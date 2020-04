Entre esas sospechas se destaca que la tasa oficial de muertes excluye a aquellos que fallecieron en las casas. Eso es algo que se ha notado en varios lugares del mundo, y algunos, como la ciudad de Nueva York, quieren revisar los criterios. Allí el 6 de abril, por ejemplo, hubo 280 muertes domiciliarias, según el Departamento de Bomberos, y la cifra promedio de un día similar era de 25, informó NPR. Eso puede indicar que mucha gente no buscó ayuda a tiempo y murió por complicaciones del COVID-19 o prefirió no ir a un hospital para no contagiarse con el coronavirus y murió por complicaciones de cuadros anteriores.