Hallan en Serbia la primera evidencia del uso de osos pardos en los juegos romanos

El hallazgo arqueológico en Viminacium aporta pruebas inéditas sobre las luchas entre fieras y combatientes en la antigua Roma. El análisis forense del espécimen revela huellas de cautiverio, heridas mortales y un entierro singular que abre nuevos interrogantes

Por Fausto Urriste

El hallazgo del cráneo de
El hallazgo del cráneo de un oso gladiador en Serbia revela el uso de osos pardos en espectáculos romanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, la imagen de gladiadores romanos enfrentando bestias salvajes nutrió el imaginario colectivo, aunque faltaba una prueba física sobre uno de los aspectos más crudos de aquellos espectáculos: el uso de osos pardos en combates en la arena. Un equipo de arqueólogos cambió esta perspectiva en Serbia.

Según publicó la revista Muy Interesante, el descubrimiento del cráneo de un oso pardo constituye la primera evidencia material de que estos animales fueron obligados a luchar en juegos romanos; un hallazgo que aporta nuevos datos sobre la vida y muerte de las fieras en la antigua Roma y sobre la logística de los espectáculos en las provincias.

La vida y muerte del oso gladiador

El hallazgo, difundido en la revista Antiquity y liderado por Nemanja Marković, se produjo en las inmediaciones del antiguo anfiteatro de Viminacium, una ciudad militar romana ubicada en la actual Serbia, dentro de la provincia de Moesia Superior.

El descubrimiento en Viminacium aporta
El descubrimiento en Viminacium aporta pruebas inéditas sobre la vida y muerte de animales en la arena romana (Nemanja Marković et al; Antiquity)

El cráneo, perteneciente a un macho de unos seis años, apareció junto a restos de otras especies, como un leopardo, en lo que los investigadores describen como un antiguo “cementerio de fieras”.

Para Muy Interesante, este hallazgo añade una evidencia inédita sobre los juegos romanos, ofreciendo detalles singularmente reveladores sobre el trato y la percepción de los animales utilizados en estos espectáculos.

Espectáculos, venationes y fauna local

En el siglo II d.C., Viminacium era mucho más que un asentamiento provincial. Se trataba de una base militar estratégica en la frontera del Danubio y contaba con una infraestructura urbana avanzada y un anfiteatro para unos 7.000 espectadores.

El análisis forense del cráneo
El análisis forense del cráneo muestra heridas y signos de cautiverio, evidenciando el sufrimiento animal en los juegos (Nemanja Marković et al; Antiquity)

En ese entorno, además de enfrentamientos entre gladiadores humanos, se celebraban las denominadas venationes: luchas entre hombres y animales salvajes, concebidas para exhibir el dominio de Roma sobre la naturaleza.

En contraposición a los fastuosos espectáculos de la capital, donde se importaban fieras exóticas desde África o Asia, en las provincias se recurría principalmente a la fauna local. En los bosques de los Balcanes, el oso pardo era el animal más temido y, por tanto, se convertía en el protagonista ideal de estos combates.

Evidencias forenses del sufrimiento animal

El análisis forense del cráneo reveló detalles sobre los últimos días del animal. Los investigadores identificaron una fractura parcial en el hueso frontal, cicatrizada, señal de que el oso sobrevivió a una herida grave.

El entierro singular del oso
El entierro singular del oso plantea nuevas preguntas sobre la percepción y el valor de las fieras en la antigua Roma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la infección causada por ese golpe, probablemente producida por una lanza o arma empleada por los venatores —gladiadores especialistas en fieras—, fue la causa de la muerte.

Además, el desgaste extremo de los colmillos resulta inusual para un ejemplar de esa edad, lo que sugiere que pasó largos periodos en cautiverio; el oso intentó roer los barrotes de su jaula, una conducta observable aún en osos cautivos.

Según el equipo de Marković, los indicios apuntan a que el animal participó en más de un espectáculo, convirtiendo su cráneo en el primer testimonio físico del sufrimiento animal en la arena romana.

Un entierro inusual y preguntas abiertas

El hecho de que el oso fuera enterrado completo y con cierta intención funeraria, en vez de ser despedazado y consumido después de los juegos como otros animales, plantea nuevas preguntas sobre la percepción y el valor atribuido a estas fieras.

El descubrimiento obliga a repensar
El descubrimiento obliga a repensar la historia del sufrimiento animal y la identidad provincial en la Antigüedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muy Interesante resalta que este acto es insólito y sugiere que, en ciertos casos, los organizadores o el público reconocían a los animales un estatus especial, ya fuera por respeto, superstición o motivos aún inexplicados.

Implicancias para la arqueología provincial romana

Este hallazgo abre nuevas vías de investigación sobre la economía y la organización de los juegos en provincias. Surgen interrogantes en torno a la existencia de cazadores oficiales, el grado de domesticación de los animales empleados y los criterios para determinar qué ejemplares merecían un entierro singular.

Asimismo, el hallazgo concede protagonismo a ciudades como Viminacium, tradicionalmente relegadas frente a grandes urbes como Roma, Cartago o Antioquía. En las regiones de frontera, los espectáculos servían como herramientas de cohesión social y propaganda imperial, materializando el dominio humano sobre la naturaleza y sobre los territorios bajo mandato romano.

Un símbolo de violencia convertida en espectáculo

La investigación abre nuevas vías
La investigación abre nuevas vías sobre la organización y economía de los juegos en las regiones fronterizas del Imperio (Imagen ilustrativa Infobae)

El cráneo del oso de Viminacium no es solo un fósil, sino un testimonio de cómo la cultura romana convirtió el sufrimiento y la muerte en espectáculo, una realidad que sigue provocando asombro y estremecimiento.

Este descubrimiento obliga a reconsiderar la historia del sufrimiento animal durante la Antigüedad, y permite comprender cómo la identidad de las provincias y su población también se forjó en torno a la brutalidad de la arena.

