Ciencia

Un fósil de 7 millones de años reabre el debate sobre cuándo surgió la marcha bípeda en los ancestros humanos

Los restos atribuidos al Sahelanthropus tchadensis, hallados en Chad, aportan nuevas pistas sobre el origen del bipedalismo, aunque las evidencias anatómicas siguen generando controversia entre los científicos sobre su verdadero lugar en la evolución humana

Guardar
El descubrimiento de Sahelanthropus tchadensis
El descubrimiento de Sahelanthropus tchadensis en Chad marcó un hito para la paleontología en el estudio del origen de los homínidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo análisis de fósiles de hace siete millones de años sugiere que los primeros homínidos conocidos ya habían comenzado a desarrollar adaptaciones para caminar erguidos, un paso clave en la evolución humana.

El estudio, difundido por Scientific American, reaviva el debate sobre cuándo y cómo surgió el bipedalismo, una de las características distintivas del linaje humano.

La investigación se centra en restos atribuidos al Sahelanthropus tchadensis, una especie que habitó África central y fue descubierta en Chad en 2001. Desde su hallazgo, este fósil despertó interés por su antigüedad —muy anterior a especies como Australopithecus afarensis o Ardipithecus ramidus— y por ciertos rasgos anatómicos del cráneo que ya sugerían una postura más vertical.

Los antropólogos ofrecen nueva evidencia
Los antropólogos ofrecen nueva evidencia de bipedalismo en un descubrimiento fósil largamente debatido (SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MEYER ET AL/JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION)

Además, su localización fuera del tradicional Valle del Rift obligó a replantear las teorías sobre el origen geográfico de los primeros homínidos.

Nuevas pistas sobre el origen del bipedalismo

Durante años, el principal indicio de locomoción bípeda en el Sahelanthropus fue la posición del foramen magnum, la abertura por donde la médula espinal se conecta con el cráneo. En especies bípedas, esta estructura suele ubicarse en una posición más adelantada, lo que permite sostener la cabeza sobre una columna vertebral erguida. Sin embargo, la ausencia de huesos postcraneales completos había impedido llegar a conclusiones firmes.

Ese vacío comenzó a reducirse con nuevos análisis de fragmentos de fémur y otros huesos de las extremidades inferiores hallados junto al cráneo original. Según el estudio citado por Scientific American, la morfología de estos restos muestra adaptaciones compatibles con la marcha bípeda, aunque combinadas con rasgos que también indican capacidad para trepar árboles. Esto sugiere que los primeros homínidos no abandonaron de inmediato la vida arborícola, sino que alternaban entre el suelo y los árboles.

Nuevos análisis de huesos de
Nuevos análisis de huesos de las extremidades sugieren que el Sahelanthropus ya combinaba la marcha bípeda con la capacidad de trepar árboles, reforzando la hipótesis de un bipedalismo temprano y gradual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores sostienen que este tipo de locomoción mixta habría sido una ventaja evolutiva en entornos cambiantes, donde la capacidad de caminar largas distancias y, al mismo tiempo, refugiarse en los árboles podía marcar la diferencia para la supervivencia.

Debate abierto y cautela científica

Pese al entusiasmo, el estudio no cerró la discusión. Parte de la comunidad científica cuestiona si los huesos analizados pertenecen realmente al Sahelanthropus tchadensis o a otra especie contemporánea que habitó la misma región. También persisten dudas sobre cuán concluyentes pueden ser los fragmentos incompletos a la hora de definir el bipedalismo en especies tan antiguas.

Estas discrepancias reflejan una dificultad mayor: definir con precisión qué rasgos anatómicos indican bipedalismo temprano, especialmente cuando se trata de homínidos que no caminaban como los humanos modernos. La escasez de fósiles comparables sigue siendo uno de los principales límites para resolver el debate.

Un paso clave en la historia humana

Más allá de las controversias, los investigadores coinciden en que estos hallazgos fortalecen la idea de que el bipedalismo comenzó antes de lo que se pensaba y no surgió de manera abrupta, sino como un proceso gradual. El caso del Sahelanthropus tchadensis aporta una pieza clave para entender esa transición.

A futuro, los especialistas subrayan que nuevos descubrimientos fósiles y técnicas de análisis más avanzadas serán fundamentales para confirmar estas hipótesis. Mientras tanto, cada nuevo dato permite reconstruir con mayor detalle cómo los primeros homínidos comenzaron a dar uno de los pasos más decisivos de la evolución humana: caminar sobre dos piernas.

Temas Relacionados

Sahelanthropus tchadensisBipedalismoHomínidosLocomociónPaleontologíaScientific AmericanNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El polo sur lunar concentra proyectos para extraer agua y generar combustible

El hallazgo de recursos bajo la superficie impulsa un esfuerzo internacional por diseñar nuevas soluciones logísticas y energéticas para futuros viajes interplanetarios

El polo sur lunar concentra

Descubren bacterias que degradan colorantes y podrían reducir la contaminación en arroyos del AMBA

Es un hallazgo de científicos de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet. Por qué los resultados abren nuevas posibilidades para el tratamiento de residuos líquidos en ambientes urbanos

Descubren bacterias que degradan colorantes

Una investigación revela cómo usar las mutaciones del cáncer resistente para frenar su avance

Científicos del Instituto Weizmann de Ciencias identificaron nuevas dianas terapéuticas que permitirían aprovechar alteraciones genéticas asociadas a la resistencia. Cómo son las alternativas innovadoras para tratar cánceres avanzados

Una investigación revela cómo usar

Qué dice un nuevo estudio sobre el impacto del alcohol en la salud cardiovascular

Investigadores de Canadá, Argentina, Estados Unidos e Irlanda publicaron una revisión de investigaciones. Cómo los distintos patrones de consumo influyen en la aparición de trastornos cardíacos

Qué dice un nuevo estudio

Así logran los carpinteros resistir miles de golpes por segundo sin lesionarse

Investigaciones recientes revelan cómo la coordinación muscular y la respiración sincronizada protegen el cerebro de estas aves. Por qué este hallazgo podría inspirar a ingenieros y científicos, según Scientific American

Así logran los carpinteros resistir
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

El mensaje de Claudia Sheinbaum a EEUU tras la captura de Maduro

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

Esto vale en el mercado la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue arrestado

INFOBAE AMÉRICA
Superluna de enero 2026: cuándo

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

El alemán Alexander Zverev se muestra confiado para 2026 tras su "punto de inflexión" en el último Wimbledon

El alcalde de Nueva York traslada a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela

Merz acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la "ruina"

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana

ENTRETENIMIENTO

Dove Cameron y Damiano David

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

Lily Phillips, polémica estrella de OnlyFans, se bautizó: “Quiero reencontrarme con Dios”