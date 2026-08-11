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SEP anuncia arranque de Bachillerato Nacional Margarita Maza con 30 mil estudiantes en septiembre

La implementación de estas instituciones de nivel medio superior se enmarcan en las políticas prioritarias de la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta y la gobernadora del Edomex inauguraron un nuevo bachillerato en Texcoco. Crédito: Gobierno de México.
SEP anuncia arranque de Bachillerato Nacional Margarita Maza con 30 mil estudiantes en septiembre. (Crédito: Gobierno de México)
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Este 11 de agosto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el arranque del Bachillerato Nacional Margarita Maza en septiembre, con más de 30 mil estudiantes inscritos.

El secretario Mario Delgado Carrillo anunció la medida durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y la enmarcó como una prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El nuevo bachillerato forma parte de las 370 acciones previstas para este año, con las que se crearán 156 mil nuevos espacios educativos para jóvenes en todo el país. Delgado Carrillo destacó que los gobiernos estatales participan activamente en la definición y habilitación de predios para los nuevos planteles.

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Modelo para reincorporar a jóvenes a la escuela

El secretario de Educación Pública informó que el proceso de habilitación de infraestructura registra un avance de 95% en la definición de predios, 12% en el inicio de obras y 68% en la designación de sedes alternas. Estas últimas entrarán en funcionamiento en septiembre, al mismo tiempo que arrancan las clases.

El modelo está diseñado para reincorporar al Sistema Educativo Nacional (SEN) a jóvenes de entre 15 y 17 años que actualmente se encuentran fuera de la escuela. La propuesta combina formación académica con actividades de cultura, deporte, integración social y acompañamiento tutorial.

Claudia Sheinbaum
La implementación de este tipo de bachillerato es una de las políticas prioritarias de Claudia Sheinbaum. (Presidencia)

Módulos presenciales y convocatoria para tutores, los pilares del modelo

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que el modelo modular retoma el Marco Curricular Común (MCC) y permitirá alinearlo a los distintos sistemas de nivel medio superior. Los estudiantes cursarán módulos presenciales en las siguientes áreas:

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  • Ciencia
  • Epistemología del Pensamiento
  • Comunicación
  • Historia y Sociedad

Cada módulo contará con el acompañamiento de tutores o guías. En los próximos días se publicará la convocatoria para seleccionar a estos tutores, quienes deberán contar con constancia de título o cédula profesional. Las personas seleccionadas recibirán capacitación y un apoyo económico.

Entre las carreras que los estudiantes podrán cursar en la institución con enfoque tecnológico, están:

  • Inteligencia Artificial
  • Ciberseguridad
  • Nanotecnología
  • Inteligencia de Negocios
  • Producción Digital
  • Logística
  • Enfermería General
  • Urbanismo y Desarrollo Sustentable
  • Sistemas de Producción Agropecuaria

El registro ya se encuentra activo, los aspirantes deberán contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP) al momento de ingresar al sitio oficial, tras reservar el lugar, el portal solicitará un correo electrónico y datos de contacto de la madre, padre o tutor.

Joven estudiante sentada en una mesa con bolígrafo, cuaderno abierto, libros, notas manuscritas y una laptop con interfaz de chat de inteligencia artificial.
Aspirantes al Bachillerato Nacional Margarita Maza  podrán hacer su registro en el portal oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impulsan campaña de “emociones” en escuelas

Rodríguez Mora también presentó la campaña nacional ABC de las emociones, impulsada en conjunto por la SEP, la Secretaría de Salud y la Presidencia de la República. La estrategia busca fortalecer la salud mental y el bienestar emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se articula con las acciones para promover el uso responsable de los celulares en las escuelas.

La campaña contempla actividades socioemocionales en aulas, capacitación para docentes, materiales didácticos y espacios de diálogo con estudiantes y familias. Los materiales que se distribuirán son:

  • 7 millones de guías para estudiantes
  • 700 mil guías para docentes
  • 7 millones de guías para madres, padres y tutores
  • 184 mil carteles

La distribución se realizará el 17 y 18 de septiembre en escuelas primarias y planteles de Educación Media Superior de todo el país.

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