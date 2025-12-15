Ciencia

Un nuevo avance en la comprensión del COVID Prolongado abre el camino al desarrollo de tratamientos

Millones de personas siguen con síntomas mucho tiempo después de superar el coronavirus y la ciencia aún no encontró la manera de tratarlo. Un equipo de expertos de EE.UU. logró identificar alteraciones en el sistema inmune y se abre una vía a nuevas terapias

El COVID Prolongado se caracteriza
El COVID Prolongado se caracteriza por síntomas como fatiga extrema y confusión mental que persisten meses después de la infección aguda (Freepik)

El COVID Prolongado es una condición donde los síntomas relacionados al coronavirus, como cansancio extremo y confusión mental, persisten durante semanas o meses después de la infección aguda.

Ahora, los científicos de los Estados Unidos encontraron una clave: quienes viven con COVID Prolongado muestran inflamación crónica y cambios persistentes en su sistema inmune, aun cuando ya pasaron más de seis meses desde el diagnóstico. Lo publicaron en la revista Nature Immunology.

Investigadores de Boston identifican inflamación
Investigadores de Boston identifican inflamación crónica y cambios inmunológicos persistentes en pacientes con COVID Prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo podría explicar por qué muchas personas nunca logran volver del todo a su vida de antes: hay “una activación inmune persistente y respuestas proinflamatorias por más de 180 días tras la infección inicial”.

El trabajo estuvo a cargo de Malika Aid y su equipo en el Centro para la Investigación en Virología y Vacunas y la División de Medicina del Sueño del Centro Médico Beth Israel Deaconess, en Boston, Estados Unidos.

Los resultados podrían ayudar a cambiar la mirada médica sobre esta condición y da pie a buscar tratamientos novedosos.

El largo eco biológico del coronavirus

El estudio publicado en Nature
El estudio publicado en Nature Immunology revela activación inmune y respuestas proinflamatorias más allá de los 180 días tras el diagnóstico de coronavirus (REUTERS/Shannon Stapleton)

La meta de los investigadores fue entender por qué algunas personas, luego del coronavirus, quedan atrapadas con problemas que parecen no irse nunca.

El COVID Prolongado obliga a las personas afectadas a cambiar rutinas. Afecta tanto a jóvenes como adultos mayores, sin distinción. Incluso pacientes sin enfermedades previas lo pueden desarrollar.

La verdadera causa detrás del COVID Prolongado sigue llena de misterios y teorías. Existen hipótesis que incluyen restos virales ocultos y respuestas autoinmunes. Otras proponen alteraciones del metabolismo o daño en tejidos. Hoy no existe un tratamiento universal.

Por lo tanto, el equipo de investigadores intentó averiguar más. Estudiaron a 142 personas de la zona de Boston. Dentro de ese total, 28 tenían COVID Prolongado.

El equipo científico detecta alteraciones
El equipo científico detecta alteraciones en proteínas JAK-STAT, interleucina-6 y agotamiento de linfocitos T en personas con COVID Prolongado (Freepik)

Tomaron muestras de sangre para buscar pistas en el sistema inmune y examinar proteínas y moléculas alteradas. Entre los afectados predominaron la fatiga, el dolor, la confusión mental y la pérdida de olfato o gusto.

Al hacer el estudio, detectaron “activación persistente de vías inflamatorias crónicas”, especialmente en rutas donde mandan las proteínas JAK-STAT y la interleucina-6 (IL-6).

Además, los linfocitos T, que son esenciales en la defensa contra infecciones, mostraron señales de agotamiento.

Detectaron un aumento de citoquinas, moléculas ligadas a la inflamación, y alteraciones que comprometieron la reparación del ADN y funciones básicas del metabolismo. El problema persiste por meses y afecta distintos órganos y sistemas.

El COVID Prolongado afecta a
El COVID Prolongado afecta a jóvenes y adultos mayores, incluso a quienes no tenían enfermedades previas antes de la infección (Freepik)

Para descubrir todo, el grupo usó tecnologías como la secuenciación de ARN (RNA-seq) y herramientas de inteligencia artificial. Encontraron marcadores elevados —como IL-6, NLRP3, TNF y JAK2— que ayudan a predecir quiénes tienen más riesgo de no recuperarse del todo.

El algoritmo permite anticipar en la fase aguda de la enfermedad qué pacientes pueden desarrollar el COVID Prolongado. Esto aporta una herramienta valiosa para el seguimiento y cuidado a largo plazo.

Todos los hallazgos se repitieron en las personas del grupo de validación. Mujeres y varones mostraron las mismas alteraciones en el sistema inmune y en los marcadores de inflamación.

El próximo paso ya comenzó: iniciaron un ensayo clínico para evaluar la eficacia de un medicamento inhibidor de JAK1, que se llama abrocitinib.

Camino a la esperanza y nuevos tratamientos

Un nuevo ensayo clínico evalúa
Un nuevo ensayo clínico evalúa la eficacia del inhibidor de JAK1, abrocitinib, como posible tratamiento para el COVID Prolongado ( REUTERS/Leah Millis)

Los investigadores señalaron que otro estudio no encontró mejoras en los síntomas del COVID Prolongado tras usar el antiviral nirmatrelvir-ritonavir.

Por eso, su atención ahora está puesta en probar medicamentos nuevos que actúen sobre la inflamación y fortalezcan las defensas del cuerpo.

El equipo aclaró que el número de pacientes analizados fue limitado y que la mayoría eran mujeres, así que piden que se realicen más estudios con grupos diversos y tecnología más precisa.

Los científicos proponen que, si se logran tratar las alteraciones inmunológicas y metabólicas que detectaron, podrían mejorar la vida de quienes siguen enfermos después del coronavirus.

