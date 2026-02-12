El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman

El desastre ecológico en Coulman sirve como advertencia global sobre la fragilidad de la fauna antártica frente al calentamiento global y el deshielo creciente (Reuters)

La mayor colonia de pingüinos emperador de la isla Coulman, situada en el mar de Ross, ha enfrentado una de sus peores crisis tras el encallamiento de un iceberg gigante que bloqueó el principal acceso entre la zona de cría y el mar abierto.

Como resultado, cerca del 70% de las crías murieron durante la temporada 2025, lo que redujo la población juvenil de 21.000 a solo 6.700 ejemplares, según Popular Science. Este episodio, observado y documentado por el Instituto Polar de Corea (KOPRI), revela la fragilidad de la especie frente a transformaciones abruptas en su entorno y anticipa un escenario donde estos eventos podrían multiplicarse debido al cambio climático.

El encallamiento de un iceberg gigante bloqueó la ruta al mar y provocó la muerte del 70% de las crías de pingüino emperador en Coulman

El iceberg, de unos 14 kilómetros de longitud, se desprendió de la plataforma Nansen en marzo de 2025 y quedó varado junto a la isla Coulman a finales de julio. Este momento resultó crítico, ya que coincidió con la etapa en la que las hembras habían partido al mar en busca de alimento tras la puesta de huevos, mientras los machos permanecían incubando las crías. La supervivencia de los polluelos dependía del regreso puntual de las madres entre setenta y ochenta días después, trayendo consigo la primera alimentación. Sin embargo, la ruta tradicional quedó completamente cerrada.

El lado del iceberg orientado al mar presentaba una pendiente suave, pero hacia la colonia terminaba en un precipicio vertical de varios metros. “La aproximación desde el mar forma una pendiente suave que la hace accesible, pero el borde orientado hacia la colonia es un precipicio abrupto”, afirmó Jeong-hoon Kim.

Las imágenes captadas por drones mostraron a cientos de hembras detenidas en la cima del hielo, incapaces de descender hacia las crías y los adultos que aguardaban abajo. Esta barrera física, inesperada y abrupta, se convirtió en un obstáculo insalvable para la mayoría.

La colonia de pingüinos emperador de la isla Coulman sufrió una reducción drástica de ejemplares juveniles, pasando de 21.000 a solo 6.700 en 2025

El aislamiento prolongado sometió a los machos a una presión extrema. Tras más de 70 días sin alimentarse y dedicados a la incubación, llegaron a un límite fisiológico. “Es muy probable que los machos acabaran abandonando a las crías y regresaran al mar, incapaces de resistir más tiempo la falta de alimento”, explicó Jeong-hoon Kim.

Solo el 30% de las crías logró sobrevivir gracias a que algunas hembras encontraron rutas alternativas para llegar a la colonia. El futuro de la población dependerá de si el iceberg se desplaza antes de la próxima temporada de reproducción.

Si la barrera persiste, la colonia podría verse obligada a desplazarse en busca de nuevas áreas de cría, una posibilidad que preocupa a los científicos por el riesgo de desorientación y pérdida de ejemplares, tal como desarrolló Popular Science.

El aislamiento por el iceberg impidió que las hembras alimentaran a las crías, forzando a los machos a abandonar los nidos después de más de 70 días sin comer (Captura de pantalla documental Secretos de los Pingüinos, National Geographic)

El mar de Ross ha sido considerado tradicionalmente un santuario estable para los pingüinos emperador. Esta región, menos expuesta que otras zonas antárticas al deshielo temprano, ofrecía hasta ahora condiciones favorables para la cría y el desarrollo de la especie. Sin embargo, la irrupción del iceberg alteró ese equilibrio. Tras desprenderse de la plataforma Nansen, fue desviado por bancos de hielo hasta cerrar el acceso a la colonia.

“Las trayectorias de los icebergs desprendidos atraviesan habitualmente otros hábitats principales”, explicó Jin-ku Park, lo que implica un riesgo latente a largo plazo tanto para los pingüinos como para otras especies emblemáticas de la zona.

Además de la isla Coulman, el iceberg rodeó el cabo Washington, otro enclave crucial para la especie, y expuso la vulnerabilidad de estos hábitats frente a un entorno cada vez más inestable. Expertos del KOPRI advierten que el aumento de desprendimientos, asociado al cambio climático, podría reproducir este tipo de tragedias en otras colonias clave de la Antártida. La acumulación de grandes bloques de hielo puede transformar radicalmente los paisajes y poner en jaque la supervivencia de miles de animales que dependen de rutas fijas para migrar, alimentarse o reproducirse, según Popular Science.

El mar de Ross, considerado un santuario para los pingüinos emperador, se vio alterado por el desplazamiento inesperado del iceberg desprendido de la plataforma Nansen (REUTERS/Mark Ralston/Pool/Archivo)

Frente a este escenario, la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos evalúa los datos recabados por el KOPRI, con el objetivo de declarar al pingüino emperador Especie Especialmente Protegida. El debate sigue abierto, pero la evidencia recogida en Coulman “sirve como prueba empírica de lo específico y letal que puede ser el impacto del cambio climático”, señaló Jeong-hoon Kim.

Desde 2017, el KOPRI monitorea la región por satélite, utilizando drones y análisis remoto para documentar los cambios ambientales, en coordinación con iniciativas nacionales e internacionales para proteger el mar de Ross. El instituto ha decidido reforzar la vigilancia en campo y mejorar las técnicas de detección ante los riesgos crecientes derivados del deshielo y los eventos extremos.

Lo ocurrido en Coulman constituye más que una estadística trágica: es una advertencia sobre la fragilidad de la fauna antártica y los efectos del calentamiento global incluso en ecosistemas que, hasta ahora, parecían estables. La continuidad de los pingüinos emperador dependerá, en gran medida, de la capacidad de adaptación de la especie y de la urgencia con la que se tomen medidas de protección en la región.