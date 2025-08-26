Ciencia

Cráteres ocultos, lluvias mediterráneas y migraciones humanas: el hallazgo que desafía la historia climática del Sahara

Un estudio internacional revela lagos milenarios en el corazón del desierto. El Mediterráneo, clave en la formación de refugios climáticos. Nuevas teorías sobre el origen de civilizaciones africanas emergen de este descubrimiento

Por Faustino Cuomo

El hallazgo reconfigura la historia
El hallazgo reconfigura la historia climática y humana del norte de África (foto: REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Un reciente estudio realizado por científicos de la Freie Universität Berlin y el Instituto Max Planck de Meteorología ha reconfigurado la visión tradicional sobre el Sahara y su pasado climático. Publicado en Nature Communications, este hallazgo revela la existencia de lagos ocultos en los cráteres volcánicos de la cordillera del Tibesti.

Lejos de tratarse de una mera curiosidad geológica, los datos obtenidos permiten comprender de forma más profunda cómo influyeron el clima y las particularidades del territorio en los movimientos humanos y en el surgimiento de civilizaciones en el norte de África.

Imagen satelital del Desierto del
Imagen satelital del Desierto del Sahara (foto: NASA/Wikipedia)

El Tibesti: un santuario inesperado en pleno desierto

Por más de un siglo, la región montañosa del Tibesti ha captado la atención de exploradores y científicos. Situada en el corazón del Sahara y con picos que superan los 3.000 metros, esta zona volcánica parecía, hasta hace poco, un remoto testigo mineral de la aridez inabarcable del desierto. Sin embargo, el nuevo estudio ha demostrado que estos antiguos cráteres albergaron profundos lagos durante milenios, cambiando por completo la percepción sobre el clima de la región durante el Holoceno medio.

En particular, el cráter Trou au Natron sobresale como testigo de un pasado insospechadamente húmedo en el Sahara. En lugar de oasis esporádicos a merced de la sequía del sur, los lagos del Tibesti persistieron debido a un patrón climático único que les permitió recibir lluvias constantes en momentos en los que el resto del desierto iniciaba su transformación hacia la aridez.

Estos lagos representaron auténticos refugios climáticos, capaces de mantener vida y humedad mientras el entorno, décadas tras década, perdía agua y fertilidad.

La región del Tibesti demuestra
La región del Tibesti demuestra un pasado húmedo y fértil en el Sahara (foto: Wikipedia)

El enigma de las lluvias: el Mediterráneo como motor oculto

Lo verdaderamente revolucionario del trabajo publicado en Nature Communications es la identificación del origen de la humedad responsable de estas masas de agua. La explicación ortodoxa atribuía el verdor del Sahara al fortalecimiento estacional del monzón africano, cuyos vientos húmedos avanzaban de sur a norte.

Sin embargo, el análisis de sedimentos y las simulaciones de alta resolución desarrolladas por el equipo germano han proporcionado una imagen opuesta: la mayoría de las precipitaciones que llenaron los cráteres del Tibesti no solo provenían del norte, sino que llegaban empujadas por vientos cargados de humedad del Mediterráneo.

Según los resultados, alrededor del año 7000 a. C., el Tibesti recibía hasta diez veces más precipitaciones que las áridas llanuras circundantes. El aire húmedo era forzado a elevarse por el fuerte relieve montañoso, desencadenando lluvias intensas y persistentes justo sobre los cráteres, mientras el resto del desierto permanecía al margen de este fenómeno. La complejidad del terreno resultó decisiva: los modelos climáticos convencionales, de baja resolución, aplanan estas desigualdades y pierden la capacidad de capturar estos picos de lluvia locales, pero de enorme impacto.

Cráteres volcánicos del Tibesti revelan
Cráteres volcánicos del Tibesti revelan antiguos lagos ocultos en pleno Sahara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en las migraciones humanas y en el origen de civilizaciones

Las implicaciones de este fenómeno van más allá de la paleoclimatología. El Trou au Natron, por ejemplo, llegó a albergar un lago de hasta 330 metros de profundidad que persistió durante largos períodos, incluso mucho después de que otras fuentes de agua desaparecieran. No existen evidencias claras de asentamientos permanentes en torno a estos lagos, pero el hallazgo ha reavivado el debate sobre el impacto que pudieron tener en las migraciones humanas a través de África.

La cronología de estos lagos coincide con los siglos inmediatamente previos al surgimiento de las primeras comunidades agrícolas en Egipto, lo que refuerza la idea de que los cráteres del Tibesti funcionaron como plataformas de paso, innovación o intercambio para poblaciones en movimiento hacia el Nilo, buscando tierras fértiles y fuentes de agua. Algunas teorías plantean incluso que estos refugios climáticos fueron determinantes en la dispersión de grupos humanos y, por extensión, en el desarrollo temprano de las civilizaciones norteafricanas.

La posibilidad de que las antiguas rutas migratorias partieran del Sahara, aún verde y lleno de vida, y confluyeran en el valle del Nilo, alimenta nuevas preguntas sobre los vínculos entre la geografía, el clima y la historia de la humanidad.

Las precipitaciones locales favorecieron migraciones
Las precipitaciones locales favorecieron migraciones humanas hacia el Nilo y Egipto (foto: Wikipedia)

Enseñanzas para el presente: el modelado climático y los desafíos actuales

Además de reescribir el pasado, el estudio sirve como advertencia sobre las limitaciones de los modelos climáticos actuales. La incapacidad para simular adecuadamente las variaciones orográficas y los efectos locales puede conducir a subestimar fenómenos cruciales para la supervivencia y el desarrollo en zonas montañosas. Las lluvias intensas detectadas por los investigadores, invisibles para los modelos globales tradicionales, ilustran que el clima es un sistema de alta complejidad, donde los detalles geográficos pueden determinar el destino de regiones enteras.

En el contexto de un Sahara que, en algún momento, albergó lagos en la cima de sus montañas, los científicos advierten que episodios similares de lluvias localizadas y súbitas podrían repetirse en otras zonas del planeta. Comprender y anticipar estos efectos significa prepararse para situaciones como inundaciones repentinas, aparición de nuevos oasis o migraciones climáticas en lugares hoy considerados inhóspitos.

La historia no solo se descubre en ruinas o documentos: se esconde también en los ciclos del agua y los vientos que, hace miles de años, permitieron la vida donde ahora solo hay arena.

