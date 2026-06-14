Beca Rita Cetina 2026: fechas, sedes y requisitos para recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar

La entrega de la beca se realiza a través de tarjetas del Banco del Bienestar (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es un programa implementado por el gobierno de México y coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Su objetivo principal es reducir la deserción escolar y apoyar económicamente a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que asisten a escuelas públicas en el país.

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La entrega de la beca se realiza a través de tarjetas del Banco del Bienestar asignadas al tutor registrado y en los siguientes días se llevarán a cabo la entrega de tarjetas a quienes se registraron en durante el último periodo de registro.

Es por ello que la autoridad dio a conocer cuáles serán los puntos, fecha y horarios en que se podrá recoger la tarjeta, las cuales, como en otras entregas, serán repartidas en diferente planteles escolares.

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Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los plantes, fechas y horarios en que se pueden recoger las tarjetas de la Beca Rita Cetina

Como mencionamos antes la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo en diferentes planteles educativos.

Es por eso que las autoridades ha dado a conocer la lista de escuelas, con fechas y horarios en que se podrá recoger esta tarjeta.

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Las entregas iniciarán el día lunes 15 de junio y las sedes y fechas exactas pueden consultarse en el siguiente link de las sedes.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

Estos son los documentos que debes llevar al momento de recoger tu tarjeta

Recuerda presentar en copia los siguientes documentos:

Acta de nacimiento de la o el tutor y estudiante

CURP de la o el tutor y estudiante

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial (original y copia.

Es importante recordar que solo la persona autorizada previamente puede recoger la tarjeta

El programa inició en 2025 y en una primera etapa el apoyo se destinó a estudiantes de secundaria.

En 2026 se amplió a alumnos de primaria, quienes reciben un depósito único de 2,500 pesos para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Para secundaria, el apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por estudiante; si hay más de un estudiante de secundaria en la misma familia, se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado.

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Los beneficiarios pueden consultar su saldo en cajeros automáticos del banco, en la aplicación móvil o en el Buscador de Estatus en línea, utilizando la CURP. También existe atención telefónica para resolver dudas sobre los depósitos y el estado del apoyo.

La beca prioriza la universalidad, dejando de lado criterios estrictos de calificaciones y enfocándose en que más niñas, niños y adolescentes permanezcan en la escuela en condiciones de igualdad.

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