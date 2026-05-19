Por qué los peces no cierran los ojos al dormir: la evolución es la responsable

Los peces presentan periodos de reposo esenciales para su salud, pese a no tener párpados ni quedar completamente inmóviles (Imagen Ilustrativa Infobae)

A simple vista, resulta difícil imaginar a un pez durmiendo, sobre todo porque no presentan párpados visibles ni suelen quedarse completamente inmóviles. Sin embargo, información divulgada por el sitio HowStuffWorks, como los hallazgos científicos actuales, coincide en que los peces experimentan periodos de reposo imprescindibles para su salud.

Especies como el pez cebra exhiben patrones de sueño regulados por su reloj biológico, con fases de reducción de actividad y menor respuesta a estímulos externos, lo que evidencia un genuino proceso de descanso en el agua.

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Durante estos lapsos, el metabolismo de los peces se ralentiza y su nivel de alerta desciende, aunque la mayoría mantiene la capacidad de reaccionar ante amenazas. Este comportamiento se diferencia del sueño profundo y prolongado de los mamíferos terrestres, pero cumple una función restauradora comparable.

Por ejemplo, algunos tiburones de arrecife permanecen quietos en el fondo marino o en cuevas, aprovechando una estructura llamada espiráculo para seguir respirando sin necesidad de nadar. El estudio publicado en la revista científica Journal of Experimental Biology sostiene que la privación de estos periodos de reposo en peces provoca alteraciones fisiológicas y conductuales, lo que subraya la importancia biológica del sueño.

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Durante el sueño, los peces reducen su actividad y metabolismo, pero mantienen la capacidad de reaccionar ante amenazas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relojes biológicos y patrones de actividad en los peces

Los peces, al igual que los humanos, poseen relojes biológicos internos que regulan sus ciclos de actividad y reposo. Según el sitio de divulgación científica HowStuffWorks, no todos los peces duermen durante la noche: existen especies diurnas, que descansan de noche, y especies nocturnas, activas en la oscuridad, que reposan durante el día. Estas tendencias evolucionaron principalmente como respuesta a la presión de los depredadores y a la necesidad de encontrar alimento en horarios específicos.

El estudio publicado en la revista científica Journal of Experimental Biology detalla cómo estos relojes circadianos influyen en la fisiología del sueño en especies como el pez cebra. La regulación circadiana determina cuándo un pez debe estar alerta o en reposo, adaptándose al entorno para maximizar sus posibilidades de supervivencia.

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Los factores ambientales, como la luz y la temperatura, también interfieren directamente en el ajuste de los ciclos de descanso, permitiendo a los peces sincronizar sus patrones de sueño con las condiciones externas.

La privación del sueño en peces produce alteraciones fisiológicas y de conducta, según Journal of Experimental Biology (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre el sueño de los peces y el de los mamíferos terrestres

A diferencia de los mamíferos terrestres, la mayoría de los peces carece de párpados y no atraviesa ciclos de sueño profundo como los humanos. En vez de entrar en fases de sueño prolongado, los peces suelen experimentar periodos de reposo en los que su metabolismo disminuye, pero conservan cierto nivel de vigilancia para detectar amenazas inmediatas. Esta adaptación es esencial en ambientes acuáticos llenos de peligros, donde los peces no pueden permitirse bajar completamente la guardia.

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Mientras que los mamíferos suelen dormir en lugares seguros y requieren varias etapas de sueño, incluyendo el sueño profundo y el REM, los peces muestran patrones de descanso más flexibles y fragmentados.

Ciertas especies, como algunos tiburones y atunes, deben nadar constantemente para respirar y pueden alternar el reposo cerebral entre hemisferios, estrategia parecida a la de los delfines. De este modo, logran descansar sin dejar de moverse ni perder totalmente la percepción de su entorno.

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Al contrario que los mamíferos, los peces carecen de párpados y experimentan periodos de reposo fragmentados sin sueño profundo(Seotaro/Wikimedia Commons)

Variabilidad en los patrones de sueño entre especies de peces

No todos los peces duermen de la misma manera. Los patrones y métodos de descanso son muy diversos según la especie. Por ejemplo, los peces cueva han evolucionado en entornos con poca o ninguna luz y presentan una reducción de hasta el 80 % en el tiempo de sueño, sin las consecuencias negativas asociadas a la privación vistas en otras especies.

Los peces payaso suelen dormir protegidos entre anémonas marinas para evitar predadores, mientras que las lochas flotan inmóviles en la superficie en un estado que recuerda a la animación suspendida. Otra adaptación singular es la del pez loro, que segrega una especie de mucosa para formar un capullo a su alrededor durante la noche, similar a un saco de dormir.

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Esta diversidad de estrategias muestra que los peces pueden ajustar su descanso a las condiciones y peligros de su entorno. Los comportamientos, desde la búsqueda de protección física hasta la modificación de ciclos fisiológicos, evidencian la capacidad adaptativa de estos animales acuáticos.

Diversas especies de peces han desarrollado estrategias únicas de descanso, como el capullo mucoso del pez loro o el refugio entre anémonas de los peces payaso (Foto: David Valencia / Coralina)

Influencia de la luz y el entorno en el sueño de los peces

La luz y el ambiente tienen un impacto directo en la calidad del sueño de los peces. HowStuffWorks informa que la mayoría de los peces necesita poca luz para poder descansar adecuadamente.

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Los ejemplares mantenidos en acuarios excesivamente iluminados pueden sufrir privación de sueño, ya que la luz artificial interrumpe sus ritmos circadianos naturales. Por este motivo, es importante proporcionar periodos de oscuridad que imiten las condiciones de los cuerpos de agua naturales.

La revisión científica corrobora esta observación, señalando que la alteración de los ciclos naturales de luz y oscuridad puede afectar negativamente la fisiología, el comportamiento y la salud general de los peces. Mantener un ambiente adecuado no solo favorece el descanso, sino que también previene alteraciones en el metabolismo y en los procesos biológicos esenciales para su supervivencia.

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