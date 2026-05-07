Identifican una galaxia espiral a 53 millones de años luz y descubren un agujero negro en su centro

El Telescopio Espacial Hubble revela la estructura inédita de la galaxia espiral NGC 3137 en la constelación de Antlia (ESA/Hubble y NASA, D. Thilker y el equipo PHANGS-HST)

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA y la ESA ha revelado con una precisión inédita la estructura de NGC 3137, una galaxia espiral ubicada a 53 millones de años luz de distancia. Esta observación, construida a partir de seis bandas de color diferentes, ofrece una perspectiva clave para comprender el desarrollo y ciclo de vida de las estrellas.

Según detalló la NASA, NGC 3137 se encuentra en la constelación de Antlia (La Bomba de Aire).

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Investigadores han identificado la existencia de más de 500 candidatas a galaxias enanas dentro de este entorno, aunque el catálogo definitivo de estas agrupaciones menores continúa en revisión, informó el equipo científico del Hubble.

Los científicos catalogan más de 500 galaxias enanas en el entorno de NGC 3137, aportando datos sobre la evolución cósmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través del estudio de este grupo galáctico, los científicos pueden analizar cuestiones fundamentales sobre la dinámica y la evolución interna de nuestra propia Vía Láctea, brindando un espejo comparativo esencial para la astronomía contemporánea.

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En una de las observaciones más detalladas, la cámara del Hubble consiguió captar la silueta y los detalles estructurales de NGC 3137 gracias a su inclinación con respecto a la Tierra. Esta orientación permitió a los investigadores apreciar su “estructura espiral difusa y plumosa”, una cualidad que destaca a esta galaxia frente a otras observadas por el telescopio a lo largo de tres décadas de operaciones.

Uno de los aspectos más destacados del reciente registro fotográfico lo constituye el núcleo central de NGC 3137. El Hubble ha confirmado la presencia de un agujero negro supermasivo cuya masa se estima en 60 millones de veces la del Sol, según el reporte de la NASA. En las imágenes, este centro brillante aparece rodeado de un intrincado entramado de finas nubes de polvo. La relación entre el agujero negro y las regiones de formación estelar es materia de estudio para comprender los procesos evolutivos de las galaxias espirales.

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La imagen también documenta otros objetos relevantes en el campo visual: se distinguen algunas estrellas de la Vía Láctea en primer plano que se interponen brevemente en la misma línea de observación, así como galaxias de fondo mucho más remotas.

El análisis de cúmulos estelares en 55 galaxias ayudará a comparar la evolución de sistemas espirales del universo cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cúmulos estelares: foco principal de la investigación del Hubble

El mayor interés de la actual campaña de observación (programa n.º 17502, bajo la dirección del investigador principal D. Thilker) radica en el análisis de los densos cúmulos de estrellas azules y las nubes de gas rojo resplandecientes que salpican NGC 3137. Estas formaciones indican la existencia de estrellas jóvenes y calientes envueltas aún en sus nebulosas de nacimiento, según ha documentado el equipo científico del Hubble.

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En palabras de la NASA, “los cúmulos estelares de la galaxia acaparan toda la atención” debido a que constituyen registros directos de la vida estelar en diferentes fases: desde la formación de estrellas nuevas hasta las poblaciones estelares más antiguas, nacidas en los primeros años de vida de su galaxia anfitriona. El estudio se enmarca en una campaña más amplia que contempla observaciones de cúmulos estelares en 55 galaxias cercanas, lo que permitirá comparar y contrastar la evolución estelar en sistemas espirales de características similares.

Como puntualizó el equipo responsable del Hubble, una galaxia espiral se caracteriza por un disco giratorio y brazos curvados que emergen de una región central densa. Este modelo estructural define tanto a NGC 3137 como a la propia Vía Láctea, reforzando el valor de estos estudios para comprender la historia y proyección de nuestra galaxia.

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El Hubble redefine el estudio de galaxias espirales con imágenes de alta resolución y hallazgos en Andrómeda, NGC 1073 y NGC 1300 /REUTERS

Hubble: tres décadas de imágenes que redefinen el estudio de galaxias espirales

Durante más de 30 años, el Telescopio Espacial Hubble ha proporcionado imágenes de alta resolución de los brazos y estructuras de numerosas galaxias espirales. La observación de Andrómeda, otra gran galaxia espiral, se destaca por capturar más de 100 millones de estrellas, estableciendo un nuevo estándar de precisión para este campo de investigación, según indicó la NASA en su historial de misiones.

Adicionalmente, la mayoría de las galaxias espirales del Universo presenta una estructura de barra en su sector central. Las imágenes obtenidas por el Hubble de NGC 1073 y NGC 1300 ilustran esta característica con particular claridad, ampliando el espectro de análisis morfológico posible desde la órbita terrestre.

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La observación detallada de NGC 3137 no solo amplía el conocimiento sobre la composición y dinámica de sistemas espirales cercanos, sino que enriquece el inventario de comparaciones con nuestra Vía Láctea y otras galaxias similares, consolidando los datos obtenidos por el Hubble como referencia esencial en la astronomía del siglo XXI.