Descubren en Chile las huellas de dinosaurios carnívoros más pequeñas y antiguas de la región

Un equipo de paleontólogos descubrió en la Formación Majala, al norte de Chile, evidencia sobre la diversidad y adaptación de especies en el Jurásico tardío del norte chileno, hace 160 millones de años. Los detalles, según Muy Interesante

El equipo de paleontólogos liderado por Marko Yurac identificó en el norte de Chile las huellas de dinosaurios carnívoros más antiguas y pequeñas de la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de paleontólogos liderado por Marko Yurac ha identificado en el norte de Chile las huellas de dinosaurios carnívoros más pequeñas y antiguas que se hayan registrado hasta el momento en la región.

Según informó Muy Interesante, este importante hallazgo tuvo lugar en la Quebrada Huatacondo, perteneciente a la Formación Majala, y corresponde a rastros fósiles datados en unos 160 millones de años, es decir, al Jurásico tardío. El descubrimiento ofrece una ventana inédita a la diversidad y dinámica de los ecosistemas prehistóricos en el antiguo borde occidental de Gondwana.

De acuerdo con Muy Interesante, los investigadores localizaron cinco niveles diferentes con rastros de huellas en depósitos de más de 190 metros de espesor. Las impresiones corresponden a dinosaurios de variados tamaños, desde gigantescos carnívoros cuyas pisadas alcanzan los 52 centímetros, hasta pequeños terópodos que dejaron huellas que no superan los 10 centímetros de longitud.

Estas marcas, las mínimas en tamaño documentadas no solo en Chile sino, posiblemente, en el resto de la costa occidental de Gondwana, fueron encontradas gracias al análisis detallado de los sedimentos de la Formación Majala.

Tecnología para analizar huellas milenarias

El uso combinado de drones, cámaras y modelado en 3D optimiza el estudio de huellas fósiles y mejora las investigaciones paleontológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación del equipo de Yurac empleó drones, cámaras fotográficas de alta resolución y técnicas de modelado en tres dimensiones. Esta combinación tecnológica permitió reconstruir digitalmente las superficies fosilizadas con una precisión milimétrica, haciendo posible analizar aspectos como la profundidad, orientación, ángulo de zancada y la morfología exacta de cada impresión.

Los científicos incluso identificaron señales particulares, como la marca del metatarso, que sugieren adaptaciones específicas de postura para moverse en suelos fangosos.

Un registro inédito de pequeños terópodos

Especial atención merecen las huellas diminutas descubiertas en el nivel denominado Maj5 de la Formación Majala. Muy Interesante detalló que en este estrato se identificaron más de 25 rastros de pequeños terópodos.

Algunas impresiones podrían corresponder a individuos jóvenes, pero otras muestran que existían especies de tamaño reducido completamente desarrolladas, capaces de desplazarse con agilidad en ambientes ribereños y evitando a depredadores mayores. Este hallazgo desafía la imagen tradicional que destacaba solo a los grandes dinosaurios y amplía la comprensión sobre la adaptabilidad de estas especies frente a cambios ambientales.

El descubrimiento revela la convivencia de distintas especies y tamaños de dinosaurios en un ecosistema ribereño dinámico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a las huellas de terópodos, se hallaron también rastros atribuibles a saurópodos, los grandes herbívoros de cuello largo característicos del Mesozoico. Aunque las huellas de estos últimos no permitieron identificar especies específicas, su alineación sugiere trayectorias continuas a través de humedales temporales, lo que apunta a la convivencia de diferentes especies y tamaños en un mismo hábitat. El entorno jurásico de la zona, según explicó Muy Interesante, fue un sistema dinámico marcado por la alternancia de crecidas y sequías, donde la competencia por agua y vegetación era intensa.

Aportes al conocimiento paleontológico

Hasta este nuevo estudio, el registro fósil de dinosaurios en Chile se había centrado en restos más recientes y de otras regiones, como Termas del Flaco o Chacarilla. La publicación en Swiss Journal of Palaeontology aporta no solo una datación más antigua —Jurásico tardío— sino también una variedad de huellas que permite comprender mejor la locomoción, comportamiento y estructura ecológica de estas especies. La comparación con hallazgos similares en Sudamérica, Marruecos, Europa y Norteamérica ayuda además a delinear la distribución y rutas migratorias de dinosaurios en Gondwana.

Los especialistas citados por Muy Interesante subrayaron que la resiliencia de los pequeños terópodos queda reflejada en su capacidad de adaptación ante la escasez estacional de agua y vegetación, un fenómeno hoy revalorizado bajo el actual contexto de cambio climático global. De este modo, el registro fósil chileno no solo sirve para reconstruir el pasado distante, sino que también aporta claves valiosas para entender los desafíos ecológicos presentes y futuros.

Las huellas preservadas en el actual desierto de Atacama trascienden como testigos de una vida extinta, abriendo al mismo tiempo nuevas perspectivas sobre la flexibilidad de las especies ante las transformaciones ambientales del planeta.

