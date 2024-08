El costo de combatir el cáncer: el detrás de escena de la carrera millonaria por encontrar la cura

En 2022, solo el 8% de los ensayos clínicos se centraron en el cáncer de páncreas, advierte Financial Times (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, a las personas con formas agresivas de cáncer de mama, pulmón y próstata se les ha ofrecido un salvavidas a medida que nuevos tratamientos llegaron al mercado, incluidos Enhertu de AstraZeneca, Keytruda de Merck y Pluvicto de Novartis.

Pero no ha surgido una nueva arma para combatir el cáncer de páncreas, la forma más común y letal de la enfermedad, que mata a siete de cada ocho pacientes en los cinco años siguientes al diagnóstico. El tratamiento habitual, el folfirinox, es un cóctel de cuatro medicamentos, uno de los cuales fue aprobado por primera vez en 1962.

“A casi todos los pacientes que llegan por la puerta se les administra una combinación de medicamentos viejos”, dijo Anirban Maitra, un oncólogo que investiga el cáncer de páncreas en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. “El cáncer de páncreas es el eslabón débil en la lucha contra el cáncer”, agregó.

Abordar los tumores más difíciles de tratar será esencial en los esfuerzos de salud pública por convertir el cáncer en una enfermedad más manejable, un desafío que se ha vuelto más urgente debido al aumento de la enfermedad entre los jóvenes en los países desarrollados.

La lucha por descubrir tratamientos innovadores para el cáncer de páncreas, junto con otros tipos, incluidos el cáncer de colon y de cerebro, se produce a pesar de que los grupos farmacéuticos gastaron casi un billón de dólares en la última década en la adquisición de desarrolladores de fármacos oncológicos, según el rastreador de la industria Evaluate.

La investigación sobre KRAS podría transformar el tratamiento de cánceres de páncreas, pulmón y colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho de que ciertos tipos de cáncer hayan sido ignorados gracias a la innovación y a los acuerdos comerciales es, en parte, resultado de la complejidad biológica que los hace intratables con productos de amplio espectro como el tratamiento Keytruda, ahora aprobado para 40 formas de la enfermedad.

Pero el problema también es una consecuencia de dónde las compañías farmacéuticas, los gobiernos y las organizaciones benéficas colocan sus apuestas en investigación y desarrollo.

Casi la mitad de los 2.143 ensayos iniciados el año pasado se centraron en el cáncer de mama, pulmón y sangre, mientras que poco menos del 8 por ciento estudiaba tratamientos para el cáncer de páncreas, según el proveedor de datos IQVIA. La investigación del cáncer de páncreas se benefició de solo 317 dólares en financiación pública y filantrópica por muerte a nivel mundial entre 2016 y 2020, en comparación con casi 3.600 dólares de subvención por muerte por cáncer de mama, según un estudio publicado en la revista Lancet el año pasado.

La financiación mediante subvenciones es insignificante en comparación con el gasto en investigación y desarrollo de las compañías farmacéuticas, pero es vital para la investigación más experimental.

La financiación global mediante subvenciones para el cáncer ascendió a 13.000 millones de dólares en 2019, frente a los 83.000 millones de dólares gastados por los grupos farmacéuticos estadounidenses en investigación, una gran parte de los cuales habrían financiado ensayos oncológicos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los datos de financiamiento y los ensayos clínicos reflejan la disparidad en la investigación oncológica (REUTERS/Eric Gaillard)

Otro problema en la batalla contra los cánceres más difíciles de tratar es que su perfil público tiende a quedar eclipsado por otros tipos de cáncer.

“El cáncer de páncreas no tiene defensores porque todos mueren,” dijo Julie Fleshman, directora ejecutiva de la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas. Agregó que el desarrollo de medicamentos en este campo se ha caracterizado por una “larga historia de fracasos”, en la que las empresas a menudo gastaban cientos de millones de dólares solo para que un tratamiento fracasara en los ensayos clínicos.

Charlie Fuchs, director de oncología de Roche y su filial Genentech, dijo que “desde un punto de vista comercial, hay un camino más fácil a considerar cuando se trata de un cáncer altamente prevalente como el cáncer de mama”.

