El propio Einstein propuso usar un eclipse como prueba en 1911, mucho antes de que se publicara la teoría en 1915, dijo el historiador y físico Daniel Kennefick, autor del libro "No Shadow of a Doubt: The 1919 Eclipse That Confirmed Einstein's Theory of Relativity" (No hay duda: el eclipse de 1919 que confirmó la teoría de la relatividad de Einstein).