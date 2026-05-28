¿Estaba lista antes de votarse? Minuta de la reforma judicial llegó al Senado 8 minutos después de su aprobación en San Lázaro

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La minuta de la reforma judicial aprobada en la Cámara de Diputados llegó sellada a la Cámara de Senadores a las 12:34 de la madrugada del miércoles 28 de mayo, apenas 8 minutos después de que el tablero electrónico de San Lázaro registrara la votación final a las 12:26 del jueves 28 de mayo.

El oficio, con número de expediente 7791 y firmado por la diputada secretaria Julieta Villalpando Riquelme, está fechado el 26 de mayo de 2026 y va dirigido a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadores.

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El sello de recibido en la Cámara Alta marca las 12:34 del 28 de mayo. Una vez recibida, la minuta fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera para continuar su proceso legislativo.

Minuta de la reforma judicial sellada en el Senado. (X/@LauraBruges)

La periodista Laura Brugés comentó en sus redes sociales el extrañamiento, señalando que incluso Google Maps marcaba un trayecto entre ambas cámaras en un mínimo de 17 minutos en moto y 20 en automóvil, con la mejor ruta disponible a esa hora y con suelo mojado por la lluvia.

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“¿Acaso el oficio ya estaba firmado antes de la aprobación del dictamen?”, escribió.

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Una sesión de 15 horas y un decreto con reelección de magistrados incluida

El decreto aprobado en lo particular fue el resultado de una sesión extraordinaria que se extendió por más de 15 horas, convocada por la Comisión Permanente del Congreso.

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La votación final arrojó 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aplaza la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, crea una Comisión Coordinadora de evaluación de candidatos, reduce el número de postulaciones en boleta y abre la posibilidad de que la elección judicial coincida con la revocación de mandato presidencial.

Lo que no estaba en el dictamen original fue lo que fracturó al bloque oficialista: una reserva presentada de última hora por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna para permitir que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones puedan reelegirse en 2028. La medida sería aplicable a los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón.

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El diputado morenista propuso suprimir una sola palabra del decreto para permitir que los magistrados en funciones se reelijan en 2028

El cambio que propuso Gutiérrez Luna era quirúrgico: eliminar la palabra “no” del artículo Cuarto Transitorio. El texto original decía que los magistrados en funciones “no podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028”. Sin ese “no”, podrían postularse para otro periodo y acumular hasta 17 años en el cargo.

El vicecoordinador de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar trazó la aritmética desde tribuna: “Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 2028, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México”. Calificó la reserva de “vergüenza nacional” y pidió retirarla para no hacer “el ridículo nacional”.

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Ramírez Cuéllar también citó el artículo 99 constitucional: “Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación duran seis años de manera irrevocable”, y advirtió que la reserva “trastoca el contenido de este artículo constitucional” y llenaría la Carta Magna de “antinomias con artículos contradictorios”.

El diputado de Morena advirtió que la reserva viola el artículo 99 constitucional y comparó la permanencia de los magistrados con la de Porfirio Díaz.

El coordinador del PAN, José Elías Lixa, anunció que su bancada no participaría en la discusión por considerarla “un albazo que ignora el diálogo”. “Esta es una reserva conocida hace tres minutos, no podemos ser parte de la simulación”, dijo.

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El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que el precedente podría abrir la puerta a la reelección presidencial: “Me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para presidente de la República o para gobernadores, porque esto contradice todo lo que se dijo por la titular del Ejecutivo”.

Pese a las voces en contra, el coordinador de Morena Ricardo Monreal respaldó la propuesta. “Lo planteado aquí por el diputado Sergio Gutiérrez Luna es coincidente con lo que estoy opinando. ¿Quién es más honorable, la señora Piña o un magistrado del Tribunal Electoral? ¿Por qué no tener los mismos derechos y las mismas condiciones? Por eso no doy línea, cada quien en su conciencia”, dijo desde tribuna.

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El coordinador de Morena defendió la reserva de Gutiérrez Luna y reconoció "la honorabilidad" de los magistrados electorales.

Votación a mano alzada cuestionada

Varios legisladores pidieron que la reserva se votara por separado mediante el tablero electrónico. La diputada secretaria Julieta Villalpando —la misma que firma el oficio de remisión al Senado— declaró a mano alzada que la mayoría se negaba a separar la votación.

La diputada de MC, Laura Ballesteros , denunció que la consulta no se llevó “de manera pulcra” y señaló que había personas que no eran legisladoras levantando la mano en el pleno. Pidió repetir la votación en el tablero electrónico. La Mesa Directiva se negó.

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El diputado panista Federico Döring Casar presentó una moción de rectificación de trámite para revertir la decisión, sin éxito. La reserva quedó incluida en el paquete de artículos que se votaron de manera conjunta.

El decreto fue turnado de inmediato a la Cámara de Senadores. El TEPJF que resuelva eventuales nulidades por intervención extranjera en elecciones futuras estaría integrado por magistrados beneficiados por esta misma reforma.