos generarle esa decepción al pueblo”, precisó De la Espriella ante la prensa.

Abelardo de la Espriella aseguró que se debe disminuir los impuestos a las empresas - crédito Nathalia Angarita/Reuters

A su juicio, la solución ante el impacto negativo que estaría teniendo el aumento del salario mínimo entre el empresariado es la reducción de los impuestos que deben pagar los empleadores. De esta manera, sería posible nivelar las cargas de los empresarios, sin afectar el ingreso que mensualmente perciben los trabajadores.

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“Todos ponemos un poquito, yo no tengo problema con eso, lo pago con gusto. Pero vamos a buscar la solución en donde no se revienten las empresas. El salario hay que mantenerlo”, dijo.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones de De la Espriella a través de una publicación en su cuenta de X. Aseguró que el problema alrededor del salario mínimo no está en decidir si debe reducirse o no, está en permitir que siga incrementando.

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Gustavo Petro aseguró que el problema alrededor del salario mínimo está en garantizar que suba – crédito Kylie Cooper/Reuters

De acuerdo con su explicación, el no aumentar el ingreso que reciben los trabajadores terminaría disminuyendo su salario real. Hizo esta aclaración refiriéndose específicamente a la propuesta de implementar el trabajo por horas, iniciativa que no hace parte de las ideas que tiene De la Espriella de cara a la Presidencia de Colombia.

“El problema no es que baje el salario mínimo, el problema es que no suba más, lo cual significa bajar el salario real. Toda contratación por horas es empeorar la condición laboral de las trabajadoras y trabajadores. ¿Para qué sirve un salario mínimo vital si se va a contratar por horas?”, cuestionó el jefe de Estado.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que el no subir más el salario mínimo sería un problema - crédito @petrogustavo/X

Contrario a lo expuesto por De la Espriella ante los medios de comunicación, hay personas que aseguran que sería conveniente bajar el salario mínimo. Así lo explicó en una grabación divulgada en redes sociales un empleado de una empresa de seguridad privada que trabaja en un conjunto residencial. En ella, aseguró que el salario mínimo “está muy alto”.

“¿Por qué no? La verdad, que lo bajen. La verdad, y sí, tienes razón. El salario mínimo está muy alto, dos millones de pesos. Hay vigilantes que trabajan, se ganaban el año pasado 2.200.000 - 2.300.000, ahora les quedan tres millones y hay unos vigilantes que ganan hasta cuatro millones”, dijo.

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Desde su perspectiva, es injusto que una persona que trabaja 12 horas reciba esa cantidad de dinero. Afirmó que el salario mínimo debería ser fijado por el Banco de la República y no por el Gobierno de turno. Esa es una propuesta que el mismo De la Espriella expuso en su momento, en diálogo con la revista Semana.

El vigilante de una empresa de seguridad privada, cuyo apellido es Nieto, compartió su petición y provocó el debate en redes sociales entre quienes apoyan a Abelardo de la Espriella y los de Iván Cepeda - crédito red social Facebook / Laboyanos

"Yo creo que en el futuro el salario mínimo debería ser fijado por el Banco de la República para evitar que el populismo sea lo que determine eso", dijo el candidato presidencial en su momento.

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