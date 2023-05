¿Existe una una asociación entre el ayuno intermitente y los problemas de fertilidad?

La alimentación restringida en el tiempo es un tipo de ayuno intermitente. Las personas comen solo dentro de una ventana de horas cada día /Archivo

La alimentación restringida en el tiempo es un tipo de ayuno intermitente, que ha demostrado que aumenta la esperanza de vida en estudios de laboratorio con animales. Significa que se consume comida solo dentro de un lapso de ocho horas cada día. Sin embargo, un nuevo estudio científico reveló un riesgo que puede tener esa forma de hacer ayuno: podría causar problemas de fertilidad.

El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido. Demostró que el ayuno restringido en el tiempo afecta de manera diferente a la reproducción de los peces cebra macho y hembra. Fue publicado en la revista especializada Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Además, arrojó otro resultado importante: algunos de los efectos negativos del ayuno sobre la calidad de los óvulos y el esperma pueden observarse después de que los peces volvieran a sus niveles normales de consumo de alimentos.

El equipo de investigadores afirmó que, aunque el estudio se realizó en peces, sus conclusiones ponen de relieve la importancia de considerar no sólo el efecto del ayuno en el peso y la salud, sino también en la fertilidad.

De acuerdo con el profesor Alexei Maklakov, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad East Anglia, quien fue el líder de la investigación, “el ayuno restringido en el tiempo es una pauta de alimentación que limita el consumo de alimentos a determinadas horas del día. Es una tendencia muy popular en el ámbito de la salud y la moda fitness, y la gente lo practica para perder peso y mejorar su salud”.

Sin embargo, el experto aclaró: “Pero la forma en que los organismos responden a la escasez de alimentos puede afectar a la calidad de los óvulos y los espermatozoides, y esos efectos podrían continuar una vez finalizado el periodo de ayuno”.

Antes de poner en marcha el estudio, Maklakov y su equipo tenían varias preguntas por responder. “Queríamos averiguar más sobre cómo este tipo de dietas pueden afectar a la fertilidad en un organismo modelo popular”, dijo.

El equipo de investigación estudió al pez cebra (cuyo nombre científico es Danio rerio) para averiguar qué ocurre cuando se expone a los individuos a alimentos durante y después de un periodo de ayuno.

Midieron cómo machos y hembras asignan recursos al mantenimiento corporal frente a la producción y mantenimiento de esperma y óvulos, y la calidad de la descendencia resultante.

“Lo que hemos descubierto es que el ayuno restringido en el tiempo afecta a la reproducción de forma diferente en machos y hembras”, explicó el doctor Edward Ivimey-Cook, otro de los coautores. “Una vez que los peces volvieron a su horario normal de alimentación, las hembras aumentaron el número de crías que producían a costa de la calidad de los huevos, lo que se tradujo en una reducción de la calidad de la descendencia. La calidad del esperma de los machos también disminuyó”, agregó.

“Estos resultados subrayan la importancia de tener en cuenta no sólo el efecto del ayuno en el mantenimiento del organismo, sino también en la producción de huevos y esperma. Algunos de los efectos negativos sobre la calidad de los huevos y el esperma pueden observarse después de que los animales volvieran a sus niveles normales de consumo de alimentos tras el ayuno restringido en el tiempo”, subrayó.

Igualmente los investigadores reconocieron que se necesitan más estudios para corroborar mejor los resultados que alcanzaron. “Se necesita más investigación para entender cuánto tiempo tarda el esperma y la calidad de los óvulos en volver a la normalidad después del período de ayuno”, afirmó Ivimey-Cook, quien trabajó en colaboración con investigadores del Centro de Ciencias Medioambientales, Pesqueras y Acuícolas (Cefas).

El estudio experimental con los peces se llevó a cabo con financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC), el Consejo de Investigación en Biotecnología y Ciencias Biológicas (BBSRC) y el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural (NERC).

En las personas, el ayuno de la alimentación restringida en el tiempo consiste en limitar la ingesta de alimentos a un periodo de seis a ocho horas al día, durante el cual se puede comer lo que se desee. Pequeños estudios en personas con obesidad sugirieron tiempo atrás que podría ayudar a perder kilos.

Pero un trabajo que fue publicado en abril del año pasado en la revista New England Journal of Medicine (NEJM) reveló que la alimentación restringida en el tiempo no tendría beneficios en comparación con bajar el consumo de calorías a lo largo del día.

Ese trabajo tuvo un año de duración. Compararon un grupo de personas que siguieron una dieta baja en calorías entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde con un grupo que consumió el mismo número de calorías en cualquier momento del día. No ha encontró efecto alguno.

Según el doctor Ethan Weiss, investigador de dietas de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, que no tuvo participación en el estudio: “No hay ningún beneficio en comer en una ventana estrecha”.

El trabajo fue dirigido por investigadores de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou, China, e incluyó a 139 personas con obesidad. Las mujeres consumían entre 1.200 y 1.500 calorías al día, y los hombres entre 1.500 y 1.800 calorías diarias. Para garantizar el cumplimiento, se pidió a los participantes que fotografiaran todos los alimentos que ingerían y que llevaran un diario de comidas.

Ambos grupos perdieron peso (una media de entre 4 y 6 kilos), pero no hubo diferencias significativas en la cantidad de peso perdido con cada estrategia dietética (es decir, entre consumir solo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde o consumir el mismo número de calorías en cualquier momento del día). Tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto al perímetro de la cintura, la grasa corporal y la masa corporal magra.

Los científicos tampoco hallaron diferencias en factores de riesgo como los niveles de glucosa en sangre, la sensibilidad a la insulina, los lípidos sanguíneos o la presión arterial.

“Estos resultados indican que la restricción de la ingesta calórica explicaba la mayor parte de los efectos beneficiosos observados con el régimen alimentario de restricción temporal”, concluyó Weiss y sus colegas.

