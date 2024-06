Gripe aviar en el mundo: cuáles son los subtipos de virus que preocupan y por qué

Algunas subtipos de la gripe aviar altamente patógena tienen la capacidad de infectar a los seres humanos. Se considera una amenaza para la salud pública hoy/Archivo REUTERS/Dado Ruvic/

En el pasado, los virus de la gripe aviar afectaban principalmente a las aves. Los seres humanos adquirían la infección de manera esporádica. Pero el avance de dos subtipos de virus han capturado la atención global.

Infobae entrevistó a tres científicos de los Estados Unidos y Canadá, quienes explicaron qué implican las últimas novedades de la gripe aviar en el mundo. Coincidieron al calificar el estado de situación: “preocupante”.

Existe el riesgo de que se produzca un reagrupamiento genético, que el patógeno pueda propagarse entre humanos y que se desarrolle una nueva pandemia, aunque es difícil de pronosticar con exactitud.

Uno de los subtipos es el llamado técnicamente A H5N1. Fue identificado por primera vez en aves acuáticas domésticas del sur de China en 1996. En marzo pasado, ese subtipo empezó a ser detectado en vacas lecheras en los Estados Unidos y desde entonces se han registrado 3 casos de personas con la infección en ese país, con cuadros leves.

El viernes, la Organización Mundial de la Salud emitió otro comunicado: se reportó un caso de una niña de 2 años con gripe aviar A H5N1 en Australia. La niña no tenía enfermedades previas y había viajado a Calcuta India en febrero. Se recupera clínicamente bien.

En los Estados Unidos, el subtipo de gripe aviar A H5N1 fue detectado en vacas lecheras en marzo pasado y desde entonces se han registrado 3 casos de personas con la infección/ REUTERS/Jim Vondruska

Por otro lado, el miércoles pasado se informó desde la OMS la muerte de un hombre de 59 años en México. A los dos días se aclaró que si bien ese paciente había adquirido la infección por el subtipo A(H5N2) de gripe aviar, el fallecimiento no fue atribuible a esa enfermedad. Pero sí fue el primer caso humano por ese subtipo confirmado en laboratorio del que se tiene constancia en todo el mundo.

“Actualmente, las pruebas epidemiológicas y virológicas disponibles sugieren que los virus A(H5) no han adquirido la capacidad de transmisión sostenida entre humanos, por lo que la probabilidad de propagación entre humanos es baja”, señaló la agencia sanitaria de Naciones Unidas el viernes.

Al considerar el avance de los subtipos de gripe aviar, el editorial de la revista The Lancet de ayer destacó que aun el mundo no terminó la negociación para acordar un tratado vinculante global. Y remarcó: “A pesar del COVID-19, la mayoría de los países no están preparados para una nueva pandemia”.

¿Qué es la gripe aviar y qué provoca en los seres humanos?

En México se reportó el primer caso humano de gripe aviar A H5N2 en el mundo. El hombre de 59 años murió. Según el Gobierno de México falleció por las enfermedades previas que tenía (Getty Images)

Los virus de la gripe animal circulan normalmente entre los animales, pero también pueden infectar a los seres humanos. Dependiendo del hospedador original, los virus de la gripe A pueden clasificarse como gripe aviar, gripe porcina u otros tipos de virus de la gripe animal.

En las personas, las infecciones por virus de la gripe aviar pueden afectar las vías respiratorias superiores, con cuadros desde leves a mortales. También se han notificado casos de conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía.

¿Qué se sabe sobre los subtipos A H5N1 y A H5N2 en humanos?

En el año 2020 apareció una nueva variante llamada H5N1 2.3.4.4b, que logró propagarse desde las aves a más de 40 mamíferos (Foto: Andina)

Desde el año 2003 hasta el 22 de mayo de 2024, se han notificado 891 casos de infecciones humanas por gripe aviar A(H5N1) en el mundo.

Dentro de ese total de afectados, hubo 463 muertos de 24 países. “Casi todos estos casos se han relacionado con un contacto estrecho con aves infectadas vivas o muertas, o con entornos contaminados”, señaló la OMS.

Desde el año 2020 apareció una nueva variante llamada “clado H5N1 2.3.4.4b”, que consiguió propagarse en más de 40 especies de mamíferos, y se está expandiendo a más regiones geográficas del mundo, incluyendo la Antártida. En 2021, el virus se propagó a América del Norte y, en 2022, a América Central y del Sur.

Investigadores detectaron el subtipo de virus H5N1 de la gripe aviar, en el Territorio Antártico Chileno/ REUTERS/Archivo.

Con respecto al otro subtipo, hubo un brote de gripe A H5N2 en una granja avícola en el estado de Michoacán, México. Se considera que generalmente es de baja patogenicidad.

Con respecto al primer caso de H5N2 en humanos, el Gobierno de México informó que “un equipo de personas expertas del sector Salud dictaminó que el hombre de 59 años “no murió a causa de este virus, sino como consecuencia de padecimientos crónicos que generaron un choque séptico”. Tenía enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica.

¿Qué tan peligrosa es la gripe aviar?

“La situación de la gripe aviar es muy preocupante. El virus es ahora muy prevalente en aves silvestres y animales -incluidos animales de granja como pollos y ganado lechero (en Estados Unidos) con los que la gente está regularmente en estrecho contacto”, respondió a Infobae el doctor Matthew Miller, director ejecutivo de la Escuela Nexo Global para la Prevención y la Respuesta a Pandemias de la Universidad McMaster de Canadá.

