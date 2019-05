Los fumadores que no pueden curar su adicción en ocasiones recurren a los cigarrillos electrónicos con la esperanza de evitar las sustancias químicas cancerígenas del humo del tabaco. Pero fumar tabaco no solo causa cáncer de pulmón. También es la principal causa de ataques cardíacos, y hasta el momento no se sabe mucho sobre un vínculo entre los cigarrillos electrónicos y las enfermedades del corazón.