De Apolo 11 a Artemis II: los 9 momentos clave en la historia de los vuelos espaciales tripulados

Durante décadas la exploración espacial tripulada impulsó avances científicos y tecnológicos, transformando la relación de la humanidad con el universo (EFE/NASA)

Durante más de seis décadas, la humanidad desafió la gravedad y convirtió el firmamento en un territorio de desafíos y descubrimientos. El deseo de explorar lo desconocido, de superar fronteras y de entender el universo impulsó una de las aventuras más audaces de la historia: los vuelos espaciales tripulados. Cada órbita, cada caminata fuera de una nave, cada huella sobre la superficie lunar, amplió los límites del conocimiento y transformó la relación de la civilización con el cosmos.

En honor a esa travesía, la Asamblea General de la ONU estableció el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, una fecha que recuerda el inicio de la era espacial con el primer viaje orbital de Yuri Gagarin, de la Unión Soviética, el 12 de abril de 1961.

Surgió como reconocimiento al impacto que tuvo esa hazaña en la historia global y como homenaje a los avances científicos y tecnológicos que la exploración espacial aportó al desarrollo y la cooperación internacional.

Esta conmemoración invita a repasar los momentos decisivos de una aventura que transformó para siempre la mirada humana sobre el universo.

1. El inicio de la era espacial: Sputnik y Yuri Gagarin

En 1961 Yuri Gagarin orbitó la Tierra por primera vez en la historia, marcando el inicio de los vuelos espaciales tripulados y la era espacial moderna (EFE/TASS/yv)

El lanzamiento de Sputnik 1 en 1957 por la Unión Soviética inauguró la era espacial al colocar el primer satélite artificial en órbita. Cuatro años después, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, orbitando la Tierra el 12 de abril de 1961 a bordo de la nave Vostok 1.

Este vuelo de 108 minutos marcó el comienzo de los vuelos espaciales tripulados y estableció a Gagarin como una figura central en la historia de la exploración espacial. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, esta hazaña abrió la puerta a “la exploración espacial en beneficio de toda la humanidad”.

2. Primera caminata espacial: Alexei Leonov y el desafío fuera de la nave

La caminata espacial de Alexei Leonov en 1965 dio inicio a una era de exploración extravehicular del espacio (NASA)

El 18 de marzo de 1965, el cosmonauta ruso Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en realizar una caminata espacial. Tras salir de la nave Voskhod 2, permaneció fuera durante 12 minutos y demostró que era posible trabajar en el vacío del espacio.

La misión no estuvo exenta de riesgos: el traje espacial de Leonov se expandió por la falta de presión, lo que le impidió regresar al interior de la nave. Frente a esa situación crítica, abrió una válvula de su traje para liberar parte del aire y reducir el volumen, logrando así entrar en la esclusa.

Menos de tres meses después, el estadounidense Ed White realizó la primera caminata espacial de la NASA durante la misión Gemini 4. Su paseo duró 21 minutos y marcó el inicio de las actividades extravehiculares para los astronautas estadounidenses, consolidando la posibilidad de realizar tareas fuera de la nave como parte de las operaciones espaciales.

3. La primera mujer en el espacio: Valentina Tereshkova

Valentina Tereshkova se convirtió en 1963 en la primera mujer en el espacio, a bordo de Vostok 6, orbitó la Tierra y realizó experimentos científicos (Grosby)

El 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en volar al espacio. A bordo de Vostok 6, orbitó la Tierra durante casi tres días, realizando experimentos y recopilando información sobre los efectos del vuelo espacial en el cuerpo humano.

Su misión representó un avance en la diversidad y el acceso de las mujeres a la exploración espacial, estableciendo un precedente para futuras generaciones.

4. La conquista de la Luna: Apolo 11

La misión Apolo 11 de 1969 logró el primer alunizaje tripulado, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la Luna y Michael Collins quedó en órbita (NASA)

En julio de 1969, la misión Apolo 11 de la NASA logró el primer alunizaje tripulado. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie lunar, mientras que Michael Collins permaneció en órbita.

Armstrong pronunció la frase “un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”, consolidando este logro como uno de los hitos más significativos de la historia moderna. El programa Apolo demostró la capacidad de la humanidad para alcanzar y explorar otro cuerpo celeste.

5. Primer acoplamiento internacional: Apollo-Soyuz Test Project

En 1975 el Apollo-Soyuz Test Project unió a Estados Unidos y la Unión Soviética en la primera misión conjunta, simbolizando cooperación internacional (NASA)

En 1975, el Apollo-Soyuz Test Project marcó la primera misión conjunta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las naves Apollo y Soyuz se acoplaron en órbita, y sus tripulaciones realizaron experimentos y actividades conjuntas.

