“De hecho, en algunos casos los lugares con menor número de casos nominales pueden estar peor”, señaló el autor de The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail — But Some Don’t. “En general, una gran cantidad de análisis se asocia con una infraestructura médica más robusta y una respuesta más hábil del gobierno al coronavirus. Los países que realizan muchas tests también tienden a tener bajas tasas de mortalidad”. Ilustró: “Alemania, por ejemplo, que realiza unos 50.000 análisis por día —siete veces más que el Reino Unido— tiene más del doble de casos notificados que el Reino Unido, pero también ha tenido sólo alrededor de un tercio de las muertes”.