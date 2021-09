Controles al día, los mejores aliados para cuidar la salud cardiovascular

Tanto el tratamiento de enfermedades en curso como los controles de rutina fueron abandonados durante casi todo el año pasado (Getty)

Mucho se habló durante 2020 acerca de cómo las medidas sanitarias impuestas por los países para prevenir el avance del COVID-19 habían ido en detrimento de la atención de otras patologías.

Ya sea por la suspensión de turnos programados o por el temor de la gente a asistir a los centros de salud, tanto el tratamiento de enfermedades en curso como los controles de rutina fueron abandonados durante casi todo el año pasado. La salud cardiovascular no fue la excepción, pero a diferencia de otras afecciones, el corazón no espera. Algunas veces da señales tempranas de alarma, que si no son tenidas en cuenta el siguiente síntoma puede ser imposible de atender.

De allí la particular importancia que cobra este 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, fecha donde se concientiza sobre la importancia del cuidado de un órgano clave para la supervivencia humana.

Durante el aislamiento obligatorio, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, los pacientes con infarto demoraron más de lo habitual en consultar al servicio de emergencia.

Esto impactó de manera directa en el inicio del tratamiento adecuado. “Si bien esta situación se ha ido recomponiendo en los últimos meses, todavía no llegamos a la cantidad de controles pre pandemia, lo que nos impulsa a insistir con la concientización sobre el cuidado del corazón ”, destacó el jefe de Unidad Coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), Juan Pablo Costabel.

Las palpitaciones o sensación de que el corazón no late con normalidad podrían referir a una arritmia (Getty)

Por su parte, el jefe de Emergencias del ICBA, Juan Furmento, agregó que en relación al período pre pandemia, actualmente están atendiendo 10% menos de consultas en guardia, pero “sin embargo, el porcentaje de pacientes que se internan pasó del 9 al 20% lo que indica una mayor gravedad de las consultas” .

Síntomas a los que hay que prestar atención

Según precisaron los especialistas, “los síntomas más frecuentes de las complicaciones cardíacas son: dolor torácico o dolor de pecho, disnea o dificultad para respirar, fatiga o disminución del rendimiento, palpitaciones, mareos y síncope” . Además, enumeraron:

- Ante la presencia de dolor de pecho profundo , que puede sentirse como opresivo e irradiarse a la espalda, mandíbula, oído, estómago y brazos, se puede sospechar de un caso de angina de pecho. Este dolor suele aparecer al hacer esfuerzos y desaparecer en pocos minutos al cesar la actividad. Cuando el dolor se presenta y dura más de 10 minutos se debe consultar a la brevedad a un sistema de emergencia.

- La disnea o dificultad respiratoria y la fatiga también pueden estar indicando una angina de pecho atípica o alguna cardiopatía, por lo que es importante consultar cuando se perciben.

- El mareo es un síntoma muy inespecífico y puede deberse a muchas causas. En ocasiones, es la situación previa al síncope, pudiendo haber pérdida de conocimiento.

“Conocer cuáles son los síntomas cardiológicos y tenerlos en cuenta es muy importante para evitar complicaciones", advierten los especialistas (Getty)

- Las palpitaciones o sensación de que el corazón no late con normalidad podrían referir a una arritmia y lo habitual es que tengan un significado benigno. Pero también podrían estar advirtiendo sobre alguna cardiopatía importante, por eso no hay que dejar de consultar siempre que se produzcan y no conozcamos su naturaleza.

- Los síntomas del infarto de miocardio son variables. No son los mismos en todas las personas, cada una puede presentar una combinación distinta.

“Conocer cuáles son los síntomas cardiológicos y tenerlos en cuenta es muy importante para evitar complicaciones -enfatizó Costabel-. Cuando aparecen, aumenta mucho la posibilidad de tener una complicación grave y, por lo tanto, es de vital importancia consultar a la brevedad a un médico especialista”.

De acuerdo al jefe de Electrofisiología y Arritmias del ICBA, Fernando Sacazzuso, no debe minimizarse ninguna patología cardiaca. Y ejemplificó: “ Sabemos que las arritmias cardíacas afectan la calidad de vida y en algunos casos la sobrevida de los pacientes , para tratarlas contamos con medicación y tratamientos endovasculares que permiten mejorar los síntomas y reducir el riesgo de sufrir un ACV o muerte súbita. El equipo del ICBA está altamente entrenado en estos procedimientos que son de bajo riesgo y tienen una alta tasa de éxito. Es un cambio para la vida de las personas que las padecen”.

Acciones para la comunidad en el marco del Día Mundial del Corazón

Con motivo del Día Mundial del Corazón, hoy de 16 a 19, el ICBA realizará el Primer Congreso de Cardiología para la Comunidad abierto a todo público. Además se ofrecen controles de la presión arterial en Plaza Manuel Belgrano

Con motivo del Día Mundial del Corazón, hoy 29 de septiembre, de 16 a 19, el ICBA llevará adelante el Primer Congreso de Cardiología para la Comunidad .

El mismo podrá seguirse a través de las redes sociales @ICBAInstitutoCardiovascular. Serán exposiciones breves brindadas por especialistas de cada área del cuidado del corazón y luego se abrirá un espacio para quienes tengan consultas.

Hoy de 11 a 17, el ICBA ofrece chequeos gratuitos para concientizar sobre los cuidados. En la Plaza Manuel Belgrano, Juramento y Vuelta de Obligado, en Belgrano

Durante el día de hoy, además, entre las 11 y 17 horas, se invita a mayores de 65 años, fumadores o ex fumadores a controlar su salud cardiovascular.

Este año se realizarán chequeos para detectar el aneurisma de aorta abdominal mediante eco doppler y se tomará la presión arterial.

Controlar la presión arterial es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares

Esta actividad es gratuita y tendrá lugar en la Plaza Manuel Belgrano, Juramento y Vuelta de Obligado en el barrio de Belgrano.

