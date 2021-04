Qué actividades son seguras para hacer sin barbijo si ya estoy vacunado, y cuáles todavía requieren su uso

Las personas ya vacunadas con las dos dosis ya pueden volver a participar en actividades recreativas al aire libre sin mascarilla, excepto en ciertos entornos y eventos muy concurridos / REUTERS/Shannon Stapleton

Las vacunas contra el COVID-19 dan protección a las personas dos semanas después de recibir la segunda dosis. Al estar inmunizadas, se reduce el riesgo de desarrollar principalmente cuadros graves de la enfermedad y de morir, especialmente en personas con factores de riesgo como obesidad y diabetes, personas mayores de 60 años, o en personas con alta exposición al virus, entre otras situaciones.

Después de las aplicaciones de las dosis, ya hay pautas para las personas vacunadas que fueron actualizadas y difundidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. En otros países, se dan recomendaciones según la dinámica del proceso de vacunación local.

1- Visitar a otras personas que ya recibieron las dos dosis en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas o barbijos ni mantener el distanciamiento físico. También pueden visitar o recibir visitas de personas no vacunadas (incluidos niños) de un mismo hogar y con riesgo bajo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas o mantener el distanciamiento físico.

2- Participar de actividades recreativas al aire libre sin barbijo, excepto en ciertos entornos y eventos muy concurridos.

3- Reanudar los viajes nacionales sin hacerse pruebas de detección antes o después de viajar, y sin necesidad de cumplir la cuarentena después del viaje.

No tienen que hacerse pruebas de detección antes de salir de los Estados Unidos en un viaje internacional (excepto que el lugar de destino así lo exija) y no hacer cuarentena después de su regreso a los Estados Unidos.

4- No hacerse una prueba de detección después de una exposición, siempre y cuando no tengan síntomas, con algunas excepciones en ciertos entornos.

5- No tienen que hacer cuarentena después de haber estado expuesto por ser contacto con otra persona con la infección, si no tienen síntomas. Y si están vacunados, no necesitan realizarse pruebas de evaluación de rutina si no tienen síntomas, cuando sea viable.

A pesar de estar vacunado igualmente hay que seguir tomando precauciones porque la pandemia aún no terminó. El riesgo de adquirir la infección por el coronavirus no es aún igual a cero si las personas interactúan con otras que pueden aún no estar vacunadas.

Aquí van las recomendaciones que deben seguir los vacunados para evitar riesgos teniendo también en cuenta que una persona inmunizada podría infectarse y contagiarse a otros:

1- Las personas que ya se vacunaron con las dos dosis, deben usar barbijo que se ajuste bien a la cara en lugares cerrados. Esta pauta corre para cuando se va a la peluquería o a un museo o centro comercial con poca gente o se viaja en transporte público con ocupación limitada.

También rige para ir a una sala de cine cerrada, ir a la iglesia, cantar en un coro en un lugar cerrado, comer en un restaurante o bar cerrado y al participar en una clase de ejercicio de alta intensidad en lugar cerrado

2- Usar mascarillas bien ajustadas durante los encuentros en lugares cerrados con personas no vacunadas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 o que viven con una persona no vacunada con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.

3- Usar barbijos que se ajustan bien durante los encuentros en lugares cerrados con personas no vacunadas de diferentes hogares

4- Evitar las reuniones presenciales numerosas en espacios cerrados

5- Hacerse una prueba de detección si tienen síntomas del COVID-19, como fiebre o escalofríos, tos, sentir que le falta el aire, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión nasal, náuseas o vómitos, o diarrea. En algunos casos, se deben seguir guías de los empleadores para los vacunados.

