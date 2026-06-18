Chapultepec celebra los 36 años de Xin Xin

Xin Xin, la última panda gigante de América Latina celebrará su cumpleaños 36. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La celebración por los 36 años de Xin Xin ya tiene fecha y un programa especial que promete reunir a familias, admiradores y amantes de la vida silvestre en el corazón de la Ciudad de México.

El Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec prepara una jornada única para rendir homenaje a la última panda gigante de Latinoamérica, una figura que ha trascendido generaciones y fronteras.

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La cita será el sábado 27 de junio de 2026, entre las 11:00 y las 14:00 horas, en el Zoológico de Chapultepec.

La entrada será libre y el evento está abierto a personas de todas las edades, quienes podrán participar en actividades artísticas, educativas y, por supuesto, en el tradicional corte de pastel.

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Un cumpleaños con cartas y arte: así será el homenaje a Xin Xin

El festejo por el aniversario número 36 de Xin Xin tiene como eje central la exposición y concurso de cartas ilustradas “Xin Xin me inspira”.

La convocatoria invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a expresar su cariño y admiración hacia la panda a través de creaciones artísticas realizadas en una hoja de opalina tamaño carta (21 x 28 cm).

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La técnica para las cartas es libre: se aceptan desde lápices de colores, acuarelas, marcadores, collage e ilustración digital.

El texto es opcional y solo debe complementar el mensaje visual de la obra.

Las participaciones se dividen en dos categorías: infantil (menores de 18 años) y adultos (18 años en adelante), permitiendo que cada persona presente solo una carta.

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No se aceptarán trabajos realizados por inteligencia artificial, con el fin de garantizar la autenticidad y el esfuerzo personal de cada participante.

Las cartas seleccionadas serán expuestas en el museo de la antigua estación del trenecito, dentro del propio Centro de Conservación de Vida Silvestre.

Esta muestra busca fortalecer el lazo entre la comunidad y la conservación de especies emblemáticas, permitiendo que el público conozca diferentes perspectivas sobre la figura de Xin Xin y su legado.

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El Zoológico de Chapultepec invita a celebrar la vida de Xin Xin. (X/@ZoologicosCDMX)

Premiación, diplomas y actividades para toda la familia

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el mismo 27 de junio, a las 11:00, en el zoológico.

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán un diploma, una colección de libros y cortesías para actividades dentro del Centro de Conservación de Vida Silvestre.

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El anuncio de los ganadores será uno de los momentos centrales, reconociendo el talento y la dedicación de quienes participaron en la convocatoria.

Además del concurso, la jornada estará marcada por una serie de actividades familiares.

Los visitantes podrán disfrutar de dinámicas educativas orientadas a sensibilizar sobre la importancia de la protección de especies y el equilibrio ecológico.

Se prevé la realización de talleres, charlas y experiencias interactivas que permitan a grandes y chicos aprender y divertirse al mismo tiempo.

Uno de los momentos más esperados será el corte de pastel, un gesto simbólico que reúne a la comunidad en torno a Xin Xin y celebra su longevidad.

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La panda se ha convertido en un referente no solo por su edad, sino por representar un vínculo de cooperación ecológica entre México y China, y por ser uno de los animales más queridos del zoológico.

El Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec invita al público a celebrar el 36º cumpleaños de la querida panda gigante Xin Xin. (@ccvs_cdmx)

Xin Xin: longevidad, esperanza y educación ambiental

Nacida el 1 de julio de 1990 en el Zoológico de Chapultepec, Xin Xin es una panda gigante hembra que ha superado la expectativa de vida promedio para su especie bajo cuidado humano.

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Su existencia ha estado marcada por el acompañamiento de expertos y cuidadores, quienes han velado por su bienestar y salud.

A lo largo de más de tres décadas, Xin Xin ha sido testigo de miles de historias familiares, visitas escolares y recorridos turísticos.

Para muchas personas, la panda es el primer contacto cercano con la fauna asiática y un recordatorio tangible de la importancia de la conservación.

Además de ser reconocida a nivel nacional, Xin Xin ha alcanzado proyección internacional, consolidándose como embajadora de la vida silvestre y símbolo de colaboración entre naciones.

Su cumpleaños número 36 no solo es motivo de alegría, sino también una oportunidad para subrayar el valor de la educación ambiental.

La presencia de Xin Xin ha inspirado campañas, proyectos y alianzas en favor de la biodiversidad, mostrando que la perseverancia y el cuidado pueden marcar la diferencia en el destino de especies en riesgo.

El cumpleaños 36 de Xin Xin se vivirá como una auténtica fiesta ciudadana, con arte, educación, convivencia y el deseo de que este emblemático ejemplar siga inspirando a nuevas generaciones.