Nuevo pleito en Morena: Ricardo Sheffield acusa a Emmanuel Reyes de presunto financiamiento de La Luz del Mundo

La disputa por la candidatura de Morena en León rumbo a 2027 se intensificó luego de que Sheffield señalara un presunto financiamiento de la promoción de Emmanuel Reyes.

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La disputa interna en Morena por la candidatura a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027, subió de tono este martes luego de que el senador Ricardo Sheffield Padilla acusó a su compañero de bancada, Emmanuel Reyes Carmona, de presuntamente utilizar recursos vinculados con La Luz del Mundo para impulsar su imagen en el municipio.

Ricardo Sheffield cuestiona aspiraciones de Emmanuel Reyes

Durante su asistencia al Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), en León, Sheffield cuestionó que Reyes Carmona pretenda competir por la alcaldía, al considerar que no cumpliría con los requisitos legales relacionados con la residencia efectiva en el municipio.

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El también exalcalde de León sostuvo que, para buscar la Presidencia Municipal, se requiere ser originario del municipio o acreditar las condiciones establecidas por la legislación local, entre ellas una residencia efectiva de al menos cinco años.

El senador morenista puso en duda que su compañero pueda competir por la alcaldía de León y cuestionó que cumpla con el requisito de residencia efectiva. (Presidencia)

Según Sheffield, Reyes no cumpliría con este requisito.

El morenista incluso comparó la aspiración de su compañero con pretender gobernar una ciudad en la que no se cuenta con arraigo suficiente.

Acusan promoción política con recursos de La Luz del Mundo

El señalamiento más fuerte de Sheffield estuvo relacionado con la publicidad que ha aparecido en distintos puntos de León. El senador afirmó que Reyes Carmona busca posicionarse mediante bardas, espectaculares y publicaciones en revistas.

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Sheffield aseguró que esos gastos no provendrían de recursos personales del legislador, sino que presuntamente estarían relacionados con La Luz del Mundo. Sin embargo, no presentó públicamente pruebas durante sus declaraciones ante medios para sustentar esta acusación.

La promoción de Emmanuel Reyes en León generó cuestionamientos de Sheffield sobre el supuesto origen de los recursos utilizados.(Foto: Twitter/EmmanuelReyesC)

El senador también criticó la estrategia de promocionar una supuesta entrevista en revistas, al considerar que se trata de un mecanismo utilizado desde hace años para posicionar políticamente a determinados personajes.

En medio de la disputa, estos son algunos de los elementos señalados:

Emmanuel Reyes hizo pública desde julio su intención de buscar la candidatura de Morena en León.

El senador sostiene que cambió su domicilio a la comunidad de Los López , en León.

Su imagen ha aparecido en bardas, espectaculares y publicaciones.

Sheffield afirmó que ya existe una queja formal dentro de Morena.

Reyes rechazó haber financiado personalmente la publicidad y pidió presentar pruebas.

La Luz del Mundo y los vínculos políticos de Reyes

La relación de Emmanuel Reyes con La Luz del Mundo también forma parte del contexto de la polémica.

El senador ha sido identificado como integrante o simpatizante de esa organización religiosa y en el pasado ha defendido públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la congregación, quien cumple una condena en Estados Unidos por delitos sexuales.

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La relación de Emmanuel Reyes con La Luz del Mundo forma parte del contexto de la disputa interna por la candidatura de Morena en León.

En abril de 2026 también se difundieron investigaciones periodísticas sobre los vínculos entre integrantes de La Luz del Mundo y políticos de Morena. De acuerdo con esos reportes, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), señalada como cercana a la congregación, ha tenido presencia de políticos y funcionarios.

La Fiscalía General de la República cerró en diciembre de 2025 una investigación relacionada con dirigentes de la organización, decisión que fue impugnada por una denunciante.

Morena perfila la disputa por León rumbo a 2027

La confrontación entre Sheffield y Reyes ocurre mientras Morena comienza a perfilar posibles aspirantes para competir por León, uno de los principales bastiones históricos del PAN en Guanajuato.

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Además de Reyes, entre los nombres mencionados para la candidatura aparecen Bárbara Botello Santibáñez, Guillermo Medina Plascencia y José Luis Manrique, este último identificado políticamente con Sheffield.

Por ahora, la disputa permanece en el terreno interno de Morena y las acusaciones sobre el supuesto financiamiento de la promoción de Reyes deberán ser acreditadas ante las instancias correspondientes si prospera la queja mencionada por Sheffield.