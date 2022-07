Limpiezas de hígado e intestino: qué dicen los expertos sobre su conveniencia

Los problemas frecuentes de constipación, diarrea, vómitos, naúseas o acidez con bastante frecuencia pueden llevar a la automedicación o a usar intervenciones que no tienen evidencia científica de efectividad demostrada (Getty Images)

Algunas personas sienten hinchazón y pesadez después de comer. Puede sufrir constipación, diarrea, vómitos, naúseas o acidez con bastante frecuencia. A veces, recurren a la automedicación para calmar los síntomas o van a la consulta médica y les resulta difícil encontrar un tratamiento que dé una respuesta efectiva. En esa búsqueda de una solución definitiva, pueden ser seducidos desde las redes sociales y la web por la oferta de prácticas que incluyen productos para el “intestino impermeable” o las limpiezas del hígado o del colon para su supuesta “purificación”.

Pero desde la comunidad de profesionales de la salud, que incluye al plantel de las reconocidas Clínica Cleveland y Clínica Mayo de los Estados Unidos hasta especialistas de gastroenterología y hepatología de la Argentina, ya se hacen advertencias para tener en cuenta: se están ofertando prácticas como las restricciones alimentarias o las limpiezas colónica o del hígado que son intervenciones no probadas y pueden implicar riesgo de daños para la salud humana.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, “muchas personas tienen síntomas gastrointestinales imprecisos y, en muchas ocasiones, las causas son frustrantemente esquivas”. Ante la falta de respuestas claras, el “síndrome del intestino permeable” ha surgido en la corriente principal como un diagnóstico global para la indigestión general, y posiblemente para muchas otras afecciones, alertaron los expertos. “Pero la verdadera hiperpermeabilidad intestinal es demasiado específica y extrema para explicar los síntomas de la mayoría de las personas”, aclararon.

Los expertos de la Cleveland fueron tajantes: “El síndrome del intestino permeable es una condición hipotética que actualmente no está reconocida como diagnóstico médico. Se basa en el concepto de aumento de la permeabilidad intestinal, que se da en algunas enfermedades gastrointestinales”. Es decir, no se considera que el intestino permeable sea una enfermedad.

No existe el síndrome del intestino permeable según la investigación científica/Archivo

“El intestino permeable es un mecanismo y no una enfermedad como se promociona erróneamente en redes sociales”, subrayó Edgardo Smecuol, especialista del Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo de Buenos Aires y ex presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología.

Con otros colegas, están preocupados porque al difundirse equivocadamente al “intestino permeable” como una enfermedad, se lo usa para justificar las recomendaciones de intervenciones no probadas, es decir, que no han sido evaluadas en su eficacia y seguridad a través de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Esos ensayos sirven para confirmar o descartar si una intervención sirve para responder a un problema específico.

El intestino humano está recubierto internamente por células unidas estrechamente que permiten absorber nutrientes, impedir la penetración de bacterias patológicas y neutralizar toxinas y antígenos alimentarios. Sin embargo, se puede encontrar una mayor permeabilidad intestinal en algunas personas o frente a algunas circunstancias (por ejemplo, la toma de antiinflamatorios no esteroides) que determina que se produzca el paso de algunos elementos nocivos para la salud.

Hasta el momento, los estudios de investigación científica han demostrado que las personas que padecen ciertas enfermedades gastrointestinales crónicas tienen intestinos con alteraciones de permeabilidad que dejan pasar moléculas más grandes, potencialmente tóxicas. Parte del trabajo del revestimiento intestinal es actuar como barrera contra las bacterias y otros agentes infecciosos dentro del intestino. Si la barrera intestinal está deteriorada -argumentan los que hablan del “síndrome del intestino permeable- puede estar dejando pasar toxinas al torrente sanguíneo y podría desencadenar una respuesta inflamatoria que a su vez puede generar diferentes enfermedades.

Aconsejan consultar a un profesional de la medicina clínica o al médico de familia. Los tratamientos que se indiquen deben tener evidencia de eficacia y seguridad (Getty Images)

Sin embargo, no hay evidencias sólidas para afirmar que se trate de un trastorno en sí mimo. “Se sabe que puede haber una mayor o menor permeabilidad intestinal, pero no está clasificada como una enfermedad en sí misma, o que cause otras enfermedades. Actualmente no es un diagnóstico médico reconocido”, señaló el doctor Smecuol.

