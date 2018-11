Esta no es la primera vez que la administración ha atacado las protecciones legales para personas transgénero y no binarias. El año pasado, Trump declaró que a las personas transgénero ya no se les permitiría servir en el ejército de los EEUU. Y anularon las pautas que sugieren que las escuelas deberían permitir que los alumnos usen el baño de su elección. Una nota de octubre de 2017 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que las leyes que prohíben la discriminación laboral no deberían aplicarse a la identidad de género.