El principal factor de riesgo para la transmisión de la gripe aviar es el contacto directo o indirecto de las personas con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas por heces, según OPS/ REUTERS/Amanda Perobelli

Ya se han confirmado tres casos humanos de H5N1 en EE.UU., “y es casi seguro que hay más que no se han notificado o no se han detectado”, añadió Miller.

En tanto, Andrew Pekosz, profesor y vicepresidente del Departamento de Microbiología e Inmunología Molecular de W. Harry Feinstone de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, de los Estados Unidos, dijo a Infobae: “El subtipo virus A H5N1 se ha estado replicando en vacas lecheras durante varios meses y eso genera preocupaciones de que mejorará su replicación en mamíferos, incluidos los humanos”.

En ese contexto -precisó el doctor Pekosz-, “existe un mayor riesgo de infección para los trabajadores de granjas lecheras que entran en contacto con estos animales con regularidad. El riesgo para el público en general sigue siendo muy bajo porque las medidas de seguridad alimentaria, como los testeos y la pasteurización, ayudan a mantener seguro el suministro de leche”.

¿Podría generarse una pandemia de gripe aviar en 2024?

El riesgo de que un subtipo de virus de la gripe aviar evolucione al propagarse en los humanos y genere una pandemia existe. Es posible pero la probabilidad es baja según los expertos consultados por Infobae (Imagen ilustrativa Infobae)

Andrew Pavia, jefe de la división de enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Utah, en los Estados Unidos, sostuvo ante la consulta de Infobae: “Es posible, pero también es poco probable, que el virus cambie tan rápidamente para provocar una pandemia. Pero hay que tener en cuenta que la gripe es impredecible. Cuanto más he estudiado el virus, menos seguro estoy de intentar hacer predicciones”.

Además, el doctor Pavia expresó que “la propagación del H5N1 en vacas, así como en otros animales que no suelen enfermarse con los virus de gripe aviar, significa que está cambiando de una forma que no esperábamos. Tenemos que estar muy alerta y vigilarlo de cerca”.

Hay que intensificar “los preparativos en caso de que los cambios futuros permitan que el H5N1 se propague eficientemente entre las personas y potencialmente cause una pandemia”. Además, reconoció: “Aún no tenemos mucha información sobre el H5N2, que hasta ahora no había infectado a humanos. Tenemos mucho más que aprender”.

En tanto, el doctor Miller recordó que hubo 5 pandemias desde 1918 a 2009. “Sin duda es posible que ocurra otra pandemia de gripe. Lo más preocupante de la gripe aviar es que puede producirse casi de la noche a la mañana, y es muy difícil de predecir. Para cuando identifiquemos que se ha producido la transmisión entre humanos, es probable que sea demasiado tarde”, afirmó.

Entre marzo y mayo, el virus de la gripe aviar se había propagado en el ganado lechero en casi todos los rincones de los Estados Unidos (AP Foto/Rodrigo Abd, archivo)

Señaló el caso del ganado lechero estadounidense. “El ganado había estado expuesto al virus durante muchos años, pero no se había registrado ninguna infección, lo que llevó a la mayoría a concluir que el riesgo para el ganado era bajo”, dijo Miller.

Pero en marzo de este año se notificaron las primeras infecciones de vacas lecheras en Texas. “En mayo, habíamos descubierto que el virus se había propagado en el ganado lechero en casi todos los rincones del país, y que el virus muerto se podía detectar en el 20% del suministro nacional de leche comercial. Se trata de una transmisión extraordinariamente rápida, y los humanos viajan con mucha más frecuencia y extensión que el ganado”, subrayó.

Para Pekosz, hoy se tratando de prevenir una pandemia al hacer más testeos e investigaciones sobre cómo se propaga el virus. “Creo que la probabilidad de que esto ocurra es extremadamente baja en este momento, pero los científicos se están tomando este brote muy en serio”, sostuvo.

¿Existen vacunas para gripe aviar en humanos?

De acuerdo con la OMS "no existen vacunas específicas para prevenir la infección por el virus de la gripe A(H5) en humanos"/Archivo Getty

No existen vacunas específicas para prevenir la infección por el virus de la gripe A(H5) en humanos, según la OMS. “Se han desarrollado vacunas candidatas para prevenir la infección por virus A(H5) en humanos con fines de preparación para pandemias”, informó.

La autoridad sanitaria de Finlandia se prepara para ofrecer vacunas a las personas con riesgo de exposición al subtipo de gripe aviar A H5N1. La campaña de vacunación será limitada, con dosis que se pondrán a disposición de grupos como avicultores, veterinarios, científicos que estudian el virus y personas que trabajan en granjas peleteras, según informó STAT News.

¿Qué recomendó la OMS para prevenir más casos de gripe aviar en humanos?

En relación a la gripe aviar, los ambientes de alto riesgo son los mercados/granjas de animales vivos y aves de corral vivas, o superficies que puedan estar contaminadas por excrementos de aves de corral/Archivo

Para el público en general, la agencia sanitaria recomendó evitar el contacto con entornos de alto riesgo, como mercados/granjas de animales vivos y aves de corral vivas, o superficies que puedan estar contaminadas por excrementos de aves de corral.

Otras recomendaciones son:

Mantener una buena higiene de las manos con lavados frecuentes o el uso de desinfectante de manos a base de alcohol.

El público en general y las personas de riesgo deben notificar inmediatamente a las autoridades veterinarias los casos de animales enfermos o muertos inesperadamente. Debe evitarse el consumo de aves de corral enfermas o que hayan muerto inesperadamente.

Toda persona que haya estado expuesta a animales potencialmente infectados o a entornos contaminados y que se sienta mal debe buscar atención sanitaria rápidamente, informar al profesional de la salud sobre su posible exposición, llevar una mascarilla o barbijo y limitar el contacto con otras personas.