En tanto, para Fabio Nachman, jefe del Servicio de Gastroenterología de la Fundación Favaloro, comentó que el término “intestino permeable” se está malinterpretando. “Con esa idea errónea de que se trata de una enfermedad, se indican restricciones alimentarias innecesarias, como la exclusión de gluten, lácteos, frutos, edulcorantes, fibras alimentarias, entre otras. Circula mucha información en redes sociales que puede dañar”, afirmó Nachman. “También se ofrece la limpieza del intestino para depurar al organismo de toxinas. Pero esta práctica puede aumentar el riesgo de traslocación bacteriana de la microbiota a la sangre y perforación colónica”, agregó.

Entre las propuestas que se hacen en redes sociales o en la web sin evidencia de eficacia, se encuentra la “limpieza colónica” o del intestino. Según el doctor Michael Picco, especialista en medicina interna y gastroenterología de la Clínica Mayo de Estados Unidos, “la limpieza del colon habitualmente se usa como preparativo para procedimientos médicos, como una colonoscopia. Sin embargo, algunos profesionales de la salud de medicina alternativa ofrecen la limpieza del colon con otros fines, como la desintoxicación. Pero la limpieza del colon, también llamada irrigación colónica, con dichos objetivos no es necesaria”.

El experto estadounidense argumentó que se debe a que el sistema digestivo y los intestinos ya eliminan el material de desecho y las bacterias del cuerpo. “Quienes respaldan la limpieza del colon consideran que las toxinas del tracto gastrointestinal pueden provocar varios problemas de salud, como artritis y presión arterial alta. Consideran que la limpieza del colon mejora la salud eliminando toxinas, aumentando la energía y mejorando el sistema inmunitario. Sin embargo, no hay evidencia de que los procedimientos de limpieza del colon produzcan estos efectos o sean beneficiosos”, aseguró el doctor Picco, quien es miembro de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología.

Algunas personas tienen náuseas, diarreas, vómitos, dolor de cabeza y eructos, y creen que está relacionado con un problema en el hígado, señaló el médico Fernando Gruz/Archivo

También se ofrece la “limpieza hepática” o del hígado en otros casos. En diálogo con Infobae, Fernando Gruz, miembro de la Sociedad Argentina de Hepatología, coordinador de hepatología en Inmunología Buenos Aires y médico de planta del Hospital Británico de Buenos Aires, comentó que “algunas personas tienen náuseas, diarreas, vómitos, dolor de cabeza y eructos, y creen que está relacionado con un problema en el hígado. Se están promoviendo las limpiezas hepáticas que no tienen evidencia de eficacia ni seguridad”.

En algunos casos, esas prácticas promueven la ingesta de limón, cola de caballo o ayunos que no mejoran la evolución de la enfermedad que tienen los pacientes, según el doctor Gruz. Adherir a esas intervenciones no probadas puede implicar que la persona demore la consulta a un profesional médico y el diagnóstico y así el cuadro podría agravarse. “También existe el riesgo de que esas intervenciones no probadas generen toxicidad”, alertó.

“A veces se cree erróneamente que las sustancias naturales no tienen efectos adversos. Sin embargo, lo natural no siempre es lo adecuado”, precisó. “Lo mejor es consultar con un médico que evaluará cada caso y hará las recomendaciones necesarias. Si se tiene la posibilidad, se puede consultar directamente con un hepatólogo”, señaló Gruz.

El avance de las propuestas de “soluciones rápidas y mágicas” está en curso. “Algunas personas tienen síntomas como diarreas, constipación o dolores de cabeza frecuentes, que pueden estar asociados a enfermedades digestivas funcionales. Durante las últimas décadas la investigación científica avanzó un montón, pero aún hay un grupo de pacientes que no se consideran satisfechos con la Medicina Basada en la Evidencia. Quizá no están graves, pero les afectan su calidad de vida. Entonces recurren a propuestas que no están basadas en la evidencia, que incluso pueden ser ofertadas por personas que tienen título de médico”, comentó Smecuol.

Por un lado, los pacientes deberían estar atentos ante los tratamientos que les proponen: preguntar y asegurarse de que haya ensayos clínicos que los respalden y si están autorizados por la autoridad regulatoria. Por otro lado, dijo Smecuol, “hay que reconocer que no siempre los profesionales de la salud que se basan en la evidencia escuchan a los pacientes de manera suficiente y que el mismo sistema de salud limita el tiempo de atención. Esos factores pueden hacer que los pacientes sientan que sus problemas no son tenidos en cuenta y que encuentren que sí se los escucha en los lugares donde ofrecen soluciones mágicas”.

