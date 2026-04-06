La flexibilidad conductual redefine la adaptación animal frente al cambio climático

El nuevo modelo de flexibilidad desarrollado por Carlos Botero predice la adaptación animal frente al cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo modelo de flexibilidad desarrollado por el biólogo Carlos Botero en la Universidad de Texas en Austin permite anticipar cómo la capacidad de los animales para ajustar su comportamiento influye en su evolución frente al cambio climático, según publicó Nature Communications. Este avance científico desafía supuestos previos sobre adaptación animal y plantea nuevas perspectivas para la protección de la biodiversidad.

La herramienta desarrollada por Botero revela que la flexibilidad de comportamiento —la capacidad de adaptarse con acciones antes que con cambios físicos— puede tanto frenar como acelerar la evolución de las especies, abriendo una nueva forma de entender cómo responden los animales a entornos en transformación.

Al comparar distintos niveles de flexibilidad entre especies, el modelo permite anticipar cómo reaccionarán frente a cambios ambientales sin necesidad de una adaptación corporal inmediata. El hallazgo rompe otro supuesto extendido: evolucionar más lento no implica necesariamente ser más vulnerable al cambio climático, según detalló la revista científica.

El modelo matemático de Botero simula la evolución de poblaciones de miles de individuos de una misma especie durante cientos de generaciones, considerando un solo rasgo físico, como el grosor del aislamiento térmico, y utiliza la flexibilidad como variable principal para evaluar la velocidad y el modo en que las especies pueden adquirir adaptaciones en entornos hostiles.

Estrategias conductuales frente al cambio climático

El estudio describe cómo especies como marmotas y ardillas terrestres en California modifican sus rutinas y permanecen más tiempo en áreas con vegetación húmeda y pendientes pronunciadas para evitar el sobrecalentamiento, una respuesta directa a las temperaturas elevadas.

El estudio detalla los cambios de comportamiento de marmotas y ardillas terrestres frente al aumento de temperaturas en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los osos polares han aumentado su permanencia en tierra firme debido a la reducción del hielo marino, incorporando aves y renos a su dieta.

Las truchas de lago en Ontario migran hacia aguas más profundas y consumen presas más pequeñas cuando sube la temperatura superficial, con el objetivo de mantener su temperatura interna ideal.

Estos ejemplos muestran que las respuestas conductuales varían considerablemente incluso dentro de una misma especie. Esa diversidad dificulta que los científicos identifiquen patrones generales para anticipar la evolución corporal de los animales ante escenarios de cambio global.

Efectos de la flexibilidad en la evolución animal

El modelo desarrollado por Botero concluye que los animales con alta flexibilidad conductual suelen experimentar un ritmo lento en la modificación de sus rasgos físicos bajo presión ambiental, ya que las adaptaciones de comportamiento atenúan el impacto negativo del entorno y reducen la necesidad de cambios anatómicos.

“El cuerpo evoluciona lentamente en linajes flexibles no porque sea más difícil, sino porque en realidad no se necesita”, explicó el investigador en declaraciones recogidas por Nature Communications.

El modelo de Botero demuestra que los animales con alta flexibilidad conductual evolucionan físicamente a un ritmo más lento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, las líneas evolutivas con flexibilidad conductual intermedia muestran una mayor capacidad para generar nuevas formas y especies en menor tiempo, siempre que puedan explorar diferentes climas y hábitats. “Un nivel intermedio de flexibilidad permite explorar nuevos ambientes y tolerar una cantidad razonable de cambio ambiental, sin eliminar del todo la necesidad de que el cuerpo también se adapte”, afirmó Botero.

El modelo de Botero cuantifica que las poblaciones simuladas durante cientos de generaciones presentan ritmos de cambio morfológico distintos, ligados directamente al grado de flexibilidad conductual.

Implicaciones para la conservación de especies

La investigación cuestiona la idea tradicional de que las especies de evolución lenta son siempre más frágiles ante cambios ambientales. Nature Communications resalta que la flexibilidad de comportamiento funciona como defensa anticipada frente a amenazas como el calentamiento global, ya que permite respuestas ágiles sin depender del cambio genético inmediato.

Según Carlos Botero, estos hallazgos pueden contribuir a mejorar los criterios de conservación de especies, proporcionando una visión más precisa sobre su vulnerabilidad y favoreciendo estrategias diferenciadas según la capacidad de adaptación conductual de cada grupo.

La publicación sostiene que el desarrollo de criterios más eficaces para proteger la biodiversidad requiere incorporar el componente conductual a los modelos existentes, que tradicionalmente se enfocan en rasgos morfológicos o tasas de cambio físico.

Las truchas de lago en Ontario migran hacia aguas más profundas ante el aumento de la temperatura superficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de ajustes de comportamiento y evolución corporal redefine los enfoques para enfrentar la transformación acelerada de los entornos naturales. Esto brinda a los responsables y organismos dedicados a la conservación la posibilidad de aplicar herramientas matemáticas innovadoras en la planificación de intervenciones.

El análisis central de Nature Communications sostiene que la rapidez evolutiva de una especie ya no es la única medida relevante de su destino frente al cambio climático. La flexibilidad conductual, según este modelo, añade un componente esencial para anticipar y comprender las reacciones de las especies, ampliando las estrategias disponibles para su supervivencia.