La falta de nuevos tratamientos para ciertas formas de la enfermedad explica el entusiasmo de los inversores por Revolution Medicines. El valor de mercado del grupo de biotecnología ha aumentado alrededor del 50 por ciento hasta más de 7.000 millones de dólares este año después de que publicara datos preliminares que mostraban que su novedosa inmunoterapia detenía el crecimiento tumoral en el tipo más común de cáncer de páncreas.

Para Mark Goldsmith, director ejecutivo, la falta generalizada de innovación en el campo es “una injusticia”. “Lo último que se puede hacer en una gran empresa es acudir al responsable de desarrollo clínico y decirle: ‘Tengo un nuevo fármaco para tratar el cáncer de páncreas’”, afirmó y agregó: “Te enviarán al final de la fila”.

Pruebas de sangre podrían mejorar la detección temprana del cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claire Myerson, una ex directora de IT (Information Technology) de 54 años que vive en Oxfordshire, se encuentra entre aquellos que se han beneficiado del enfoque de la industria farmacéutica en los cánceres de alta prevalencia. Desde finales de 2015 recibe tratamiento para un cáncer de mama avanzado y metastásico. Si bien Perjeta de Roche tuvo poco impacto inicial, Kadcyla, otro de los tratamientos de la compañía, ha ayudado a detener el crecimiento de su tumor durante ocho años.

“Es posible vivir con cáncer de mama metastásico. No es fácil, pero es posible”, afirmó. Los medicamentos abordan cánceres como el suyo al dirigirse a la proteína HER2 presente en una cuarta parte de los tumores, para los que antes había pocas opciones.

Los avances en este campo demuestran que la ciencia puede cambiar las probabilidades de éxito en el tratamiento del cáncer.

Enhertu, desarrollado por AstraZeneca y el grupo japonés Daiichi Sankyo, ha sido el conjugado anticuerpo-fármaco más exitoso en cambiar radicalmente las tasas de supervivencia al actuar sobre la proteína, aunque todavía no está disponible para pacientes del NHS (Institutos Nacionales de Salud) como Myerson.

“En un principio, la expresión de HER2 era una mala noticia”, dijo John Marshall, oncólogo gastrointestinal del MedStar Washington Hospital Center. “Ahora, la industria farmacéutica ha desarrollado tratamientos tan eficaces que es conveniente tener una expresión de HER2″.

En 2022, solo el 8% de los ensayos clínicos se centraron en el cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos principales medicamentos disponibles para Marshall para tratar a sus pacientes con cáncer de colon, Cetuximab y Vectibix, fueron aprobados hace casi dos décadas. “No ha habido ningún avance fundamental en el tratamiento del cáncer de colon en 20 años”, afirmó.

Pero hay nuevos tratamientos en el horizonte. BioNTech y Genentech están colaborando en una vacuna contra el cáncer colorrectal destinada a detener la reaparición del tumor después de la cirugía, tras los prometedores resultados de un pequeño ensayo en fase inicial. También están trabajando en una vacuna contra el cáncer de páncreas que se encuentra en una fase más temprana de desarrollo clínico.

Fuchs, de Genentech, dijo que las empresas aspiraban a algo más que “pequeños beneficios adicionales”. Una vacuna contra el cáncer de páncreas “realmente es un gran avance en lo que ha sido una enfermedad muy difícil... No sólo creemos que es importante en términos de salud global, sino que creo que realmente tendrá un argumento comercial legítimo”.

Bristol Myers Squibb recibió este año una aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para un nuevo fármaco de inmunoterapia dirigido a la misma mutación genética que el fármaco principal de Revolution Medicines, como terapia de segunda línea para tratar un pequeño subconjunto de casos de cáncer colorrectal.

La mutación en cuestión es KRAS, que hasta hace poco más de una década se consideraba un objetivo inalcanzable para los fármacos. Ahora, los grupos farmacéuticos están investigando diferentes variantes del gen para comprobar el alcance de sus efectos.

Pese a grandes avances en tratamientos para cánceres de mama, pulmón y próstata, otras enfermedades oncológicas no han tenido novedades de tratamientos en décadas (Getty)

“¿Es fácil? Absolutamente no”, dijo Samit Hirawat, director médico de BMS. “Esto requiere mucha paciencia y resiliencia, y muchos medicamentos fallan antes de que uno tenga éxito”. KRAS está presente en el 90 por ciento de los cánceres de páncreas, en alrededor del 40 por ciento de los cánceres colorrectales y en aproximadamente una cuarta parte de los casos del cáncer de pulmón más común: las tres formas más mortales de la enfermedad.