Este evento simbolizó el comienzo de la cooperación internacional en el espacio, un aspecto que la ONU identifica como clave para el desarrollo futuro de los vuelos espaciales tripulados.

6. Las primeras estaciones espaciales: Salyut, Skylab y Mir

Skylab fue la primera estación espacial de Estados Unidos, permitió realizar experimentos científicos prolongados en condiciones de microgravedad (NASA)

Durante los años setenta y ochenta, la exploración humana se trasladó a la órbita terrestre con la construcción de las primeras estaciones espaciales. Salyut 1, lanzada por la Unión Soviética en 1971, fue la primera estación habitada.

Skylab de la NASA permitió realizar experimentos científicos prolongados en microgravedad. Más tarde, la estación Mir consolidó la presencia continua de seres humanos en el espacio, impulsando la investigación y la cooperación multinacional.

7. La era del transbordador espacial y la expansión orbital

El transbordador espacial impulsó la construcción de la EEI y la diversidad de las tripulaciones (REUTERS/Mike Blake)

El debut del transbordador espacial en 1981 introdujo el primer vehículo reutilizable para vuelos tripulados. Durante tres décadas, las misiones de los transbordadores estadounidenses impulsaron la construcción de la Estación Espacial Internacional (EEI), la puesta en órbita de telescopios como el Hubble y la multiplicación de experimentos de ciencia aplicada. El transbordador también permitió la incorporación de mujeres y astronautas de distintas nacionalidades, lo que amplió la diversidad de la tripulación.

8. La Estación Espacial Internacional: cooperación global y ciencia continua

Desde noviembre de 2000 la Estación Espacial Internacional mantiene presencia humana permanente en órbita baja y funciona como laboratorio conjunto (NASA)

Desde noviembre de 2000, la Estación Espacial Internacional mantiene una presencia humana permanente en la órbita terrestre baja. Esta estructura, desarrollada por Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá, funciona como un laboratorio de investigación y plataforma para el desarrollo de tecnologías cruciales para futuras misiones. La EEI simboliza la cooperación global y representa el mayor logro colectivo en la historia de la exploración espacial tripulada.

9. La misión que nos volvió a acercar a la Luna: Artemis II

Artemis II llevó a su tripulación a la mayor distancia lograda desde la Tierra, alcanzando 402000 kilómetros y superando el récord de Apolo 13 (NASA/Handout via REUTERS)

Artemis II, lanzada el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, llevó a su tripulación humana a la mayor distancia alcanzada desde la Tierra en la historia de la exploración espacial: 402.000 kilómetros. De esta manera, superaron el récord anterior de 400.171 kilómetros que había establecido la misión Apolo 13.

La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, rompió varios récords: Koch fue la primera mujer en viajar al entorno lunar; Glover, el primer afrodescendiente; el canadiense Hansen, el primer no estadounidense en una misión lunar tripulada; y Wiseman, el astronauta de mayor edad en alcanzar la Luna.

Además, la nave Orión utilizó tecnología de última generación y una trayectoria free-return, un recorrido que permite rodear la Luna y regresar a la Tierra sin necesidad de maniobras complejas de propulsión, lo que aumentó la seguridad y la eficiencia de la misión. La diversidad, los experimentos científicos y la cooperación internacional marcaron este hito como un punto de inflexión en la nueva era de la exploración lunar.

El futuro: Artemis III y una nueva era lunar

Artemis III probará el acoplamiento en órbita baja entre Orión y módulos comerciales, posponiendo el alunizaje para validar seguridad y procedimientos (REUTERS/Steve Nesius)

El próximo gran salto de la exploración tripulada lo dará Artemis III, aunque la misión ya no intentará alunizar. Debido a demoras en el desarrollo de los sistemas de descenso y a la necesidad de garantizar la seguridad, la NASA redefinió su objetivo: la tripulación partirá desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete SLS y la nave Orión, pero se limitará a operar en la órbita baja terrestre. Allí, se realizarán pruebas clave de encuentro y acoplamiento entre Orión y los módulos comerciales de alunizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

Esta decisión surge porque los vehículos de descenso aún deben superar varios hitos técnicos, como el almacenamiento y la transferencia de combustibles criogénicos, el acoplamiento autónomo y la demostración de un descenso y ascenso no tripulados sobre la superficie lunar. Con este enfoque, la NASA busca reducir complejidades y riesgos, siguiendo el ejemplo de los programas Mercury, Gemini y Apolo, donde cada avance en la exploración requirió múltiples misiones de prueba antes de un logro definitivo.

De acuerdo con el nuevo cronograma, el primer alunizaje tripulado del programa Artemis se realizará con Artemis IV en 2028. La estrategia actual prioriza la validación de procedimientos y tecnologías, para que la humanidad regrese a la Luna con mayor seguridad y consolide una presencia sostenible más allá de la Tierra.