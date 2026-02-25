Ciencia

¿La amabilidad se hereda? Qué factores biológicos influyen en la percepción de empatía

Investigadores de República Checa y Eslovaquia sugieren que la inversión afectiva sigue un patrón evolutivo. Cuál es el rol de las figuras familiares y cómo influyen en el modo en que se construyen los vínculos emocionales dentro del hogar

Un estudio de psicología evolutiva
Un estudio de psicología evolutiva revela que la percepción de amabilidad familiar está vinculada a factores biológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de la amabilidad familiar puede estar determinada por factores biológicos y no solo por costumbres compartidas o convivencia, de acuerdo con una investigación reciente de psicología evolutiva realizada en Europa Central.

Un estudio publicado en la revista Evolutionary Psychology destaca que la certeza genética influye de manera significativa en cómo valoramos la generosidad y la cercanía de quienes forman parte de nuestro entorno familiar, según dio a conocer Muy Interesante.

Radim Kuba y Jaroslav Flegr lideraron la encuesta, que recogió datos entre 2016 y 2021 de más de 9.000 adultos en República Checa y Eslovaquia. El propósito central era analizar el vínculo entre el parentesco biológico verificado y la percepción de amabilidad dentro de las familias.

Por medio de cuestionarios en línea, los participantes calificaron a madres, padres, abuelos y familiares políticos con respecto a si los consideraban “más amables que la mayoría de la gente”.

Las bases científicas del altruismo familiar y la certeza genética

La teoría de la selección
La teoría de la selección de parentesco explica por qué las personas protegen más a quienes comparten mayor cantidad de genes (Imagen Ilustrativa / Infobae / Gemini)

Desde hace décadas, la psicología evolutiva sostiene que el altruismo familiar va más allá del aprendizaje cultural y responde a mecanismos biológicos favorecidos por la selección natural. En virtud de la teoría de la selección de parentesco, las personas suelen cuidar con más dedicación a quienes comparten un mayor número de genes, estrategia que contribuye a la supervivencia genética propia.

En este proceso, la certeza genética adquiere especial relevancia. Frente a la maternidad, que es evidente biológicamente, la paternidad se ha caracterizado históricamente por un grado mayor de incertidumbre. Esta diferencia habría influido durante milenios en los patrones emocionales y de inversión afectiva hacia los distintos miembros del núcleo familiar.

De acuerdo con la interpretación de los autores publicada por Muy Interesante, la llamada “incertidumbre de paternidad” podría determinar no solo acciones prácticas sino también percepciones subjetivas sobre quién es percibido como más amable o genera mayor empatía en la familia. Como explica la investigación, “la certeza biológica del parentesco influye en cómo percibimos la amabilidad de nuestros familiares”.

Cómo se percibe la amabilidad dentro de la familia según el parentesco

Las madres y abuelas maternas
Las madres y abuelas maternas obtienen las puntuaciones más altas en los cuestionarios de amabilidad, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio verificó que la amabilidad percibida disminuye en la medida en que crece la incertidumbre sobre el parentesco biológico. Madres y abuelas maternas, cuyos lazos genéticos resultan incuestionables, obtuvieron las calificaciones más altas en los cuestionarios.

Padres, abuelos maternos y abuelas paternas quedaron en posiciones intermedias, asociados con un nivel moderado de certeza genética. Los abuelos paternos ocuparon el último lugar de la escala, reflejando dos niveles de potencial incertidumbre genética.

Este patrón no se observó en los familiares políticos —padrastros, madrastras y otros parientes sin vínculo sanguíneo directo—, quienes recibieron valoraciones similares entre sí, sin importar su relación dentro de la familia. Los resultados refuerzan la hipótesis de que el parentesco biológico tiene un peso específico sobre la percepción de amabilidad, más allá de costumbres y estereotipos culturales.

Los autores indicaron en Muy Interesante que “las madres y abuelas maternas obtuvieron las valoraciones más altas de amabilidad”. Además, el estudio detectó variaciones según el género: “Las hijas tendían a valorar a sus padres biológicos como más amables que los hijos varones, una diferencia pequeña pero constante”, detalló la publicación.

Las hijas tienden a valorar
Las hijas tienden a valorar a sus padres biológicos como más amables que los hijos varones, según consistentemente detectó el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva evolutiva, la teoría de la inversión parental postula que madres y padres ajustan su compromiso en función de aspectos como el sexo del descendiente.

Existen modelos que plantean que los padres podrían haberse visto inclinados evolutivamente a invertir más en las hijas, cuyo bienestar incide de modo directo en la estabilidad familiar. En el caso de los hijos varones, la vinculación podría estar relacionada con expectativas de competencia o autonomía.

Diferencias entre géneros, limitaciones del estudio y relevancia evolutiva

A pesar de la solidez estadística de los patrones detectados, los propios autores subrayan que la amabilidad familiar es un fenómeno complejo y multifactorial. Los datos presentan promedios poblacionales y no reglas absolutas aplicables a cada familia. La percepción de la amabilidad depende igualmente de la historia particular y la interacción diaria.

Los patrones de amabilidad familiar
Los patrones de amabilidad familiar identificados muestran tendencia estadísticamente sólida, pero no implican reglas absolutas para cada familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio tiene limitaciones que afectan la generalización de sus hallazgos a otras regiones. La muestra consistió únicamente en adultos de República Checa y Eslovaquia, con un nivel educativo relativamente alto, lo que restringe la universalidad de las conclusiones. Las evaluaciones nominales eran además valoraciones subjetivas y autorreportadas por los propios participantes, lo que introduce un elemento individualizado asociado a experiencias personales más que a comportamientos verificables.

A pesar de estas precauciones, Kuba y Flegr sugieren que perduran mecanismos ancestrales que siguen influyendo en la manera en que experimentamos las relaciones de familia, incluso en sociedades contemporáneas donde la cultura juega un papel relevante. De acuerdo con Muy Interesante, la investigación ofrece una nueva perspectiva sobre la interacción entre biología y psicología en el tejido familiar.

Estas fuerzas biológicas profundas, según remarcan los autores, siguen configurando la percepción sobre quién ha sido más generoso, quién brindó mayor protección o quién se mantiene como figura central en la vida familiar, aunque a menudo permanezcan inadvertidas por quienes las experimentan.

