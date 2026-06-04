El Pueblo Mágico más barato de México para un fin de semana: opciones desde 1,600 pesos todo incluido

El pueblo fue abandonado dos veces desde su fundación y declarado Monumento Histórico Nacional en 1982. Su reconversión como Pueblo Mágico lo consolidó como destino para viajeros que buscan historia, naturaleza y gastronomía sin gastar una quincena entera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mineral de Pozos, el Pueblo Mágico más barato de México para un fin de semana, ofrece ruinas mineras del siglo XIX, paisaje semidesértico y experiencias únicas que pueden ir desde $800 MXN por día. A solo 228 kilómetros de la Ciudad de México, este antiguo pueblo fantasma en el estado de Guanajuato es hoy uno de los destinos más accesibles del Bajío.

El pueblo fue abandonado dos veces desde su fundación y declarado Monumento Histórico Nacional en 1982. Su reconversión como Pueblo Mágico lo consolidó como destino para viajeros que buscan historia, naturaleza y gastronomía sin gastar una quincena entera.

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Cómo llegar desde la Ciudad de México

Un hombre camina por los caminos de tierra de un pintoresco pueblo de casas de adobe enclavado en laderas montañosas bajo la luz dorada del atardecer. Las viviendas tradicionales y la naturaleza circundante ilustran la vida rural en comunidades aisladas, resaltando la integración cultural y arquitectónica con el entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trayecto en automóvil toma aproximadamente 3.5 horas por carretera, con una distancia de 228 kilómetros. El pueblo se ubica a 2,140 metros sobre el nivel del mar en la zona semidesértica del Bajío guanajuatense.

No existe conexión directa en autobús desde la Ciudad de México hasta Mineral de Pozos. La ruta más común en transporte público es tomar un camión a San Luis de la Paz, Guanajuato, y desde ahí un taxi o combi local hasta el pueblo, a unos 20 minutos de distancia.

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Qué hacer: las atracciones principales

Las ex haciendas mineras son el atractivo central del destino. Hay cinco para visitar: Santa Brígida, con sus hornos jesuitas en forma piramidal y símbolo del pueblo; San Rafael, de entrada por propina voluntaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más popular de recorrer el pueblo es en cuatrimoto. Las rentan frente al jardín principal a $350 MXN por hora para dos personas, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Las ex haciendas mineras son el atractivo central del destino. Hay cinco para visitar: Santa Brígida, con sus hornos jesuitas en forma piramidal y símbolo del pueblo; San Rafael, de entrada por propina voluntaria; El Triángulo, ideal para fotografiar al atardecer ($30 MXN por persona); 5 Señores, la más grande, con recorrido dentro de la mina ($30 MXN, o $100 MXN con guía); y San Baldomero, también de propina voluntaria. Todas abren de 11:00 a 18:00 horas.

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De las más de 500 bocaminas que operaron en su época de auge, hoy quedan alrededor de 10 abiertas al turismo. La mina Centenario es la más recomendada para familias: pequeña, con actividades guiadas y entrada por propina voluntaria.

El Parador Turístico, creado en 2016, ofrece un recorrido de 45 minutos por la historia del pueblo. Cuenta con galerías de arte y renta de bicicletas para recorrer las ruinas.

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Experiencias que no existen en otro lugar

Las ruinas de la Exhacienda Santa Brígida, parte de la Mina Cinco Señores, muestran su grandioso pasado bajo un cielo azul en uno de los Pueblos Mágicos. (Secretaría de Turismo/ Mineral de Pozos)

La Casa del Venado Azul, ubicada en la calle Centenario 34, es el taller de instrumentos musicales prehispánicos más antiguo del pueblo. Entre sus clientes figuran Carlos Santana, Caifanes, la Maldita Vecindad y Café Tacuba. La entrada es gratuita; la alineación de chacras cuesta $50 MXN por persona y la musicoterapia, $250 MXN. Abre de 9:00 a 17:00 horas.

El Spa Vopper es el único spa de cerveza en México. Ofrece masajes en barril de cerveza artesanal con degustación incluida. Es el único establecimiento de este tipo en el país y requiere reservación previa.

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El Rancho de Lavanda cultiva cuatro variedades de la planta para elaborar aceites, jabones y miel. La entrada cuesta $30 MXN por persona y el horario es de 9:00 a 17:00 horas.

Gastronomía local

Una deliciosa tostada con aguacate, granos blancos y vegetales coloridos, representando la riqueza culinaria de los Pueblos Mágicos, como el municipio de Mineral. (Secretaría de Turismo)

La especialidad de la zona son los insectos comestibles: escamoles (larvas de hormiga, considerados el caviar mexicano), chinicuiles (gusanos del maguey) y chapulines, todos disponibles en tostadas desde $150 MXN en el restaurante Los Escamoles, sobre la calle Centenario.

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Para beber, el colonche es la bebida tradicional: pulque curado con tuna roja, fermentado localmente. Los mezcales artesanales se consiguen en la cantina del pueblo, sobre la plaza principal.

El restaurante mejor valorado del destino es el de la Posada de las Minas, en Manuel Doblado 1, que abre de lunes a jueves hasta las 21:00 horas y viernes y sábado hasta las 23:00. Su menú combina platillos mexicanos con opciones internacionales, con desayuno que incluye café molido, frutas de temporada y pan artesanal.

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Dónde hospedarse

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Mineral de Pozos tiene 13 opciones de alojamiento registradas. Los precios promedio por noche rondan los $1,362 MXN en temporada baja (marzo-mayo) y los $1,822 MXN en temporada alta (diciembre-febrero), según datos de TripAdvisor.

Los hospedajes más valorados son:

El Secreto de Pozos — el más reseñado del pueblo, con 103 opiniones.

La Casona Minera — hotel pequeño en el centro, bien calificado por ubicación y atención.

Posada Casa del Minero — opción económica cerca del centro histórico.

Hotel Boutique Casa Diamante — cuenta con spa propio.

Hotel Don Quijote — en el centro del pueblo, con jardín, terraza, restaurante y estacionamiento gratuito. Acepta mascotas con cargo de $450 MXN por estadía.

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La Hacienda Hotel — opción de dos estrellas desde USD 59 por noche, con wifi y estacionamiento sin costo.

Presupuesto estimado para un fin de semana

Con hospedaje económico, comida en fondas locales y las actividades de menor costo, el gasto por persona puede mantenerse entre $800 y $1,200 MXN por día, según estimaciones de tiempolibre.com. Un fin de semana completo —dos noches y dos días— puede resolverse por persona desde $1,600 MXN si se viaja en grupo y se comparte el hospedaje.

Las entradas a las haciendas suman entre $110 y $160 MXN en total si se visitan las cinco. El rancho de lavanda agrega $30 MXN y la mina Centenario no tiene costo fijo.

La temporada baja va de junio a septiembre, con lluvias frecuentes pero precios de hospedaje hasta 30% más bajos. La mejor época para visitar sin lluvia ni multitudes es de octubre a mayo.