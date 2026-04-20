Los 10 animales más peligrosos del planeta según su impacto en la salud humana y muertes anuales

La peligrosidad de los animales depende tanto de sus características biológicas como del entorno donde interactúan con las poblaciones humanas (Imagen Ilustrativa Infobae/Freepik)

La imagen de los animales más peligrosos suele estar dominada por grandes depredadores, colmillos afilados y escenas de ataque. Sin embargo, los datos disponibles muestran un panorama distinto.

Las especies que más muertes provocan cada año no siempre son las más temidas ni las más visibles. En muchos casos, se trata de organismos pequeños cuya peligrosidad radica en su capacidad para transmitir enfermedades.

Un informe realizado por la revista científica BBC Science Focus ordenó a los animales según la cantidad de muertes humanas que generan anualmente. La lista combina ataques directos con infecciones transmitidas, lo que permite dimensionar el impacto real de cada especie en la salud global.

Puesto 10: león (200 muertes al año)

Depredador nocturno que caza en grupo y utiliza garras y mandíbula para abatir a sus presas (Freepik)

El león se ubica en el décimo lugar. Su peligrosidad se vincula con su comportamiento como depredador. Ataca principalmente durante la noche y en grupo, con garras capaces de provocar heridas profundas y una mordida que puede fracturar huesos. Los ataques ocurren, en general, por hambre o defensa de crías.

Puesto 9: hipopótamo (500 muertes al año)

Herbívoro altamente territorial, con colmillos de gran tamaño y una mordida de enorme potencia (REUTERS)

El hipopótamo se caracteriza por su agresividad territorial. A pesar de ser herbívoro, utiliza colmillos de gran tamaño y una mordida de enorme fuerza, casi tres veces superior a la de un león. Puede atacar embarcaciones y a personas que ingresan a su hábitat, lo que explica su presencia en este ranking.

Puesto 8: elefante (600 muertes al año)

Mamífero de gran tamaño cuya fuerza permite pisotear, embestir o lanzar a una persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elefante aparece en el octavo puesto debido a su tamaño y fuerza. Las muertes suelen producirse por pisoteo, aunque también puede levantar y lanzar a una persona con la trompa o embestir con los colmillos.

Puesto 7: cocodrilo (1.000 muertes al año)

El cocodrilo figura entre los reptiles más mortales, con mil muertes al año por ataques sorpresivos y mordidas extremadamente fuertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cocodrilo figura entre los reptiles más peligrosos. Su comportamiento es altamente agresivo y territorial, por lo que puede atacar a cualquier intruso que ingrese en su entorno. Su estrategia de caza se basa en emboscadas en el agua, combinadas con una mordida extremadamente potente.

En ese sentido, el cocodrilo del Nilo posee la mordida más fuerte registrada en el reino animal, lo que incrementa su capacidad letal. En algunos casos realiza giros que le permiten desorientar y desgarrar a sus presas.

Puesto 6: escorpión (3.300 muertes al año)

El escorpión causa 3.300 muertes al año por su potente veneno, con mayor riesgo para niños y personas vulnerables (Imagen ilustrativa Infobae)

El escorpión representa un riesgo por su veneno. Aunque existen miles de especies, solo unas 25 poseen toxinas capaces de matar a humanos. Las víctimas más vulnerables suelen ser niños, adultos mayores y personas con afecciones preexistentes.

Puesto 5: chinche asesina (10.000 muertes al año)

La chinche asesina ocupa el quinto puesto, provocando 10.000 muertes anuales por su rol en la transmisión de la enfermedad de Chagas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chinche asesina ocupa este lugar por su rol como vector de la enfermedad de Chagas. Según el informe, esta enfermedad ataca el corazón, el sistema digestivo y el sistema nervioso, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su transmisión se produce a través del contacto con el insecto o alimentos contaminados.

Puesto 4: perros (59.000 muertes al año)

Los perros generan 59.000 muertes al año principalmente por la transmisión de rabia, enfermedad letal según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perro aparece en el cuarto lugar, principalmente por la transmisión de la rabia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que los perros son la principal fuente de muertes por rabia en humanos, contribuyendo hasta al 99% de todas las transmisiones de rabia a las personas. La infección se propaga a través de mordeduras o contacto con saliva infectada.

Puesto 3: serpientes (138.000 muertes al año)

Las serpientes son responsables de 138.000 muertes al año, muchas mediante veneno y otras por constricción, causan también graves secuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las serpientes ocupan el tercer lugar. Muchas especies venenosas provocan muertes mediante toxinas potentes, como la mamba negra que se destaca porque con solo dos gotas de veneno de una mordedura puede matar a un ser humano.

Mientras que otras, como las pitones, matan por constricción. Además de los fallecimientos, las mordeduras pueden generar amputaciones y secuelas permanentes.

Puesto 2: humanos (400.000 muertes al año)

Los humanos ocupan el segundo puesto con 400.000 muertes anuales registradas a nivel global debido a homicidios, según Our World in Data (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo lugar corresponde al propio ser humano. Los homicidios generan unas 400.000 muertes anuales a nivel global. Según Our World in Data, a nivel mundial, el 0,7 por ciento de las muertes en 2019 fueron resultado de homicidios.

Puesto 1: mosquito (725.000 muertes al año)

El mosquito lidera el ranking de animales más peligrosos al causar 725.000 muertes anuales por transmitir enfermedades como la malaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mosquito encabeza la lista como el animal más letal. Su impacto se explica por la transmisión de enfermedades como la malaria. Esta infección presenta una incidencia especialmente alta en África, donde se concentra el 95% de los casos y el 96% de las muertes a nivel global, lo que explica el peso de este insecto en la mortalidad anual.

Un ranking marcado por la transmisión de enfermedades y el entorno social

El listado revela que la mayoría de las muertes no obedece a ataques directos, sino a la propagación de infecciones. Insectos como mosquitos y chinches asesinas provocan el mayor número de fallecimientos al funcionar como vectores, y las cifras muestran la influencia de factores como el acceso a sistemas de salud, la prevención y las condiciones de vida.