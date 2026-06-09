Ex combatientes, un médico y un debutante: las historias de la tripulación que la NASA eligió para Artemis III

La NASA seleccionó a cuatro astronautas de perfiles diversos para Artemis III, entre ellos un médico hispano y un piloto italiano con experiencia en la EEI - REUTERS/Antranik Tavitian

La NASA anunció oficialmente la tripulación de Artemis III, el próximo gran paso en el programa de exploración lunar que busca validar las tecnologías para el regreso humano a la superficie de la Luna.

La presentación de los cuatro astronautas, realizada en el Centro Espacial Johnson, marcó un momento histórico para la agencia y para la cooperación internacional en el espacio.

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Por primera vez, un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) formará parte de una misión Artemis, acompañado por tres estadounidenses con trayectorias extraordinarias.

La NASA presentó a la tripulación de Artemis III, compuesta por Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio y Andre Douglas, quienes validarán tecnologías clave para el futuro regreso humano a la Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo está integrado por el comandante Randy Bresnik, el piloto italiano Luca Parmitano (ESA), el médico e ingeniero Frank Rubio y el ingeniero Andre Douglas.

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Todos ellos reúnen experiencia en combate, ciencia, operaciones espaciales, liderazgo en situaciones extremas y récords en vuelos de larga duración, lo que los convierte en un equipo diverso y complementario para enfrentar uno de los desafíos tecnológicos más ambiciosos del siglo XXI.

Quiénes son los astronautas elegidos para Artemis III

Artemis III será la primera misión lunar con participación de la Agencia Espacial Europea, marcando un avance en la cooperación internacional en el espacio (NASA)

El comandante Randy Bresnik fue seleccionado por la NASA en 2004 tras una carrera en la Infantería de Marina de Estados Unidos como piloto de combate. Acumuló más de 7000 horas de vuelo en 95 tipos de aeronaves, participó en misiones de combate y fue parte de la misión STS-129 del transbordador Atlantis a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde realizó una caminata espacial de seis horas.

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Posteriormente, viajó a la EEI en la nave Soyuz MS-05, desempeñándose como ingeniero de vuelo y comandante de la Expedición 53. Desde 2018 supervisa el desarrollo y pruebas de los sistemas para las misiones Artemis. Su liderazgo y experiencia tanto en el espacio como en la gestión de proyectos lo posicionan como la figura central de la tripulación.

El segundo miembro es el piloto Luca Parmitano, coronel de la Fuerza Aérea Italiana y astronauta de la ESA desde 2009. Parmitano fue el primer italiano y el tercer europeo en comandar la EEI, acumulando más de 2000 horas de vuelo en 40 tipos de aeronaves. En su paso por la estación espacial, lideró la Expedición 61 y participó en misiones de larga duración, además de realizar actividades extravehiculares en entornos de alta presión.

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Artemis III validará tecnologías de acoplamiento entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje de SpaceX y Blue Origin en la órbita terrestre - NASA

Su formación como piloto de pruebas y su experiencia internacional refuerzan la cooperación europea-estadounidense en el programa lunar. “La designación de Luca como piloto refleja la amplia experiencia europea en vuelos espaciales tripulados y se basa en su dilatada trayectoria operativa en situaciones de alta presión”, destacó el director general de la ESA, Josef Aschbacher.

El tercer integrante, Frank Rubio, representa una historia de superación y récords. Rubio nació en Los Ángeles, creció en Miami y es hijo de salvadoreños. Durante su carrera, fue piloto de helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense, médico de familia, cirujano de vuelo y oficial de las fuerzas especiales.

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Sirvió en Bosnia, Afganistán e Irak y fue condecorado por sus misiones de combate. Su primer vuelo espacial lo enfrentó a una situación inesperada: un fallo en la nave Soyuz MS-22 lo obligó a permanecer 371 días en la EEI, estableciendo el récord estadounidense de mayor permanencia continua en el espacio.

El astronauta estadounidense-salvadoreño Frank Rubio posa con la bandera de El Salvador a bordo de la Estación Espacial Internacional, celebrando su herencia mientras participa en pruebas para futuras misiones lunares de la NASA. (U.S. Embassy El Salvador)

“Es un gran honor representar a los hispanos. El mensaje para la juventud es que adelante con el trabajo, el estudio, que cualquier cosa se puede”, afirmó Rubio. Su misión abarcó más de 253 millones de kilómetros y casi 6000 vueltas a la Tierra. Rubio es el primer estadounidense de origen salvadoreño en viajar al espacio y el décimo segundo hispano en lograrlo.

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El cuarto astronauta, Andre Douglas, es el único que debuta en el espacio con Artemis III. Ingeniero mecánico, doctor en ingeniería de sistemas y exmiembro de la Guardia Costera, Douglas participó en operaciones de rescate, salvamento marítimo y diseño de vehículos autónomos en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Fue seleccionado por la NASA en 2021, integró la reserva de Artemis II y se entrenó en simuladores de la nave Orion y del módulo lunar Blue Moon. Su perfil técnico y su especialización en sistemas multidominio aportan una perspectiva innovadora a la tripulación.

