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¿Cuánto cuesta seguir a la Selección Colombia en el Mundial?: estos son los precios para viajar a Guadalajara y ver el segundo encuentro

Con el debut de Colombia ante Uzbekistán, los seguidores de la Tricolor ya organizan su traslado para el segundo compromiso de la fase de grupos, enfrentándose a una amplia oferta de vuelos, buses y alternativas de transporte

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Interior de un avión con decenas de hinchas colombianos sonriendo y celebrando, vistiendo camisetas amarillas y con banderas y globos.
La expectativa por el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ha impulsado la planificación de viajes hacia Guadalajara - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras la expectativa del país se concentra en el debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para la noche del miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca, los aficionados y viajeros ya empezaron a planificar la logística para el segundo compromiso de la fase de grupos.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo se trasladará a una nueva sede para enfrentar a la República Democrática del Congo el martes 23 de junio, lo que activó las cotizaciones de transporte hacia la capital del estado de Jalisco.

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Los tiquetes aéreos de ida y regreso desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá con destino al Aeropuerto Internacional de Guadalajara oscilan entre 1.680.000 y 3.300.000 pesos colombianos.

Cabe destacar que el valor definitivo de los pasajes varía según la elección entre vuelos directos o trayectos con escalas intermedias, además de las condiciones de equipaje que maneje cada aerolínea para estas fechas del torneo.

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La afición colombiana espera apoyar a la selección en la primera fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Eduardo Verdugo/AP Foto
La afición colombiana espera apoyar a la selección en la primera fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Eduardo Verdugo/AP Foto

Las opciones para volar directo desde Bogotá hasta México para el segundo encuentro de la Selección

Para los viajeros que prefieren realizar un viaje sin paradas previas, la ruta directa entre Bogotá y la terminal aérea de Guadalajara toma un tiempo aproximado de 5 horas con 10 minutos.

La aerolínea Volaris registra las tarifas base de ida y regreso en un valor cercano a los 1.680.000 pesos colombianos (USD 488), siendo la opción de menor costo inicial, aunque el precio sube al incorporar el equipaje de bodega.

Por su parte, la compañía Viva Aerobus también opera vuelos directos en días específicos de la semana, manejando un rango de precios en su tarifa económica que se ubica entre los 1.750.000 y los 2.100.000 pesos colombianos (USD 493 - 610).

  • Vuelos con escalas: alternativas de tiempo y presupuesto

Hacer una parada previa alarga el tiempo total del viaje a un promedio de entre 7 y 10 horas, pero amplía la disponibilidad de cupos en caso de que los trayectos directos agoten sus reservas.

Vista aérea nocturna de la Tierra desde el espacio, mostrando grandes áreas urbanas con luces brillantes y estelas blancas de aviones cruzando la atmósfera terrestre.
Desde Bogotá, los tiquetes aéreos hacia Guadalajara oscilan entre $1.680.000 y $3.300.000, dependiendo de la aerolínea, la ruta y el tipo de equipaje incluido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Copa Airlines ofrece la ruta desde Bogotá, realizando una parada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá antes de conectar con el destino mexicano, con tarifas para el mes de junio que promedian entre los 1.750.000 y los 2.400.000 pesos colombianos (USD 493 -697).

Avianca opera el viaje haciendo una escala en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, completando el trayecto final a Guadalajara en aviones propios o en alianza con firmas locales, con precios que inician en los 2.300.000 pesos colombianos (USD 668).

Aeroméxico también conecta a Bogotá con la capital mexicana para realizar el transbordo hacia el vuelo nacional definitivo, ubicando sus tarifas para las fechas del Mundial en un rango de entre 2.800.000 y 3.300.000 pesos colombianos (USD 813 - 958).

Mapa en acuarela de Colombia a México, con banderas y un avión de colores colombianos. El avión vuela de Bogotá a Guadalajara llevando aficionados al fútbol.
Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus ofrecen las tarifas más económicas en vuelos directos, con trayectos de poco más de cinco horas desde la capital colombiana, pero hay otras más - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a que la mayoría de los vuelos de bajo costo aterrizan tarde en la noche o en la madrugada, las autoridades recomiendan programar la salida de Bogotá para el lunes 22 de junio, lo que permitiría que los hinchas descansen antes del partido que se jugará el martes por la tarde.

¿Cómo viajar si ya se encuentra en Ciudad de México?

Para los fanáticos que se encuentran en la capital mexicana tras asistir al debut de la Selección, el traslado terrestre o aéreo hacia Guadalajara representa un trayecto de 550 kilómetros que puede realizarse de dos formas.

La primera opción es el viaje por autopista en autobús, el cual toma entre 6 horas y media y 7 horas y media en vehículos equipados con pantallas individuales, internet inalámbrico y asientos tipo cama; los buses parten de la Terminal Central del Norte en Ciudad de México y llegan a la Nueva Central Camionera de Guadalajara, la cual conecta con el centro de la ciudad mediante la Línea 3 del tren ligero.

Hombre con camiseta amarilla y mochila subiendo a un bus blanco. Detrás, una fila de personas en una calle urbana con edificios desenfocados.
Una vez en Guadalajara, los aficionados pueden utilizar el servicio oficial “Ride al Estadio” o el sistema de transporte público Mi Macro Periférico para llegar al estadio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La empresa Primera Plus ofrece este pasaje por un valor de unos 330.000 pesos colombianos (USD 87) por trayecto, mientras que la línea ETN Turistar eleva el costo a unos 415.000 pesos colombianos (USD 120) por sus servicios de categoría superior.

Existen líneas de transporte de categoría regular como ACN o Futura que manejan tarifas accesibles para los viajeros, con precios por trayecto que oscilan entre los 120.000 y los 160.000 pesos colombianos (USD 34 - 46).

La segunda alternativa es el avión interno rápido con un vuelo de solo 1 hora y 15 minutos, el cual sale desde los aeropuertos Benito Juárez o el Felipe Ángeles con destino directo a Guadalajara.

Las compañías Viva Aerobus y Volaris operan esta ruta con tiquetes sencillos desde los 250.000 pesos colombianos (USD 72) más la tarifa obligatoria de uso aeroportuario, mientras que Aeroméxico ofrece el trayecto desde los 440.000 pesos colombianos (USD 127).

El traslado hacia las instalaciones del estadio

Una vez en la ciudad de Guadalajara, la organización del Mundial habilitó el servicio de autobuses especiales “Ride al Estadio”, que recoge a los usuarios en puntos turísticos y los deja en el Estadio de Guadalajara por unos 115.000 pesos colombianos (USD 30).

Las autoridades mexicanas están atentas a la seguridad de la hinchada en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Eloisa Sanchez/Reuters
Las autoridades mexicanas están atentas a la seguridad de la hinchada en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

El sistema de transporte público masivo regular Mi Macro Periférico acerca a los hinchas por un costo de 2.500 pesos colombianos (menos de un dólar) aunque los controles de seguridad de la FIFA exigen realizar a pie el último tramo de acceso.

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