El cáncer de páncreas había sido “un desierto” para los nuevos tratamientos, dijo Goldsmith de Revolution Medicines, porque no es un tipo de cáncer inmunosensible, lo que significa que nunca respondió a una clase de medicamentos de inmunoterapia conocidos como inhibidores de puntos de control que redefinieron grandes partes de la atención del cáncer.

Al activar KRAS, estos nuevos medicamentos pueden convertir las células de cáncer de páncreas en un “tumor más caliente” que responde mejor al sistema inmunitario, lo que abre la posibilidad de que incluso responda a inhibidores de puntos de control como el éxito de ventas Keytruda, que alcanza los 25.000 millones de dólares al año.

“Se ha probado la inmunoterapia en esas enfermedades. Se ha probado la terapia dirigida en esas enfermedades. No es que se les haya dejado de lado voluntariamente”, dijo Jacob Van Naarden, director de la división de oncología de Eli Lilly, que también está investigando un inhibidor de KRAS. “La ciencia de los tumores no ha demostrado ser sensible a las cosas que han funcionado en otros lugares”.

Si bien hace tres décadas que se aprobó en Estados Unidos un análisis de sangre para detectar el cáncer de próstata, recién el mes pasado se aprobó una prueba similar, conocida como biopsia líquida, para detectar el cáncer de colon. Aún queda mucho por hacer para detectar el cáncer de páncreas.

Helmy Eltoukhy, director ejecutivo de Guardant Health, la compañía detrás de una nueva prueba de sangre para el cáncer de colon conocida como “Shield”, dijo que las biopsias líquidas ofrecían la promesa de “eliminar gran parte de la disparidad de salud” que existe en torno a las pruebas de detección del cáncer.

Casi la mitad de los 2.143 ensayos iniciados el año pasado en EEUU se centraron en el cáncer de mama, pulmón y sangre, mientras que poco menos del 8 por ciento estudiaba tratamientos para el cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, aproximadamente el 30 por ciento de los adultos mayores de 45 años que cumplen los requisitos no se hacen la colonoscopia, que exige que los pacientes no ingieran alimentos durante 24 horas antes del procedimiento y que estén sedados. La aceptación es especialmente baja entre los grupos más jóvenes.

Christy Williams, una madre de tres hijos de 45 años de Davidson, Carolina del Norte, que se ha librado del cáncer de colon después de dos cirugías y una docena de rondas de quimioterapia, recuerda haber postergado su colonoscopia porque estaba ocupada y avergonzada. “La gente suele morir de vergüenza”, dijo. “Les da demasiada vergüenza hacerse la prueba”.

Agregó que no le desanima la mamografía, la prueba para detectar el cáncer de mama, que tiene una aceptación mucho mayor en los países occidentales.

Eltoukhy afirmó que la ampliación de los análisis de sangre para detectar múltiples tipos de cáncer fue clave para la detección del cáncer de páncreas. En Estados Unidos, sólo los cánceres de mama, próstata, colon y pulmón cuentan con programas de detección a gran escala.Pero hasta ahora los productos de los fabricantes de dispositivos Grail, Exact Sciences y Freenome han tenido dificultades para despegar o superar las preocupaciones sobre falsos negativos y positivos.

Los científicos del Centro Médico Nacional City of Hope, en California, han desarrollado una prueba para detectar el cáncer de páncreas en sus primeras fases, que, según los resultados preliminares, podría tener una precisión de más del 90 por ciento. “Si se detecta el cáncer de páncreas en sus primeras fases, se puede tratar quirúrgicamente a estos pacientes, pero también se pueden utilizar algunos de los nuevos tratamientos en desarrollo en pacientes en fases más avanzadas”, afirmó Ajay Goel, quien dirigió la investigación.

A pesar de que ha tardado mucho tiempo en llegar nuevos tratamientos y pruebas muy necesarios, los oncólogos especializados en los cánceres más mortales no han perdido las esperanzas.

“Nunca he tenido más esperanzas —con una mejor comprensión de la biología y los enormes mercados que esperan ser conquistados, desde la detección hasta las nuevas terapias— de que estamos a punto de lograr un gran avance para los cánceres más difíciles de tratar”, dijo Marshall.

* Este artículo fue publicado originalmente en The Financial Times.