La designación de Bob Hines como astronauta de reserva completa el esquema operativo. Hines es coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue piloto de la misión SpaceX Crew-4 y suma 170 días en el espacio. Si uno de los titulares no pudiera volar, Hines se sumará al equipo principal.

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ARCHIVO - En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación del Artemis II capturó esta vista de una Tierra, el 6 de abril de 2026, mientras volaban alrededor de la Luna. (NASA vía AP, Archivo)

El proceso de selección contempló la trayectoria, la diversidad y el aporte de cada uno a la misión. En palabras del administrador de la NASA, Jared Isaacman: “Hoy damos otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, basándonos en los extraordinarios cimientos establecidos por los astronautas de Artemis II. Sus logros reavivaron el entusiasmo mundial por la exploración, y ahora pasan el testigo al equipo de Artemis III: Randy, Luca, Frank y Andre.

Artemis III demostrará el poder de la innovación estadounidense y la colaboración internacional al poner a prueba complejas operaciones de encuentro y acoplamiento, y al desarrollar las tecnologías que algún día nos llevarán más lejos en el sistema solar”.

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De qué se trata Artemis III y cómo será la misión

La misión Artemis III de la NASA ensayará en 2027 procedimientos clave de acoplamiento en órbita y presentará su tripulación, marcando un paso decisivo hacia el regreso humano a la Luna y la futura exploración de Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Artemis III está programada para despegar entre mediados y finales de 2027 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión se diferencia de las anteriores porque no buscará un alunizaje inmediato, sino que validará las maniobras de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje fabricados por SpaceX (Starship) y Blue Origin (Blue Moon).

La cápsula Orion será lanzada por el poderoso cohete Space Launch System (SLS) de la NASA hacia la órbita terrestre baja, donde comenzará una secuencia de pruebas inédita en la historia de la exploración lunar.

El plan prevé que la nave Orion y la tripulación se acoplen primero con el módulo Blue Moon, lanzado previamente por un cohete New Glenn de Blue Origin. Durante dos días, los astronautas abrirán la escotilla y probarán los sistemas del módulo lunar, incluyendo su soporte vital. Luego, Orion se desacoplará y repetirá el procedimiento con la Starship de SpaceX, en una maniobra que durará alrededor de un día. En esta ocasión, la nave Starship no llevará cabina para tripulación, solo el equipo de acoplamiento necesario para los ensayos.

La campaña de lanzamientos de Artemis III involucra tres de los cohetes más potentes del mundo, SLS, New Glenn y Starship, en una secuencia coordinada

La campaña de lanzamientos será una de las más complejas y coordinadas de la historia, involucrando a tres de los cohetes más potentes del mundo: SLS, New Glenn y Starship.

“Artemis 3 es una campaña de lanzamiento múltiple increíblemente emocionante, compleja y altamente coordinada. Se llevará a cabo en un corto período de tiempo con tres de los cohetes más potentes del mundo”, explicó Jeremy Parsons, director del programa Artemis de la NASA. La tripulación permanecerá alrededor de dos semanas en el espacio, con la duración exacta determinada en función del éxito de las pruebas y los encuentros.

El objetivo principal de la misión es validar los procedimientos y el hardware de acoplamiento, asegurar la interoperabilidad entre sistemas de distintos proveedores y probar nuevos trajes espaciales desarrollados para actividades extravehiculares.

El programa Artemis busca establecer una presencia humana duradera en la Luna y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte - NASA

Aunque no está confirmado si Artemis III incluirá una caminata espacial, la NASA anticipó que los datos recogidos en órbita serán fundamentales para el desarrollo de trajes aptos para el vacío y la superficie lunar. La empresa Axiom Space está a cargo del diseño, aunque enfrenta retrasos en la entrega del equipamiento.

Artemis III también representa la antesala del alunizaje tripulado previsto para Artemis IV en 2028. Si uno de los módulos de aterrizaje no está listo para 2027, la NASA podría modificar el plan y retrasar el regreso a la Luna.

El cronograma depende de la capacidad de SpaceX y Blue Origin para superar los desafíos técnicos, incluyendo el reciente accidente del cohete New Glenn en mayo de 2026. “Nos mediremos no solo por nuestros éxitos, sino también por cómo respondemos a los contratiempos”, afirmó John Couluris, directivo de Blue Origin.

La tripulación entrenará en simuladores y maquetas de los módulos lunares para ensayar las maniobras críticas de acoplamiento que definirán la misión - REUTERS

Los preparativos para la misión avanzan a ritmo sostenido. El tanque de combustible del SLS llegó al Centro Kennedy en abril, los propulsores sólidos están listos para su integración y la nave Orion se encuentra en la etapa final de ensamblaje y pruebas. La tripulación comenzará de inmediato el entrenamiento específico, con simulaciones en el centro Johnson y en la maqueta del módulo Blue Moon.

El programa Artemis busca “explorar más la Luna en busca de descubrimientos científicos, beneficios económicos, establecer una presencia humana duradera en la superficie lunar y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”, según la NASA.

Artemis III representa el puente tecnológico y humano hacia ese futuro, con una tripulación que simboliza la cooperación internacional, la diversidad y el avance científico de una nueva generación de exploradores espaciales.